نشطاء اعتبروها استعراضاً .. إنزال جوي أردني لمساعدات على غزة تسقط في البحر! (فيديو)

وطن – وثقت مقاطع فيديو منتشرة عبر مواقع التواصل تجمهر عدد كبير من الفلسطينيين أمام ساحل البحر، حيث نفذت طائرات أردنية عمليات إنزال جوي لصناديق مساعدات على قطاع غزة.

وكشفت مصادر فلسطينية محلية عن سقوط صناديق مساعدات ألقتها طائرات أردنية في بحر قطاع غزة، لافتة إلى محاولة الصيادين إحضارها.

من جانبها ذكرت قناة “المملكة” الأردنية أن القوات المسلحة الأردنية، نفذت 4 إنزالات جوية تحمل مساعدات لأهل غزة بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني.

فأنتم يا أهلنا بالأردن كابوسّهم الذي يُخشى تَحرُكَه " طائرات أردنية بترمي علينا مساعدات ❤️😭😭😭 pic.twitter.com/bFTzMQfnCO — Alaa🔻🇵🇸 (@AlaaFayyad13) February 26, 2024

طائرات أردنية تلقي صناديق مساعدات على غزة

ونشرت القناة مقاطع مصورة وثقت جانبا من عملية إسقاط المساعدات فوق قطاع غزة، والتي ظهرت تلقى في البحر.

نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أربعة إنزالات جوية تحمل مساعدات لأهل غزة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة#غزة #فلسطين #الأردن #الجيش_العربي #القوات_المسلحة_الأردنية #هنا_المملكة pic.twitter.com/khRsH4IMsr — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) February 26, 2024

وكشف بيان رسمي عن القوات المسلحة الأردنية، أن الإنزالات ضمت 4 طائرات من نوع C130، إحداها تابعة للقوات المسلحة الفرنسية.

كما أوضح البيان أن المساعدات تحتوي على مواد إغاثية وغذائية من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية.

في حين قالت القوات المسلحة الأردنية إن الإنزالات تمت على طول ساحل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب.

مدير الاعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري يكشف تفاصيل أكبر عملية إنزال جوي أردني استهدفت السكان في قطاع غزة في مؤتمر صحفي بقاعد الملك عبدالله الثاني الجوية في منطقة الغباوي#غزة #فلسطین #الجيش_العربي #هنا_المملكة pic.twitter.com/zuXXWFMkq5 — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) February 26, 2024

وكشف مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، ما وصفه بتفاصيل أكبر عملية إنزال جوي أردني استهدفت السكان في قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بقاعد الملك عبدالله الثاني الجوية في منطقة الغباوي.

“استعراض إعلامي”!

مشهد الإنزال الجديد، أثارَ انتقادات من قِبَل نشطاء فلسطينيين، معتبرين أنها “عملية استعراضية”. حسب تعبيرهم

وقال بلال نزار ريان: “في عملية استعراضية تم إنزال المواد للغذائية في مدينة رفح جنوب غزة بدلاً من تنفيذه في شمال غزة كما أبلغوا الوسطاء. المساعدات أتلفت بشكل كامل لأنها سقطت في البحر!”.

في عملية استعراضية تم إنزال المواد للغذائية في مدينة رفح جنوب غزة بدلاً من تنفيذه في شمال غزة كما أبلغوا الوسطاء.

المساعدات أتلفت بشكل كامل لأنها سقطت في البحر ! pic.twitter.com/dbdOxwoCgZ — بلال نزار ريان (@BelalNezar) February 26, 2024

وعلّق براء نزار ريان: “أسماك بحر جنوب قطاع غزة تشكر الملك عبد الله الثاني على إنزالات اليوم!”.

أسماك بحر جنوب قطاع غزة

تشكر الملك عبد الله الثاني على إنزالات اليوم! pic.twitter.com/i93k5YJHDU — براء نزار ريان (@BaraaNezarRayan) February 26, 2024

وقالوا إنه بعدما أبلغ النظام الأردني جهات فلسطينية بإنزال مساعدات غذائية لمناطق الشمال المحاصر، وخروج آلاف من المواطنين انتظارًا للمساعدات، تفاجأوا بإنزالها في مناطق الجنوب وعادوا ببطون خاوية وخذلان كبير، حسب وصفهم.

لم ينزل أي نوع من المساعدات على غزة وشمالها

عاد الناس بخيبة أملهم وجوع بطونهم بعد انتظار ساعات — Islam Bader | إسلام بدر (@islambader1988) February 26, 2024

كما قالت القوات المسلحة الأردنية إن تكثيف الإنزالات الجوية جاء نتيجة ما آلت إليه الظروف الإنسانية لسكان قطاع غزة إثر استمرار العدوان، والذي قد ينذر بحدوث مجاعة في القطاع.

من جانبه، قال الناشط علي أبورزق: “للأمانة سعدت بأخبار الإنزالات الجوية في غزة قبل ساعة من الآن، قبل أن أصاب بخيبة أمل من المكان الذي وقعت فيه المساعدات. فلا يوجد مصدر واحد يؤكد استهدافها لمنطقة المجاعة في الشمال، بل مناطق الجنوب. إذا كان ذلك بالتنسيق مع الاحتلال فتلك مصيبة، أما إذا وقعت بالخطأ فالمصيبة أعظم…!”.

للأمانة سعدت بأخبار الإنزالات الجوية في غزة قبل ساعة من الآن، قبل أن أصاب بخيبة أمل من المكان الذي وقعت فيه المساعدات، فلا يوجد مصدر واحد يؤكد استهدافها لمنطقة المجاعة في الشمال، بل مناطق الجنوب، إذا كان ذلك بالتنسيق مع الاحتلال فتلك مصيبة، أما إذا وقعت بالخطأ فالمصيبة أعظم…! — Ali Abo Rezeg (@ARezeg) February 26, 2024