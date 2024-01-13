محو تاريخ غزة.. تفاصيل كلفة مؤلمة أحدثتها الحرب الإسرائيلية الهمجية

وطن – الخسارة المادية التي تكبدها الفلسطينيون في قطاع غزة خلال ثلاثة أشهر من القصف الإسرائيلي لم يسبق لها مثيل. ولم يفقدوا منازلهم وأحياء بأكملها والبنية التحتية المدنية فحسب، بل يقول السكان إن الضرر الذي لا يمكن قياسه والذي لا يمكن إصلاحه هو محو تاريخ غزة.

هكذا استهل موقع “ميدل إيست آي” تقريرًا له، قال إنه منذ بداية الحرب على غزة في 7 تشرين الأول / أكتوبر، استهدف جيش الاحتلال ودمَّر العشرات من المواقع التراثية، بما في ذلك الكنائس والمساجد التاريخية والمتاحف الثقافية والهياكل الأثرية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين.

وكانت المواقع الدينية الرئيسية هدفاً للغارات الجوية الإسرائيلية والقصف المدفعي في مختلف مناطق غزة. وقد تم تحويل العديد من هذه المواقع إلى ملاجئ للفلسطينيين النازحين وقت الهجوم، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء.

“أكثر من مجرد مسجد”

تم تدمير ما لا يقل عن 114 مسجدًا وتضرر 200 مسجد آخر في غزة، بما في ذلك مسجد عثمان بن قشقر الذي يرجع تاريخه إلى القرن الثالث عشر في حي الزيتون، جنوب مدينة غزة، والمسجد العمري الكبير الذي يعود تاريخه إلى القرون الوسطى، وهو أكبر وأضخم مسجد في العالم وأقدم مسجد في غزة، يقع في قلب البلدة القديمة شرق مدينة غزة، ويعود تاريخه إلى القرن السابع الميلادي.

وقالت أم أحمد السقا (64 عاما) التي تسكن حي الشجاعية على بعد كيلومترات قليلة من المسجد العمري، إنها تصلي في المسجد منذ أن كانت طفلة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت السقا، وهي نازحة حالياً في دير البلح وسط قطاع غزة بعد أن تعرض منزلها لأضرار بالغة، أنها تشعر بالحزن على تدمير المسجد أكثر من حزنها على منزلها.

وتابعت: “لقد ولدت وعشت طوال حياتي في هذا الحي. عندما كان عمري حوالي ست سنوات، وطوال سنوات طفولتي، كان والدي يأخذني وإخوتي كل ليلة في شهر رمضان لأداء صلاة التراويح في هذا المسجد.. كانت لدي ذكريات طفولتي وطفولتي هناك”.

وتذكر السيدة: “بالنسبة لنا، نحن الفلسطينيين، فهو أكثر من مجرد مسجد. إنه تاريخنا وحاضرنا. عندما نتحدث عن غزة، فإننا نتحدث عن المسجد العمري. كنا نعتقد أنه سيكون من المستحيل إيذاء مثل هذا المكان، وليس فقط لأنه كان موقعًا مقدسًا، ولكن بسبب تاريخه الغني وأهميته لكل من المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم”.

ويعتبر المسجد الذي تم تحويله من كنيسة بيزنطية من أقدم المساجد في العالم.

وبالقرب من المسجد العمري يقع حمام السمرة (حمام السمرة)، وهو مثال بارز ونادر على قيد الحياة لموقع معماري عثماني في غزة.

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول، أصابت الغارات الإسرائيلية الموقع مباشرة، مما أدى إلى تدمير المعالم ذات الطراز التركي التي يعود تاريخها إلى أكثر من 1000 عام.

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استهداف كنيسة تاريخية

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول، تعرضت كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس لأضرار جراء غارة جوية إسرائيلية على المستشفى الأهلي المعمداني المجاور الذي يبلغ عمره 141 عاماً، وهو أقدم مستشفى في القطاع.

وبعد يومين، تم استهدافها بشكل مباشر بغارة أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 16 شخصًا وإصابة عشرات آخرين من بين العائلات التي لجأت إلى الكنيسة.

وقالت رندة أرتين، وهي مسيحية مقيمة في غزة، إن الكنيسة كانت واحدة من المواقع الدينية القليلة التي كانت تصلي فيها هي ومجتمعها ويقضون العطلات الدينية لأن إسرائيل لا تمنحهم تصاريح للسفر إلى بيت لحم عبر معبر إيريز كل عام.

وتضيف: “الكنائس في قطاع غزة ليست كثيرة، لكن جميعها قديمة وتاريخية.. لذا، إذا دمرت كنيسة واحدة، فهي ليست في الواقع كنيسة واحدة، بل تم محوها مئات السنين”.

وتتابع: “على عكس أي كنيسة أخرى، كانت لدينا علاقة روحية خاصة مع كنيسة الروم الأرثوذكس على وجه الخصوص. فهي رمز للمسيحيين الفلسطينيين في غزة، وحتى في جميع أنحاء فلسطين أيضًا”.

وتواصل قائلة: “كنا نحضر عيد الميلاد هناك ونضيء الشجرة مع الأطفال كل عام. ومن الصعب أن نصدق أن الأماكن القليلة المتاحة للمسيحيين في غزة قد دمرت الآن”.

وكانت الكنيسة التي يبلغ عمرها 900 عام تقريبًا، وهي واحدة من أقدم الكنائس في العالم، واحدة من ثلاث كنائس تضررت في جميع أنحاء القطاع.

استهداف مواقع تراثية

وفي تقرير أصدرته منظمة التراث من أجل السلام في نوفمبر، يوثق تأثير الحرب الإسرائيلية على التراث الثقافي في غزة، قالت المنظمة إن 104 على الأقل من أصل 195 موقعا للتراث المعماري أحصتها في القطاع الساحلي دمرت أو تضررت.

وبما أنه من المستحيل تقييم الأضرار في الموقع، يقول خبراء منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إنهم يراقبون الوضع عن بعد “باستخدام بيانات ومعلومات الأقمار الصناعية التي ترسلها إليهم أطراف ثالثة، بالتنسيق مع شركائها”.

وقال متحدث باسم اليونسكو، طالبًا عدم الكشف عن هويته: “بدأت اليونسكو في أوائل شهر تشرين الأول/أكتوبر رصد الأضرار عن بعد. وكجزء من هذه المراقبة عن بعد، نحن قلقون بشكل خاص بشأن وضع أطلال سانت هيلاريون، المدرجة في القائمة الوطنية المؤقتة للتراث العالمي في عام 2012.. هذه هي الآثار بقايا أحد أقدم الأديرة المسيحية في المنطقة”.

وأطلال القديس هيلاريون هي جزء من موقع تل أم عامر الواقع في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وقد تعرض الموقع لأضرار جسيمة بسبب حملة القصف الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث: “لقد تسبب النزاع في قطاع غزة في أزمة إنسانية خطيرة أثرت على جميع جوانب الحياة المدنية. واليونسكو تشعر بقلق بالغ إزاء تأثير هذا على التعليم والثقافة وحماية الصحفيين – وهي ركائز مهمتها”.