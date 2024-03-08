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استشهاد فلسطينيين جراء إنزال جوي خاطئ للمساعدات شمالي غزة (فيديو)

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إنزال جوي على غزة

وطن – في واقعة تعكس مدى الانهيار والبؤس في قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء إنزال فاشل للمساعدات على مواطنين كانوا ينتظرونها شمال غرب مدينة غزة.

وأظهرت لقطات مصورة، طائرات تلقي مساعدات جوية على المواطنين في قطاع غزة وتحديدًا في شمال غرب مدينة غزة شمالي القطاع.

وأقدمت العديد من الدول، وتحديدًا العربية، على تنفيذ عمليات إنزال جوي لمساعدات إنسانية على قطاع غزة.

وزادت وتيرة هذه العملية، في أعقاب مجزرة دوار النابلسي في شارع الرشيد بعدما فتحت قوات الاحتلال نيران على مئات الفلسطينيين الذين كانت أقصى آمالهم الحصول على مساعدات إنسانية.

مساعدات غير فعالة

غير أن عاملين في مجال الإغاثة أكّدوا أن عملية الإنزال الجوي للمساعدات غير فعالة لإيصال المساعدات إلى السكان، وأن الشحنات التي يتم نقلها الآن غير كافية لتلبية احتياجات أكثر من مليوني شخص محاصرين داخل غزة.

وانخفضت كمية المساعدات الإنسانية التي تصل بالشاحنات بشكل كبير فيما يواجه سكان القطاع المحاصر نقصا خطيرا في الغذاء والماء والدواء.

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الإنزال الجوي استعراض ودعاية غير مجدية

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أكّد في وقت سابق، أن عمليات إنزال المساعدات جوًا والتعامي عن إدخالها من المعابر البرية يأتي في سياق الالتفاف على الحلول الجذرية للمشكلة من خلال اتباع طرق استعراضية ودعائية غير مُجدية.

وأكد أن الإنزال الجوي للمساعدات يعد “ليًّا لذراع الواقع والميدان والحقيقة، وتماهيًا مع سياسة الاحتلال بتعزيز سياسة التجويع، وشراء الوقت لصالح الاحتلال وتمديد المجاعة لإيقاع أكبر قدر ممكن من الضرر للناس والمواطنين”.

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