“نفق يديره محمد السنوار”.. سخرية واسعة مما كشفه الاحتلال في غزة (فيديو)

وطن – أثار إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الكشف ما وصفها بشبكة أنفاق عملاقة يديرها محمد السنوار، شقيق زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، سخرية واسعة من الرواد بعد أسابيع من فشل الحملة العسكرية البرية ضد قطاع غزة.

وجاء في بيان للاحتلال أن النفق يمتد في أحد أجزائه إلى 4 كيلومترات من منطقة جباليا شمالي القطاع ويصل إلى مسافة تبعد 400 متر من معبر بيت حانون شمالاً، واستعرض فيديو يظهر فيه محمد السنوار شقيق قيادي القسام يحيى السنوار.

كما انتشرت صور استعراضية لوزير الدفاع يوآف غالانت، وهو يتفقد النفق الذي تم الكشف عنه برفقة قادة عسكريين وهو ما أثار سخرية واسعة من الرواد.

سخرية واسعة من “استعراضات الاحتلال”

ووفق الرواد فإن الاحتلال يحتفي باستعراضاته تلك وبما يسميه إنجازاً في الوقت الذي تتكبد فيه قواته على الأرض خسائر فادحة، رغم كل الوحشية التي تمارسها في حربها إلى جانب الحصار والضغط على المدنيين في غزة بالدرجة الأولى.

الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة سخر مما أعلنه الاحتلال بتغريدة له على منصة إكس جاء فيها: “محمد السنوار بسيارة في نفق! زفّــة في “الكيان” باكتشافه! أيّ انتصار تافه؟!”.

محمد السنوار بسيارة في نفق!

زفّــة في "الكيان" باكتشافه!

أيّ انتصار تافه؟!

بعد 6 أسابيع من الاجتياح البرّي وصلوا لأحد الأنفاق، ويحتفلون بخفّة عجيبة!

لم يذكروا فشلهم في رصده بأجهزة لم تترك سماء القطاع في أيّ يوم.

ولم يذكروا إبداع الأبطال بحفره وتجهيزه.

لا شيء أبدا سيرمّم هزيمتهم. pic.twitter.com/0XQLN8cCmz — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) December 17, 2023

وأضاف الزعاترة: “بعد 6 أسابيع من الاجتياح البرّي وصلوا لأحد الأنفاق، ويحتفلون بخفّة عجيبة! لم يذكروا فشلهم في رصده بأجهزة لم تترك سماء القطاع في أيّ يوم. ولم يذكروا إبداع الأبطال بحفره وتجهيزه. لا شيء أبدا سيرمّم هزيمتهم”.

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ورأى ياسر الخضر في تعليقه على منصة إكس أن إسرائيل “تتباهى إعلامياً بالعثور على نفق بغزة، لكن حاجتها لصورة (نصر) تتناسى أن الإعلان يعزز صورة القسام المقتدرة، والناجحة، وصاحبة المشروع. هذه ٤ كيلومترات من أكثر من ٥٠٠ كيلومتر هو الطول التقديري للأنفاق، فكم ستدفع إسرائيل من أثمان، ومن وقت لتجد غزة القسامية تحت الأرض”.

تتباهى إسرائيل إعلاميا بالعثور على نفق بغزة، لكن حاجتها لصورة (نصر) تتناسى أن الإعلان يعزز صورة القسام المقتدرة، والناجحة، وصاحبة المشروع. هذه ٤ كيلومترات من أكثر من ٥٠٠ كيلومتر هو الطول التقديري للأنفاق، فكم ستدفع إسرائيل من أثمان، ومن وقت لتجد غزة القسامية تحت الأرض. — Yasser alkhader (@AlkhaderYasser) December 17, 2023

وشكك مغرد آخر في أن تكون اللقطات المعروضة لشقيق السنوار وكتب بشير: “هاد مو طرف وجه السنوار اعتدنا على كذبهم” فيما تساءل آخر: “هو في أمطار في النفق ولا بيجرب المساحات شغالة ولاء العالم دي بتشرب أية”.

هو في أمطار في النفق

ولا بيجرب المساحات شغالة ولاء

العالم دي بتشرب أية. — 🔺🦅🥇🎀3ashkt Alahly🔻🦋 (@3ashktalahly22) December 17, 2023

معلومات غير واضحة

ونقلت قناة “الجزيرة” القطرية عن الخبير العسكري اللواء فايز الدويري قوله إن هناك كثيرا من المعلومات غير الواضحة بشأن النفق الذي أعلن جيش الاحتلال عن كشفه.

وأوضح الدويري أن الاحتلال احتاج قرابة 50 يوما من الحرب البرية لكي يكتشف نفقا واحدا من بين 1300 نفق بطول 570 كيلومترا.

وقال اللواء الأردني إن ما أعلنته إسرائيل يناقض حقيقة أنه يمتد لمسافة 4 كيلومترات كما تزعم.

واعتبر الدويري حديث الناطق باسم جيش الاحتلال عن عدم اكتشاف نهاية النفق يطرح سؤالا بشأن الطريقة التي تمكنوا بها من تحديد مسافته.

ويرى الخبير العسكري أن ضجة الاحتلال بشأن هذا النفق تأتي ضمن مساعي لتبرير إخفاق العملية البرية في تحقيق أهدافها وارتفاع كلفتها بتمكّن حماس تحت الأرض.