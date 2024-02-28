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سر إنزال المساعدات لأهل غزة في البحر وليس على اليابسة (فيديو)

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سر إنزال المساعدات لأهل غزة في البحر وليس على اليابسة

وطن – أوضح منسق مبادرة الأردن لإنزال مساعدات جوية لغزة عمر بلتاجي، سبب تنفيذ الإنزال لإيصال المساعدات عبر ساحل القطاع الفلسطيني وليس عبر اليابسة.

وقال “بلتاجي” في تصريحات تلفزيونية إنه تم التركيز على مواد أساسية بعد استشارة أطباء مختصين لإنزالها في قطاع غزة.

وأوضح في حديثه لقناة “المملكة” أن سبب إنزال المساعدات بحراً لا براً لتكون على مرأى الجميع في الساحل، وتهبط في مكان آمن ويدفع بها الموج إلى المدينة.

مسؤول أردني يوضح سبب إنزال مساعدات غزة بحراً

وأكمل منسق مبادرة الأردن لإنزال مساعدات جوية إلى غزة عمر بلتاجي بأنه تم الأخذ بعين الاعتبار اتجاه الريح والموج، بأنه سيدفعه إلى المدينة.

وعن ذلك قال: “إذا أنزلت المساعدات على المدينة أو في المناطق المكتظة على اليابسة ستصبح هناك مشكلة في أخذ المساعدات وتوزيعها على الفلسطينيين”.

وأضاف: “لهذا ارتأينا أن المنطقة الساحلية هي الأفضل لإيصال المساعدات إلى غزة وتم تغليفها بطريقة مناسبة للرمي في الماء”.

وأوضح بلتاجي، في تصريحات لفضائية “المملكة” أن وفد المبادرة مكون من عدة أشخاص من منسقي الحملة.

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مناقشة الوضع الصحي بغزة

وأشار إلى أنهم اجتمعوا مع نقابة الأطباء الأردنيين، وتمت مناقشة الوضع الصحي القائم الآن في غزة.

وتابع المسؤول الأردني: “تم الاتفاق على إرسال ماء نظيف في ظل عدم توفر الماء النظيف شمال القطاع، وحليب الأطفال لعدم توفره في الأسواق، والطحين لأنه غير متوفر أيضا”.

وتضم المساعدات حسب بلتاجي: “فواكه مجففة وتمور لأنها تحتوي على سكر ومواد ممكن أن تعطيهم الطاقة لعدم توفر بدائل حالية في القطاع”.

ولفت منسق مبادرة الأردن إلى أن حكومة بلاده “أضافت وجبات جاهزة إلى الإنزالات، مؤكدًا دور الأردن في الضغط باتجاه إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بقيادة الملك عبدالله الثاني”.

كما ذكر بأن الهيئة الخيرية لديها مخازن ومستودعات من المساعدات الإنسانية التي ستذهب إلى قطاع غزة.

وعن الخطوة المقبلة في غزة ذكر “بلتاجي”، بأنه من المخطط أن يتم إنزال المساعدات على المناطق الشمالية حيث يتواجد نحو 600 ألف إنسان محاصر.

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