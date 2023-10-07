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    تقارير

    طوفان الأقصى يُغرق “إسرائيل” .. عملية مباغتة للمقاومة: تسلل وسيطرة وخطف (شاهد)

    لا يُعرف العدد النهائي للقتلى والمصابين والأسرى الإسرائيليين مع استمرار الهجوم الكبير
    خالد السعديبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات3 دقائق
    طوفان الأقصى
    رهائن اسرائيليون بيد المقاومة الفلسطينية في غلاف غزة

    وطن – في هجوم غير مسبوق، بدأت المقاومة الفلسطينية صباح السبت، عملية طوفان الأقصى، التي تضمنت تسلل عدد كبير من المقاومين الفلسطينيين إلى مستوطنات غلاف غزة، والاستيلاء على مناطق فيها، وقتل أعداد كبيرة من الجنود والمستوطنين وأسر آخرين والعودة بهم الى قطاع غزة، واحتجاز أعداد كرهائن داخل المستوطنات.

    وبدأت عملية “طوفان الأقصى” بإطلاق المقاومة آلاف الصواريخ من قطاع غزة تجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية.

    وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مسلحي حماس تسللوا إلى “إسرائيل” من الجو والبر والبحر.

    وردا على الهجوم الكبير للمقاومة، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية “السيوف الحديدية” ضد قطاع غزة.كما نقلت “الجزيرة

    وأظهرت مقاطع فيديو، نيرانا كثيفة تندلع في عدد كبير من السيارات بمدينة عسقلان.

    بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرئيلي إطلاق صفارات الإنذار وسط إسرائيل، في أعقاب إطلاق الصواريخ من غزة.

    كما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ورحوفوت وريشون لتسيون وقاعدة بالماخيم الجوية جنوب تل أبيب.

    بالتزامن، اندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في عدد من المستوطنات من المسافة صفر في مشهد وصف بأنه تاريخي.

    وأظهرت صور، احتراق آلية عسكرية إسرائيلية عند السياج الفاصل شرق غزة.

    وقال شهود عيان، إن المقاومة أسرت كل الجنود الذين كانوا على متن الدبابة.

    عدد قتلى وأسرى كبير

    وصرح مسؤول الإسعاف الإسرائيلي المعروف بـ”نجمة دوود الحمراء” بأن عدد القتلى كبير، ولا يمكن حصره حاليا.

    فيما أفادت قناة الجزيرة، بأن المقاومة الفلسطينية نقلت عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين القتلى إلى داخل قطاع غزة، فيما تواترت معلومات عن أسر عدد من الجنود أيضا.

    وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، إن مقاومين من حماس تسللوا إلى مركز للشرطة الإسرائيلية في مستوطنة سديروت، ما أسفر عن سقوط إصابات.

    ونشرت كتائب القسام صوراً أولية لمقاتليها من قوات “النخبة” داخل مستوطنات غلاف غزة.

    وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العشرات من مقاتلي حماس لا يزالوان يتجولون في شوارع المستوطنات.

    ونقلت صحفة “هآرتس” عن مصدر في الشرطة، قوله إن مسلحين فلسطينيين يتحصنون مع رهائن في منزل في مستوطنة أوفاكيم غربي بئر السبع.

    بينما قالت الإذاعة العبرية إن مسلحي كتائب القسام وصلوا إلى مناطق وبلدات تجاوزت غلاف غزة.

    واستولى المقاومون على عدد من الأليات العسكرية الاسرائيلية ونجحوا في العودة بها إلى قطاع غزة .

    وأظهرت لقطات أخرى هروب جماعي للمستوطنين بعد اقتراب مقاومين من مكان إقامتهم لحفل في غلاف غزة.

     

    محمد الضيف يعلن إطلاق عملية طوفان الأقصى

    وأعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، إطلاق عملية “طوفان الأقصى” للرد على جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى والضفة والقدس والسجون والحصار على قطاع غزة.

    وقال الضيف، في كلمة صوتية، إن القسام أطلق 5000 صاروخ في المرحلة الأولى من العملية تجاه المستوطنات والمدن المحتلة والقواعد العسكرية التابعة لجيش الاحتلال.

    وأضاف أن العملية انطلقت لكنس الاحتلال ورداً على جرائمه في القدس المحتلة، من خلال مصادرة الأراضي وطرد الفلسطينيين من بيوتهم والاعتداء على المسجد الأقصى، واقتحام البيوت والتنكيل بالأهالي وسرقة الأراضي في الضفة المحتلة، وفرض الحصار على قطاع غزة.

    بينما دعا الضيف، أهالي الضفة والقدس إلى الاشتراك في المعركة مع الاحتلال، بكل الوسائل، ومن كل الفصائل، وطالب أبناء الأجهزة الأمنية بالانطلاق في العمل المسلح ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

    كما طالب المقاومة الإسلامية في لبنان، واليمن، وإيران وكل مكان من الأرض العربية، بالاشتراك في المعركة الكبرى لكنس الاحتلال، وقال: “آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا”.

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