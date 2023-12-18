“وصلتم متأخرين”.. القسام يُفسد فرحة إسرائيل بـِ”النفق الأضخم” بفيديو “المهمة أنجزت”

وطن– بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، حماس مقطع فيديو بعنوان “وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت”، وذلك ردا على إعلان جيش الاحتلال اكتشاف ما قال إنه أضخم نفق يصل إليه في غزة.

والمشاهد التي بثتها كتائب القسام بدأت بلقطات من جولة قوات الاحتلال بقيادة وزير الدفاع يواف غالانت داخل النفق.

وأعقب ذلك، عرض مشاهد من عملية اقتحام مقاتلي كتائب القسام معبر بيت حانون (معبر إيرز) خلال هجوم السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

رسالة القسام من الفيديو

وبعثت كتائب القسام، برسالة من خلال الفيديو أنها نفذت المهمة بالفعل التي أسفرت عن مقتل وأسر عدد كبير من قوات الاحتلال الإسرائيلي واقتيادهم إلى داخل غزة.

إسرائيل تتحدث عن وصولها لشبكة أنفاق عملاقة

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق، أنه كشف ما قال إنها شبكة أنفاق عملاقة كان يديرها محمد السنوار شقيق زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.

وادعى جيش الاحتلال، أن النفق يمتد في أحد أجزائه إلى 4 كيلومترات من منطقة جباليا شمالي القطاع ويصل إلى مسافة تبعد 400 متر من معبر بيت حانون (معبر إيرز) شمالا.

وقال جيش الاحتلال، إن وحدة “ياهلوم” الخاصة بقوات المشاة والهندسة في فرقة غزة العسكرية نفذت عمليات استكشافية مكنتها من اكتشاف نحو أربعة كيلومترات من مسار النفق بعمق 50 مترا.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورا لوزير الدفاع يوآف غالانت وهو يتفقد النفق الذي تم الكشف عنه برفقة قادة عسكريين، وهي المشاهد التي بثتها كتائب القسام في الفيديو الخاص بها.