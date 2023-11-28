إقبال كبير على شراء تذاكر كأس آسيا 2023 التي ستذهب لصالح فلسطين

وطن- أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023-2024، عن بيع 90 ألف تذكرة لمشاهدة مباريات البطولة الآسيوية في أول 24 ساعة، بعد فتح مجال الدفعة الثانية للشراء، المقرر إقامتها في دولة قطر.

وبينت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023، بأن الدول الأكثر إقبالاً على شراء تذاكر مشاهد مباريات البطولة من قبل الجماهير، هي السعودية وقطر والهند.

إقبال كبير على شراء تذاكر كأس آسيا 2023

وانطلقت الدفعة الثانية من طرح بيع تذاكر كأس آسيا 2023-2024، الاثنين، المقرر استضافتها بدولة قطر في ال12 من شهر يناير/ كانون الثاني وحتى ال10 من شهر فبراير/ شباط العام المقبل.

الدفعة الثانية من تذاكر كأس آسيا AFC قطر 2023 متاحة للبيع الآن! 🏆 اشتري تذاكرك وشجع منتخبك الآن ! 🎟️ للشراء، الرجاء زيارة الرابط في البايو، لا تفوّت المتعة والإثارة ⚽️#كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/rxuYD6iKZp — كأس آسيا قطر 2023 (@Qatar2023) November 20, 2023

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023، قد أعلنت في وقت سابق عن التبرع بإيرادات تذاكر مبيعات البطولة الآسيوية لصالح فلسطين، على ضوء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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صدارة شراء تذاكر كأس آسيا 2023

ووفق التقارير الصحفية، فقد جاءت التذاكر الأكثر طلباً من قبل الجماهير في منافسات بطولة كأس آسيا 2023، هي مباراة الافتتاح بين قطر ولبنان، المقرر اقامتها على ملعب ( استاد لوسيل) في ال12 من شهر يناير المقبل.

كما ويليها في الوصافة للتذاكر الأكثر إقبالاً من قبل الجماهير، وهي مباراة السعودية أمام عمان في منافسات البطولة الآسيوية.

أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا AFC قطر 2023 عن تخصيص عوائد مبيعات تذاكر البطولة الآسيوية المرتقبة لدعم جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يمر في أزمة حرجة تستوجب من الجميع المساندة وتقديم مختلف أنواع الدعم اللازمة.#كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/zcts2PfOMn — كأس آسيا قطر 2023 (@Qatar2023) November 20, 2023

كما ويمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات بطولة كأس آسيا 2023-2024، من خلال الدخول على الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث تبدأ الأسعار من 25 ريال قطري في منافسات دور المجموعات.

كما ويصل أعلى سعر لمشاهدة المباريات إلى 250 ريال قطري (البطاقة الذهبية).

وتستضيف دولة قطر منافسات بطولة كأس آسيا 2023-2024، بعد انسحاب الصين عن استضافة البطولة الآسيوية على ضوء تداعيات وباء فيروس كورونا (كوفيد19)، بعد نجاحها في تنظيم نسخة مونديال كأس العالم 2022.