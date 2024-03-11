أجر أحمد السقا وباسم سمرة مقابل ظهورهما في “رامز جاب من الآخر” مع رامز جلال

وطن – يعود فنان المقالب المصري رامز جلال هذا الموسم الرمضاني كعادته كل موسم ببرنامج جديد يعتمد على المغامرة والتشويق، والذي جاء هذا العام بعنوان “رامز جاب من الآخر” ويذاع يومياً طوال الشهر الفضيل على قناة “MBC مصر”.

واستضاف رامز في أولى حلقات برنامجه أشهر ممثلين خلال الأونة الاخيرة، أحمد السقا وباسم سمرة. هذا الثنائي الذي يشترك في عمل فني كبير في المارثون الرمضاني الحالي وهو مسلسل “العتاولة”.

كم تقاضى أحمد السقا وباسم سمرة؟

ويبحث الكثيرون عن أجر الثنائي في برنامج رامز جلال الجديد، والمبالغ التي يتقاضاها الضيوف للظهور في “رامز جاب من الآخر“.

وبشأن هذا الأمر فهناك توقعات وتكهنات تؤكد حصول كلاً من أحمد السقا وباسم سمرة على مبلغ مالي كبير يتخطى النصف مليون جنيه، ولكن هذا الرقم ليس مؤكدا حتي الان.

وتشير بعض التسريبات إلى أن أجور النجوم مقابل الظهور مع رامز جلال، تتفاوت من نجم لآخر ويحدد القيمة فريق إنتاج البرنامج.

وتقوم فكرة برامج رامز جلال هذا العام على إحضار اثنين من الفنانين الذين بينهم خلاف أو علاقة تربط بينهم، وسط بعض أنواع الزواحف المخيفة مثل الثعابين والتماسيح والحشرات، بالإضافة إلى بعض المقالب الأخرى التي ستجعل الضيف يرغب في النيل من رامز بعد اكتشاف المقلب.

وكان خلاف نشأ بين السقا وسمرة نتيجة أحد تصريحات باسم سمرة عن السقا في أحد البرامج.

وكان رامز قد نشر صورة معلنا عن حلقة السقا وباسم سمرة وعلق عليها:” معانا ومعاكوا العتاولة اللي هاخدهم النهارده علاولة في رامز جاب من الآخر.”

معانا ومعاكوا العتاولة اللى هاخدهم النهارده علاولة

احمد السقا وباسم سمرا في #رامز_جاب_من_الآخر pic.twitter.com/Bsc4u7P9vh — Ramez Galal (@ramezgalal) March 11, 2024

واستقبل رامز جلال أحمد السقا وباسم سمره خلال الفقرة الأولى دون علمهم بتواجد بعضهم البعض، وسأل رامز السقا خلال مقابلته قائلا: «مين أفضل انت ولا باسم سمرة؟»، ليضحك السقا.

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كما قال رامز خلال مقابلته بالفنان باسم سمرة: “انت اشتغلت في العتاولة ده السقا جايبك عشان يكسر السم بتاعك.”

وقال رامز: “اشتغلت معاه تاني ليه يا سقا”، فرد السقا: “علشان باسم أخويا ومن منطقة واحدة نزلة السمان”.

وفي بداية الحلقة الأولى أدخل رامز الثنائي السقا وسمرة داخل غرفة زجاج للتصوير كاشفا عن كلمة سر هي «الكالون في السيفون»، ليردد الثنائي بترديدها ويسقطا داخل المقلب ويبدأ برنامج «رامز جاب من الآخر».