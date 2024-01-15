الحوثي تعلن كافة السفن والقطع الحربية الأمريكية والبريطانية ضمن بنك أهدافها

وطن – أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، عن استهدافها سفينة أمريكية في خليجِ عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، حسب وصفها مؤكدة أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة.

وجاء ذلك بحسب بيان صادر عنِ الجماعة أشار إلى أن هذه العملية تأتي “انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاع غزة الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ لأبشعِ أنواعِ المجازرِ من قِبلِ الكيانِ الصهيونيِّ.. وفي إطارِ الردِّ على العُدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا.”

وأشارت جماعة الحوثي في بيانها الذي نشره الناطق باسم قواتها العميد “يحيى سريع” على حسابه في موقع “إكس“-تويتر سابقاً- إلى أن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تعتبرُ “كافةَ السفنِ والقطعِ الحربيةِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ المشاركةِ في العدوانِ على بلدِنا أهدافًا معاديةً ضمنَ بنكِ أهدافِ قواتِنا.”

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُوا۟ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِیرٌ } صدقَ اللهُ العظيم انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاع غزة الذي يتعرضُ حتى هذه اللحظةِ… pic.twitter.com/cWqZA6b69E — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 15, 2024



كما شدد سريع على “أنَّ الردَّ على الاعتداءاتِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ قادمٌ لا محالة، وأنَّ أيَّ اعتداءٍ جديدٍ لن يبقى دونَ ردٍ وعقاب.”

منع الملاحةِ الإسرائيليةِ

وتابعت جماعة الحوثي في بيانها الذي نقله يحيى سريع، أنها مستمرةٌ في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ وفرضِ قرارِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ حتى وقفِ العُدوانِ، ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

وأكدت أيضا “استمرارَ حركةِ التجارةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ إلى كافةِ الوجهاتِ عدا موانىءِ فلسطينَ المحتلةِ”، مشيرة إلى أنها مستمرةٌ في اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ الدفاعيةِ والهجوميةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ والتصدي للعدوانِ الأمريكيِّ البريطاني.

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صاروخ باليستي

وكانت شبكة “BBC” الأمريكية قد ذكرت أن صاروخاً حوثياً باليستياً ضرب سفينة حاويات مملوكة للولايات المتحدة قبالة سواحل اليمن.

وأفاد طاقم السفينة “جبل طارق إيجل” “بعدم وقوع إصابات أو أضرار جسيمة”، وفقاً للقيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط (سنتكوم).

وتواصل السفينة التي ترفع علم جزر مارشال رحلتها في خليج عدن.

وقالت شركة الشحن، Eagle Bulk Shipping، إن سفينتها كانت تحمل منتجات الصلب، وكانت على بعد حوالي 160 كيلومترًا (100 ميل) قبالة الشاطئ في خليج عدن عندما تعرضت للقصف.

وأضافت أن الحاوية “تعرضت لأضرار محدودة في مخزن البضائع لكنها مستقرة وتتجه خارج المنطقة”.

إسقاط صاروخ حوثي

وقبل ساعات قالت القيادة المركزية الأمريكية إن طائرة مقاتلة أمريكية، اعترضت صاروخا آخر أطلق باتجاه مدمرة أمريكية في البحر الأحمر وأسقطته.

ويهاجم الحوثيون السفن التجارية في البحر الأحمر التي يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية، دعما للفلسطينيين في غزة بينما يواصل الاحتلال عدوانه ضد الشعب الفلسطيني.