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نشطاء اعتبروها استعراضاً .. إنزال جوي أردني لمساعدات على غزة تسقط في البحر! (فيديو)

بقلم
إنزال جوي أردني

وطن – وثقت مقاطع فيديو منتشرة عبر مواقع التواصل تجمهر عدد كبير من الفلسطينيين أمام ساحل البحر، حيث نفذت طائرات أردنية عمليات إنزال جوي لصناديق مساعدات على قطاع غزة.

وكشفت مصادر فلسطينية محلية عن سقوط صناديق مساعدات ألقتها طائرات أردنية في بحر قطاع غزة، لافتة إلى محاولة الصيادين إحضارها.

من جانبها ذكرت قناة “المملكة” الأردنية أن القوات المسلحة الأردنية، نفذت 4 إنزالات جوية تحمل مساعدات لأهل غزة بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني.

طائرات أردنية تلقي صناديق مساعدات على غزة

ونشرت القناة مقاطع مصورة وثقت جانبا من عملية إسقاط المساعدات فوق قطاع غزة، والتي ظهرت تلقى في البحر.

وكشف بيان رسمي عن القوات المسلحة الأردنية، أن الإنزالات ضمت 4 طائرات من نوع C130، إحداها تابعة للقوات المسلحة الفرنسية.

كما أوضح البيان أن المساعدات تحتوي على مواد إغاثية وغذائية من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية.

في حين قالت القوات المسلحة الأردنية إن الإنزالات تمت على طول ساحل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب.

وكشف مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، ما وصفه بتفاصيل أكبر عملية إنزال جوي أردني استهدفت السكان في قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بقاعد الملك عبدالله الثاني الجوية في منطقة الغباوي.

“استعراض إعلامي”!

مشهد الإنزال الجديد، أثارَ انتقادات من قِبَل نشطاء فلسطينيين، معتبرين أنها “عملية استعراضية”. حسب تعبيرهم

وقال بلال نزار ريان: “في عملية استعراضية تم إنزال المواد للغذائية في مدينة رفح جنوب غزة بدلاً من تنفيذه في شمال غزة كما أبلغوا الوسطاء. المساعدات أتلفت بشكل كامل لأنها سقطت في البحر!”.

وعلّق براء نزار ريان: “أسماك بحر جنوب قطاع غزة تشكر الملك عبد الله الثاني على إنزالات اليوم!”.

وقالوا إنه بعدما أبلغ النظام الأردني جهات فلسطينية بإنزال مساعدات غذائية لمناطق الشمال المحاصر، وخروج آلاف من المواطنين انتظارًا للمساعدات، تفاجأوا بإنزالها في مناطق الجنوب وعادوا ببطون خاوية وخذلان كبير، حسب وصفهم.

كما قالت القوات المسلحة الأردنية إن تكثيف الإنزالات الجوية جاء نتيجة ما آلت إليه الظروف الإنسانية لسكان قطاع غزة إثر استمرار العدوان، والذي قد ينذر بحدوث مجاعة في القطاع.

من جانبه، قال الناشط علي أبورزق: “للأمانة سعدت بأخبار الإنزالات الجوية في غزة قبل ساعة من الآن، قبل أن أصاب بخيبة أمل من المكان الذي وقعت فيه المساعدات. فلا يوجد مصدر واحد يؤكد استهدافها لمنطقة المجاعة في الشمال، بل مناطق الجنوب. إذا كان ذلك بالتنسيق مع الاحتلال فتلك مصيبة، أما إذا وقعت بالخطأ فالمصيبة أعظم…!”.

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