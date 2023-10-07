طوفان الأقصى يُغرق “إسرائيل” .. عملية مباغتة للمقاومة: تسلل وسيطرة وخطف (شاهد)

وطن – في هجوم غير مسبوق، بدأت المقاومة الفلسطينية صباح السبت، عملية طوفان الأقصى، التي تضمنت تسلل عدد كبير من المقاومين الفلسطينيين إلى مستوطنات غلاف غزة، والاستيلاء على مناطق فيها، وقتل أعداد كبيرة من الجنود والمستوطنين وأسر آخرين والعودة بهم الى قطاع غزة، واحتجاز أعداد كرهائن داخل المستوطنات.

وبدأت عملية “طوفان الأقصى” بإطلاق المقاومة آلاف الصواريخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مسلحي حماس تسللوا إلى “إسرائيل” من الجو والبر والبحر.

وردا على الهجوم الكبير للمقاومة، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية “السيوف الحديدية” ضد قطاع غزة.كما نقلت “الجزيرة”

وأظهرت مقاطع فيديو، نيرانا كثيفة تندلع في عدد كبير من السيارات بمدينة عسقلان.

المزيد من مشاهد من آثار القصف الصاروخي من غزة على مستوطنات الاحتلال pic.twitter.com/YTdqijKtU5 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 7, 2023

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرئيلي إطلاق صفارات الإنذار وسط إسرائيل، في أعقاب إطلاق الصواريخ من غزة.

مشاهد توثق استمرار إطلاق صواريخ غزة صوب فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/8o5VjFcRvg — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 7, 2023

كما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ورحوفوت وريشون لتسيون وقاعدة بالماخيم الجوية جنوب تل أبيب.

تغطية صحفية: صور من آثار القصف الصاروخي من غزة على المستوطنات والمدن المحتلة. pic.twitter.com/KpdgRG6HVe — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 7, 2023

بالتزامن، اندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في عدد من المستوطنات من المسافة صفر في مشهد وصف بأنه تاريخي.

تغطية صحفية: "فيديو متداول من صفحات مستوطنين لاقتحام مقاومين مستوطنات الغلاف". pic.twitter.com/pvAtoUt8Rc — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 7, 2023

وأظهرت صور، احتراق آلية عسكرية إسرائيلية عند السياج الفاصل شرق غزة.

تغطية صحفية: من شرق مدينة خانيونس الآن pic.twitter.com/lzkKdLOXbw — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 7, 2023

وقال شهود عيان، إن المقاومة أسرت كل الجنود الذين كانوا على متن الدبابة.

📸المقاومة تأسر جندياً قتيلاً بعد عملية تسلل كبيرة إلى مستوطنات غلاف غزة وتنقله إلى داخل القطاع. #طوفان_الاقصي pic.twitter.com/cAmAYv9XHF — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

📸جندي إسرائيلي آخر في قبضة المقاومة والعودة به الى قطاع #غزة . #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/Tr0yXHlXKN — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

عدد قتلى وأسرى كبير

وصرح مسؤول الإسعاف الإسرائيلي المعروف بـ”نجمة دوود الحمراء” بأن عدد القتلى كبير، ولا يمكن حصره حاليا.

📸 قتلى جيش الإحتلال تحت أقدام المقاومين. #طوفان_الاقصي pic.twitter.com/MPzVMbP8bz — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

فيما أفادت قناة الجزيرة، بأن المقاومة الفلسطينية نقلت عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين القتلى إلى داخل قطاع غزة، فيما تواترت معلومات عن أسر عدد من الجنود أيضا.

مصادر إعلامية: "جندي إسرائيلي جديد في قبضة المقاومة في خانيونس". pic.twitter.com/LUuiiG0y2M — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 7, 2023

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، إن مقاومين من حماس تسللوا إلى مركز للشرطة الإسرائيلية في مستوطنة سديروت، ما أسفر عن سقوط إصابات.

ونشرت كتائب القسام صوراً أولية لمقاتليها من قوات “النخبة” داخل مستوطنات غلاف غزة.

📸صور أولية لقوات "النخبة القسامية" داخل الأراضي المحتلة ضمن معركة #طوفان_الأقصى ويظهر فيها قتلى جيش الاحتلال الاسرائيلي. pic.twitter.com/UKZ7ghg8P5 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العشرات من مقاتلي حماس لا يزالوان يتجولون في شوارع المستوطنات.

عاجل| مصادر عبرية: انتشار المـــقاومين داخل مستوطنات قطاع غزة. pic.twitter.com/6LY3NkxSMS — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 7, 2023

ونقلت صحفة “هآرتس” عن مصدر في الشرطة، قوله إن مسلحين فلسطينيين يتحصنون مع رهائن في منزل في مستوطنة أوفاكيم غربي بئر السبع.

بينما قالت الإذاعة العبرية إن مسلحي كتائب القسام وصلوا إلى مناطق وبلدات تجاوزت غلاف غزة.

واستولى المقاومون على عدد من الأليات العسكرية الاسرائيلية ونجحوا في العودة بها إلى قطاع غزة .

تغطية صحفية: "فرحة استثنائية في غزة.. المقاتلين يعودون بغنائم". pic.twitter.com/eHzThWGz6G — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 7, 2023

وأظهرت لقطات أخرى هروب جماعي للمستوطنين بعد اقتراب مقاومين من مكان إقامتهم لحفل في غلاف غزة.

📸هروب جماعي للمستوطنين بعد اقتراب مقاومين من مكان إقامتهم لحفل في غلاف غزة. #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/KqKpEqlf0O — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) October 7, 2023

محمد الضيف يعلن إطلاق عملية طوفان الأقصى

وأعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، إطلاق عملية “طوفان الأقصى” للرد على جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى والضفة والقدس والسجون والحصار على قطاع غزة.

وقال الضيف، في كلمة صوتية، إن القسام أطلق 5000 صاروخ في المرحلة الأولى من العملية تجاه المستوطنات والمدن المحتلة والقواعد العسكرية التابعة لجيش الاحتلال.

"طوفان الأقصى".

الله أكبر..

للأقصى طوفانه.. وللقدس رجالها، ولـ"القسام" أبطالها، وللمقاومة روعتها.

المعجزة هنا.

أبطال غزة يضربون في العمق ويأسرون عددا من جنود الغزاة.

لا كلمات ترقى لوصف هذه البطولة.

قائد المعركة (محمد الضيف) يتحدّث للأمّة.

إنه الطوفان وليخسأ الغزاة ومعانقيهم. pic.twitter.com/26bmAv86nn — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) October 7, 2023

وأضاف أن العملية انطلقت لكنس الاحتلال ورداً على جرائمه في القدس المحتلة، من خلال مصادرة الأراضي وطرد الفلسطينيين من بيوتهم والاعتداء على المسجد الأقصى، واقتحام البيوت والتنكيل بالأهالي وسرقة الأراضي في الضفة المحتلة، وفرض الحصار على قطاع غزة.

بينما دعا الضيف، أهالي الضفة والقدس إلى الاشتراك في المعركة مع الاحتلال، بكل الوسائل، ومن كل الفصائل، وطالب أبناء الأجهزة الأمنية بالانطلاق في العمل المسلح ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

كما طالب المقاومة الإسلامية في لبنان، واليمن، وإيران وكل مكان من الأرض العربية، بالاشتراك في المعركة الكبرى لكنس الاحتلال، وقال: “آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا”.