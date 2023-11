الاحتلال يضغط على ماسك ويُعلن عن اتفاق معه بشأن “الإنترنت لغزة”

وطن – اصطحب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك بجولة في مستوطنة كفار عزة، الاثنين.

وبعد اتهامه بمعاداة السامية ظهر الملياردير الأميركي وهو يزور تل أبيب ويتجول في مستوطنات غلاف غزة برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ووفقًا لمكتب نتنياهو فإن الهدف من هذه الجولة كان إطلاع ماسك على ما وصفه “بأهوال مذبحة ٧ أكتوبر”.

وامتنع الناطق باسم حكومة الاحتلال عن الإفصاح عمّا إذا كان ماسك قد تلقى دعوة للزيارة أم أنه أتى بمفرده، كما لم تستجب شركة “إكس” لطلبات للتعقيب.

وظهر رئيس حكومة الاحتلال وهو يرافق ماسك في عدة أماكن بمستوطنة كفار عزة، في محاولة منه لكسب تعاطف إيلون ماسك مع الاحتلال بعد الدعوات التي تكررت للأخير لإمداد غزة بالإنترنت الفضائي.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن وزير الاتصالات الإسرائيلي “شلومو كرعي” توصل إلى اتفاق مع ماسك، بعدم تشغيل الإنترنت الفضائي في غزة إلا بموافقة تل أبيب.

الوزير الإسرائيلي أعلن عن اتفاق مبدئي مع رئيس شركة “ستارلينك”، يقضي بعدم حصول قطاع غزة على الإنترنت الفضائي إلا بموافقة حكومة الاحتلال.

وجاء ذلك في بيان “لكرعي” عبر حسابه بمنصة “إكس“، بعد نحو شهر من تصريحات لماسك، قال فيها إن الشركة مستعدة لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي لمؤسسات الأمم المتحدة في قطاع غزة.

Elon Musk, I congratulate you for reaching a principle understanding with the Ministry of Communications under my leadership.

As a result of this significant agreement, Starlink satellite units can only be operated in Israel with the approval of the Israeli Ministry of…

— 🇮🇱שלמה קרעי – Shlomo Karhi (@shlomo_karhi) November 27, 2023