الجمعة, نوفمبر 25, 2022
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الشيخة موزا تبكي بعد هزيمة قطر.. حقيقة صورة أثارت الجدل

المنتخب القطري غادر المونديال مبكرا

كتب باسل النجار
الشيخة موزا تبكي watanserb.com
الشيخة موزة بنت ناصر المسند
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وطن– راجت صورة للشيخة موزا بنت ناصر المسند، على مواقع التواصل أظهرتها في المدرجات وهي متأثرة وبدا عليها الحزن، مع زعم متداولي هذه الصورة أنها التقطت لوالدة أمير قطر من مباراة “العنابي” اليوم أم السنغال.

والدة أمير قطر الشيخة موزا

وتلقى المنتخب القطري هزيمته الثانية على التوالي في المونديال اليوم، الجمعة، أمام السنغال الذي تأهل للدور ثمن النهائي عقب فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للعنابي.

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وظهرت الشيخة موزا في الصورة المشار إليها وهي واقفة في المقصورة الرئيسية، وتضع يدها على وجهها ـ إشارة لحزن وصدمة ـ متأثرة بشيء ما.

وزعم البعض أن هذه الصورة التقط لوالدة أمير قطر، عقب هزيمة العنابي أمام السنغال اليوم.

إلا أنه بالبحث اتضح عدم وجود اي علاقة لهذه الصورة بمباراة اليوم، التي كانت كارت مغادرة قطر لكأس العالم 2022، الحدث الذي تستضيفه على أرضها.

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وأكد ناشط أن هذه الصورة كانت للشيخة القطرية خلال مباراة أمس بين البرتغال وغانا، وليست من مباراة اليوم.

وكتب معلقا على المقطع الكامل الذي نشره لهذه اللقطة ليؤكد صحة حديثه:”ليش الكذب؟ هذي مب اليوم.. هذي صورة الشيخة موزا أمس في مباراة البرتغال وغانا.. وهذا المقطع كامل.”

مباراة قطر والسنغال تنهي آمال العنابي

تلقى المنتخب القطري الخسارة الثانية على التوالي أمام السنغال، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وبهذه الخسارة، يفقد العنابي القطري آماله في العبور إلى الدور ال16 من منافسات بطولة كأس العالم 2022 قطر، على عكس منافسه أسود التيرانغا الذي أنعش آماله من جديد في منافسات البطولة العالمية من أجل التأهل.

وكانت الشيخة موزا قد ظهرت في المقصورة الرئيسية باستادات قطر لكأس العالم، ضمن أكثر من مباراة زوجها رفقة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

بعد نصف ساعة.. هذا ما حدث وتسبب بخسارة قطر أمام السنغال (فيديو)

وقبل أيام رصد ناشطون الشيخ حمد، رفقة زوجته الشيخة موزا بنت ناصر المسند، في لقطة مميزة وهو يتوشح العلم المغربي ويحيي الجماهير المغربية، خلال اللقاء الكروي الذي جمع منتخب أسود الأطلس مع المنتخب الكرواتي في ستاد البيت.

واحتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو يظهر فيه الأمير الوالد والشيخة موزا، وهما يقومان بتحية الجماهير المغربية الحاضرة في مباراة “أسود الأطلس” أمام كرواتيا، وذلك برفع العلم المغربي.

اللفتة التي أثارت استحسان وإشادة الجماهير المغربية الحاضرة في مدرجات ملعب “البيت” مع تشجيعات أمير قطر السابق، رفقة زوجته، عن طريق الرد بالتصفيقات.

وأشاد مغردون بـالحرص الشديد الذي أبداه الشيخ حمد وزوجته على دعم ومساندة “أسود الأطلس” من مدرجات استاد البيت في مدينة الخور، عبر توشحه بعلم المملكة المغربية.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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