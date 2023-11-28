fbpx
Close Menu
    رياضة

    إقبال كبير على شراء تذاكر كأس آسيا 2023 التي ستذهب لصالح فلسطين

    بيع 90 ألف تذكرة في أول 24 ساعة بعد طرح الدفعة الثانية لشراء تذاكر بطولة كأس آسيا 2023-2024
    فارس أبو شيحةبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    كأس آسيا
    بطولة كأس آسيا 2023-2024

    وطن- أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023-2024، عن بيع 90 ألف تذكرة لمشاهدة مباريات البطولة الآسيوية في أول 24 ساعة، بعد فتح مجال الدفعة الثانية للشراء، المقرر إقامتها في دولة قطر.

    وبينت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023، بأن الدول الأكثر إقبالاً على شراء تذاكر مشاهد مباريات البطولة من قبل الجماهير، هي السعودية وقطر والهند.

    إقبال كبير على شراء تذاكر كأس آسيا 2023

    وانطلقت الدفعة الثانية من طرح بيع تذاكر كأس آسيا 2023-2024، الاثنين، المقرر استضافتها بدولة قطر في ال12 من شهر يناير/ كانون الثاني وحتى ال10 من شهر فبراير/ شباط العام المقبل.

    وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023، قد أعلنت في وقت سابق عن التبرع بإيرادات تذاكر مبيعات البطولة الآسيوية لصالح فلسطين، على ضوء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

    بطولة كأس آسيا
    كأس آسيا 2023-2024
    اقرأ أيضاً: 
    صدارة شراء تذاكر كأس آسيا 2023

    ووفق التقارير الصحفية، فقد جاءت التذاكر الأكثر طلباً من قبل الجماهير في منافسات بطولة  كأس آسيا 2023، هي مباراة الافتتاح بين قطر ولبنان، المقرر اقامتها على ملعب ( استاد لوسيل) في ال12 من شهر يناير المقبل.

    كما ويليها في الوصافة للتذاكر الأكثر إقبالاً من قبل الجماهير، وهي مباراة السعودية أمام عمان في منافسات البطولة الآسيوية.

    كما ويمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات بطولة كأس آسيا 2023-2024، من خلال  الدخول على الموقع  الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث تبدأ الأسعار من 25 ريال قطري في منافسات دور المجموعات.

    كما ويصل أعلى سعر لمشاهدة المباريات إلى 250  ريال قطري (البطاقة الذهبية).

    وتستضيف دولة قطر منافسات بطولة كأس آسيا 2023-2024، بعد انسحاب الصين عن استضافة البطولة الآسيوية على ضوء تداعيات وباء فيروس كورونا (كوفيد19)، بعد نجاحها في تنظيم نسخة مونديال كأس العالم 2022.

    للحصول على آخبارنا الحصرية والعاجلة اشترك في قناتنا في تليغرام
    شاركها.

    المقالات ذات الصلة

    اترك تعليقاً

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.