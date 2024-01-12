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حوار بين حمد بن خليفة وزوجته الشيخة موزا يلفت الأنظار بافتتاح كأس آسيا

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حوار بين حمد بن خليفة وزوجته الشيخة موزا يلفت الأنظار بافتتاح كأس آسيا

وطن – أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل في قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق، وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر المسند، وهما يشهدان على المنصة الرئيسية المباراة الافتتاحية لكأس آسيا 2023 بين قطر ولبنان في استاد “لوسيل” المونديالي.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة فعاليات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا خلال الفترة من 12 يناير الحالي، وحتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا من بينها 10 منتخبات عربية.


واحتضن ملعب لوسيل أكبر ملاعب قطر، فعاليات حفل الافتتاح والمواجهة الافتتاحية التي أعقبت الحفل، مساء الجمعة.

وظهر الشيخ حمد بن خليفة “الأمير الوالد”- كما يلقبه القطريون- وزوجته الشيخة موزا وهما يتبادلان الحديث ويتابعان المباراة.

فيما بدا الشيخ حمد وهويضحك ويحيي الجمهور في المدرجات السفلية من المنصة بإشارة من يده.

مشاهد في الذاكرة

وأعاد هذا الفيديو إلى الأذهان مشاهد كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها قطر أواخر عام 2022.

حيث حرصت الشيخة موزا بنت ناصر المسند زوجة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ووالدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، أن تحضر العديد من مباريات هذه البطولة التاريخية التي توجت بها الأرجنتين إلى جانب زوجها الأمير الوالد.

وشجعا الفرق العربية “السعودية والمغرب” حيث وصلا إلى ربع النهائي في كأس العالم 2022 ، وتألقت الشيخة موزا في هذه البطولة بالعديد من الإطلالات الملفتة التي رصدتها كاميرات الإعلام حينها.

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