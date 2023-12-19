كيف يرد الحوثيون على إعلان تشكيل قوة عسكرية لحماية السفن بالبحر الأحمر؟

وطن- شددت جماعة أنصار الله “الحوثي”، من وتيرة تهديداتها باستهداف السفن، تزامنا مع إعلان الولايات المتحدة تشكيل قوة عسكرية متعددة الجنسيات لتأمين حركة السفن في البحر الأحمر، وذلك ردا على الهجمات التي تنفذها الجماعة اليمنية.

وقال عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي، إن لدى الجماعة جهاز استخبارات قويًّا يمتلك معلومات عن حركة السفن في البحر الأحمر.

وأضاف في في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، أنه في حال حدوث أي عدوان على اليمن بعد استهدافها السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل، فإن لديهم خيارات موجعة ليست في الحسبان للرد على أي عدوان ضد اليمن.

وأشار محمد البخيتي إلى أنه إذا أقدمت الولايات المتحدة على شن أي عدوان على اليمن فستخسر من الناحية العسكرية والأخلاقية، مؤكدا أن جماعته لا تستهدف إلا السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني.

وأوضح أن الجماعة حريصة على سلامة الملاحة البحرية في حين تتحرك ضد مصالح الكيان الصهيوني فقط، متابعا: “سنكون قادرين على مواجهة أي تحالف تشكله الولايات المتحدة في البحر الأحمر”.

وكشف محمد البخيتي أن هناك اتصالات غير مباشرة مع دول من بينها الولايات المتحدة لوقف العمليات في البحر الأحمر، وقال: “نرفض الخلط بين مسار الحل باليمن والإقليم ومستعدون لحل يضمن سلامة المنطقة”.

تشكيل قوة متعددة الجنسيات

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد أعلن في وقت مبكر من الثلاثاء، تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة بالبحر الأحمر في أعقاب هجمات شنها الحوثيون على سفن متجهة إلى إسرائيل.

وقال أوستن في بيان خلال زيارته البحرين التي تضم مقر الأسطول الأمريكي الخامس، إن الدول المشاركة في القوة هي بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

وأضاف أن هذه القوة ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن ضمن ما أطق عليها عملية “حارس الازدهار”.

وأشار لويد أوستن إلى أن القوة الجديدة تهدف إلى ضمان حرية الملاحة وتعزيز الأمن الإقليمي، وقال إن ما وصفه بتصعيد الحوثيين يهدد التدفق الحر للتجارة وينتهك القانون الدولي.

وسبق أن كشف مسؤول أمريكي أن البيت الأبيض يتواصل مع جماعة الحوثي عبر سلطنة عمان وبعض الوسطاء الآخرين، ويحثهم على وقف هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.

في حين أكد متحدث باسم الحوثيين وجود هذه الاتصالات، لكنه قال إن الجماعة ستستمر في هجماتها حتى توقف إسرائيل العدوان على غزة.