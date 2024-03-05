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“رامز جاب من الآخر” .. رامز جلال يشوق الجمهور لبرنامجه الجديد بـ”نعامتين وكلب”

بقلم
"رامز جاب من الآخر" .. رامز جلال يشوق الجمهور لبرنامجه الجديد بـ"نعامتين وكلب"

وطن – نشر الفنان المصري رامز جلال عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل إعلاناً كشف فيه عن برنامج جديد في رمضان خاص بالمقالب التي اشتهر بها وأطلق عليه اسم “رامز جاب من الآخر”.

ومن المقرر عرض البرنامج الجديد في بداية شهر رمضان 1445 الموافق 2024 وظهر جلال في الإعلان وهو يحمل فانوسا في يده، وفي اليد الأخرى نعامتين وكلباً.

وشوق جلال جمهور لطبيعة مقلب هذا العام، وسط توقعات بمفاجأة مدوية في قصة البرنامج وحديث عن إمكانية الإيقاع بشخصيات عالمية مثل النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو”.

 

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تعليق رامز جلال على برنامجه الجديد

وعلق الفنان المصري على الإعلان قائلًا: “بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم”.

وأضاف: “ربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم، وكل سنة وانتو طيبين” متابعاً: “بعون الله رامز جاب من الآخر.. في رمضان 2024 على MBC مصر والله المستعان”.

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موعد برنامج رامز جلال “رامز جاب من الآخر”

يذكر أن موعد عرض برنامج رامز جلال رامز جاب من الآخر سيكون طوال شهر رمضان عقب أذان المغرب على شاشة قناة MBC مصر.

ومن آخر أعمال رامز جلال هو فيلم “أخي فوق الشجرة” والذي عرض في شاشات السينما منذ ما يقارب العام.

وتتضمن مقالب رامز جلال تتضمن وجود ضيف مميز، سواء فنان أو لاعب كرة شهير أو مقدم برامج.

ويقع هذا الضيف ضحيته ضمن أحداث البرنامج ويحاول الهروب والنجاة دون جدوى في إطار كوميدي مشوق.

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