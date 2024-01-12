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عشرات الأهداف جرى قصفها.. تفاصيل غارات أمريكية بريطانية ضربت عدة مواقع في اليمن

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غارات أمريكية بريطانية على اليمن

وطن – شنت الولايات المتحدة وبريطانيا، غارات جوية ضد اليمن استهدفت مواقع عسكرية في محيط صنعاء والحديدة، في ساعات مبكرة من فجر الجمعة.

وسمع دوي أربعة انفجارات في العاصمة صنعاء وخمسة انفجارات في محافظة الحديدة، فيما جرى شن أربع غارات على مواقع في مديرية عبس بمحافظة حجة غربي اليمن.

وتحدث قيادي في جماعة الحوثي عن غارات أميركية وبريطانية عدة على العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر وصعدة وذمار، كما نقلت قناة الجزيرة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الهجوم الأمريكي البريطاني استهدف قاعدة الديلمي الجوية شمالي العاصمة اليمنية صنعاء.

وشملت الأهداف أيضا، ومحيط مطار الحديدة الدولي غربا، ومعسكر كهلان في صعدة شمالا، ومطار عبس بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد، ومنطقة الجند شمالي محافظة تعز جنوبا.

كما استهدفت الغارات، وسائل إعلام يمنية أن العدوان استهدف مطار تعز ومعسكر اللواء 22 بمديرية التعزية شمال تعز.

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بدوره، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة شنت ضرباتها ضد أهداف في اليمن بالتعاون مع بريطانيا وبدعم أستراليا والبحرين وكندا وهولندا.

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