حيلة تفعلها السفن لتفادي هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

وطن – تكافح السفن التجارية، من أجل النجاة بنفسها في مواجهة الهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثيين في البحر الأحمر، وتربطها وقفها بتوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي محاولة لتفادي التعرض لهجوم ومن أجل العبور الآمن، بدأت بعض السفن المتجهه إلى باب المندب تنشر أسماءها مع عبارة “لا علاقة لها بإسرائيل” في برامج التعريف والتتبع الخاصة بها على المواقع الإلكترونية.

وأظهرت صورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، أن سفينة أقدمت على هذا التصرف في محاولة للنجاة بنفسها من هذه الهجمات، في سلوك يبدو أنه بات خيارًا للكثير من السفن.

” بدأت بعض السفن المتجهه إلى باب المندب

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تنشر أسمائها مع عبارة “لا علاقة لها بإسرائيل” في برامج التعريف

والتتبع الخاصة بها على المواقع الإلكترونية” pic.twitter.com/b1kll2kgAU — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) January 13, 2024

وكانت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر قد أجبرت شركات نقل بحري على تغيير مساراتها، فبات عدد متزايد من يلجأ لطريق رأس الرجاء الصالح على الرغم من أنه أكثر كلفة ويستغرق وقتًا أطول.

وتقول جماعة الحوثي، إنها تستهدف إسرائيل والسفن المرتبطة بها للضغط لوقف الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

هجمات على 25 سفينة

ومنذ 18 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، تعرّضت 25 سفينة تجارية كان تبحر في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن إلى هجمات.

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وتعرّض الهجمات الممر الذي ينقل من خلاله ما يصل إلى 12% من التجارة العالمية للخطر، ما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات لحماية السفن من هذه الهجمات.

الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح

ومع الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، تزداد مدة رحلة السفن بين آسيا وأوروبا ما بين 10 و20 يوما أكثر مما يلزم من الوقت في حال عبور قناة السويس التي تربط بين البحرين المتوسط والأحمر، وتمر عبرها 12% من حركة التجارة البحرية الدولية.