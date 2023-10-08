الجزيرة تبث مقاطع حصرية لأسر ضباط وجنود إسرائيليين وقتل آخرين

وطن- حصلت قناة “الجزيرة” القطرية على صور ومقاطع فيديو لعشرات من أفراد كتائب القسام، وهم يقتحمون موقع “إيرز” العسكري ويقتلون ويأسرون ضباطا وجنودا إسرائيليين، كما تظهر اللقطات سيطرة أفراد القسام على معـدات وعربات عسكرية.

ويقع “معبر إيرز” أو بيت حانون، في أقصى شمال قطاع غزة بين غزة وإسرائيل، وهو مخصص للمشاة والحمولات وهو تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

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مشاهد من اقتحام موقع إيرز العسكري من قبل عناصر القسام

وأظهر الفيديو انفجاراً في منطقة قريبة من أحد المستوطنات، فيما بدا في مشهد تال عدد من المقاومين يقتحمون ثغرة في سور أسمنتي تحت أزيز الرصاص والنيران.

ويرى جنود آخرون وهم يتسللون من سياج معدني إلى داخل المستوطنة ويسمع صيحات الله أكبر، وتندلع في بعض المباني داخل المستوطنة اشتباكات عنيفة.

فيما تشاهد عربات عسكرية محترقة تحت جسر معدني، ويسمع صوت أحد المقاومين وهو يصيح بصوت عال ” هاي جباتهم الهمر”.

أسرى بالجملة في يد المقاومة

وأظهر مشهد آخر عدد من الأسرى الإسرائليين، وهم شبه عراة ويضعون أيديهم خلف رؤوسهم بعد استسلامهم.

وبدا عدد من المقاومين وهم يسحبون عناصر آخرين لقوات الاحتلال بإذلال قرب سور أسمنتي.

وأطلقت كتائب القسام، صباح السبت 7 أكتوبر، عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد إسرائيل، وشملت إطلاق آلاف الصواريخ واقتحام مستوطنات، في وقت أفادت فيه مصادر إسرائيلية بمقتل وجرح المئات.

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في المقابل، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات على مناطق عدة فيه، أدت إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

وترنح الاحتلال الإسرائيل جراء أخطر هجوم شنته حركة حماس حتى الآن صباح يوم عطلة يهودية وأدى إلى مقتل المئات، واحتجاز عشرات الرهائن الإسرائيليين وأثارت مخاوف من تصعيد إقليمي.