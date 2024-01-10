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تطور خطير.. الحوثي تستهدف سفينة أمريكية بعدد كبير من الصواريخ

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الحوثي تستهدف سفينة أمريكية بعدد كبير من الصواريخ كرد أولي على الاعتداء على قوات الجماعة البحرية.

وطن – كشف المتحدث العسكري باسم جماعة “أنصار الله الحوثيين” باليمن، الأربعاء، عن استهداف الجماعة لسفينة أمريكية كانت تقدم الدعم لإسرائيل “كرد أولي على الاعتداء الأمريكي على قوات الجماعة البحرية”، بحسب البيان الصادر.

جاء ذلك وفق بيان رصدته (وطن) للمتحدث العسكري باسم الجماعة اليمنية العميد يحيى سريع، عبر حسابه الرسمي بموقع (إكس).

يحيى سريع يكشف تفاصيل استهداف سفينة أمريكية

حيث أكد “سريع” أن “القوات البحرية والقوة الصاروخية التابعة للجماعة وسلاح الجو المسير نفذوا عملية عسكرية مشتركة بعدد كبير من الصواريخِ البالستية والبحرية والطائرات المسيرةِ، استهدفتْ سفينةً أمريكيةً كانتْ تقدم الدعم للكِيانِ الصهيوني” بحسب نص البيان.


وكشف البيان أن هذه العمليةَ جاءتْ كردٍ أوليٍّ على ما وصفه بـ”الاعتداءِ الغادرِ الذي تعرضتْ لهُ قواتُنا البحريةُ من قِبلِ قواتِ العدوِّ الأمريكيِّ.”

كما أكدت جماعة الحوثي بحسب بيان يحيى سريع، أنها لنْ تترددَ في التعاملِ المناسبِ مع كافةِ التهديداتِ المعاديةِ “ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا.”

وشدد العميد يحيى سريع على أن جماعة الحوثي مستمرة في منعِ السفنِ الإسرائيلية أوِ المتجهةِ إلى موانئَ الأراضي المحتلة من المِلاحةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ “حتى وَقفِ العُدوانِ ورفعِ الحصارِ عن إخوانِنا الصامدينَ في قطاعِ غزة.”

كما لفت البيان إلى أن جماعة الحوثي تؤكدُ “حرصَها الكاملَ على استمرارِ حركةِ المِلاحةِ في البحرين الأحمرِ والعربيِّ إلى كافةِ الوجهاتِ عدا موانئَ فلسطينَ المحتلة.”

أمريكا تُغرق 3 زوارق للحوثيين وتقتل 10 من عناصر الجماعة

وكانت القوات الأمريكية قتلت 10 من عناصر الحوثي في البحر الأحمر قبل نحو أسبوع، عبر استهدافهم بالطائرات وإغراق 3 زوارق للجماعة اليمنية المسلحة.

وكانت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم) علقت على الأمر وقتها بأن زوارق تابعة للحوثيين هاجمت سفينة تجارية ومروحيات للبحرية الأمريكية جنوبي البحر الأحمر، بعد أن أطلقت سفينة حاويات تابعة لشركة “ميرسك” نداء استغاثة بتعرضها لهجوم.

وذكرت القيادة أن زوارق الحوثيين أطلقت النار على السفينة واقتربت منها وحاول عناصر الصعود إليها، لكن مروحيات أمريكية استجابت لنداء الاستغاثة فأطلق الحوثيون النار باتجاهها وردت بإطلاق النار وأغرقت 3 زوارق وقتلت طواقمها.

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