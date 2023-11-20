نفق مستشفى الشفاء.. تشكيك وسخرية ورد رسمي على رواية الاحتلال المزعومة (شاهد)

وطن- أثير تشكيكٌ كبير في الرواية الإسرائيلية التي زعمت وجود نفق أسفل مجمع الشفاء الطبي، وهي الذريعة التي يستخدمها جيش الاحتلال لتبرير اعتداءاته الهمجية على مستشفيات القطاع.

ونشر جيش الاحتلال مقطعا لكاميرا أنزلها في فتحة بالأرض، ثم قص المقطع عند الثانية “1:13” ليظهر ما يشبه أنه نفق للمقاومة.

أثار هذا الأمر شكوكا واسعة، لا سيما مع تغير الكاميرا وجودتها عند ظهور النفق في الجزء الثاني المضاف.

تشكيك جديد يطال الرواية الإسرائيلية بوجود نفق بمجمع الشفاء، حيث نشر جيش الاحتلال مقطعا لكاميرا أنزلها في فتحة بالأرض ثم قص المقطع عند الثانية "1:13" ليظهر ما يشبه أنه نفق للمقاومة ما أثار شكوك رواد المنصات، إضافة إلى تغير الكاميرا وجودتها عند ظهور النفق في الجزء الثاني المضاف pic.twitter.com/li54WGFM58 — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 20, 2023

كما أثيرت مقارنة بين الحفرة التي بالكاد استطاع جيش الاحتلال إنزال الكاميرا داخلها، مع صور الأنفاق والحجرات التي عرضها الجيش قبل أسابيع زاعما أنها تحاكي ما تحت الشفاء من مركز سيطرة لحماس.

سخرية على منصات التواصل بعد عرض جيش الاحتلال لما قال إنه نفق تابع لحماس داخل مجمع الشفاء، حيث قارن رواد المنصات الحفرة التي بالكاد استطاع الجيش إنزال الكاميرا داخلها، بصور الأنفاق والحجرات التي عرضها الجيش قبل أسابيع زاعما أنها تحاكي ما تحت الشفاء من مركز سيطرة لحماس#حرب_غزة pic.twitter.com/i6T3PvRzuw — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 20, 2023

وفي روايته المزعومة، ادعى جيش الاحتلال أنه عثر على نفق يصل عمقه إلى عشرة أمتار، في حين أن طوله 55 مترا، وفق زعمه الذي تضمّن الإدعاء كذلك بأنه في أسفل النفق توجد بوابة فولاذية.

وجاء هذا الإدعاء الإسرائيلي بعد أكثر من أسبوع على اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، وسبق ذلك فرض حصار شامل على المجمع.

حماس ترد على مزاعم الاحتلال

وفي رد على هذا الإدعاء، قال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان، إن جيش الاحتلال زعم أن مجمع الشفاء هو مركز قيادة وتحكم وإدارة وسيطرة، بمعنى أن هذه المسألة أكبر من مجرد نفق، لكن لا يوجد شيء من ذلك.

وأضاف أن هذه هي الحقيقة التي يحاول الاحتلال أن يكذب بشأنها، موضحا أنه بخصوص عثور الاحتلال على حفرة أو يدخل نفقا، فإن المقاومة لا تخفي أن الأنفاق ممتدة على طول الطرق والشوارع في غزة.

بعد أيام من الحصار والقـ ـصف بحثًا عن دليل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعي عثوره على نفق في #مستشفى_الشفاء والفلسطينيون يفندون روايته #الجزيرة_مباشر | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/d61QKvj0ZA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 20, 2023

رد من داخل مستشفى الشفاء

كما ردّ مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش على الإدعاء الإسرائيلي، قائلا إنه محض افتراء وكذب.

وأضاف أن جيش الاحتلال فشل في إيجاد أو إظهار أي دليل حقيقي وواقعي وملموس ليخرج ويقول إنه وجد شيئا.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال دخل مستشفى الشفاء منذ عدة أيام، ويعيث في الأرض فسادا ويخرب ويبحث لكنه لم يجد أي شيء.

نشطاء وصحفيون يدحضون مزاعم الاحتلال

التشكيك في مزاعم الاحتلال لم يقتصر على الجهات الرسمية، لكن تناوله العديد من المراقبين والصحفيين.

فقال الصحفي الفلسطيني معاذ حامد: “نشر الاحتلال ما قال إنه نفق أسفل مستشفى الشفاء.. هذا مقطع من الفيديو هو أهم ما نشره، لماذا؟”.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”: “بعد نزول الكاميرا للحفرة عموديا، والتي حُفرت حديثا خلال الأيام الماضية، تتحرك الكاميرا كثيرا وهي تحاول ايجاد طريقها، ثم ينقطع الفيديو وينتقل لمشهد اخر داخل نفق”.

أضاف: “الفيديو مقصوص مونتاجا كما هو واضح، ويثبت أنه مُركب ومزور.. أي أن الحفرة عموديا هي في الشفاء فعلا.. لكن النفق في مكان آخر وليس في الشفاء.. لو كانت في الشفاء، لماذا لم نشاهد اللقطة في one shot ؟ الدخول عموديا ثم الدخول للنفق دون أي قطع؟ لأن المتحدث يكذب”.

وغرد الصحفي أحمد الشلفي: “إسرائيل العظمى كما كانوا يرسمونها لنا وللعالم فشلت استخباراتيا ثم عسكريا ، ثم إعلاميا، ثم سياسيا، وقبل كذلك أخلاقيا والآن فشلت في التزييف والفبركة.. قال المتحدث باسم جيش الإحتلال أنه سيكشف عن نفق في مستشفى الشفاء ولم يكشف شيئا”.