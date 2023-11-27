الاحتلال يضغط على ماسك ويُعلن عن اتفاق معه بشأن “الإنترنت لغزة”

وطن – اصطحب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك بجولة في مستوطنة كفار عزة، الاثنين.

وبعد اتهامه بمعاداة السامية ظهر الملياردير الأميركي وهو يزور تل أبيب ويتجول في مستوطنات غلاف غزة برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ووفقًا لمكتب نتنياهو فإن الهدف من هذه الجولة كان إطلاع ماسك على ما وصفه “بأهوال مذبحة ٧ أكتوبر”.

סיירתי עם אילון מאסק בקיבוץ כפר עזה כדי להראות לו מקרוב את הפשעים נגד האנושות שביצע חמאס @elonmusk (צילום: עמוס בן גרשום, לע״מ) pic.twitter.com/aipX6ryv7T — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 27, 2023

إيلون ماسك في إسرائيل

وامتنع الناطق باسم حكومة الاحتلال عن الإفصاح عمّا إذا كان ماسك قد تلقى دعوة للزيارة أم أنه أتى بمفرده، كما لم تستجب شركة “إكس” لطلبات للتعقيب.

وظهر رئيس حكومة الاحتلال وهو يرافق ماسك في عدة أماكن بمستوطنة كفار عزة، في محاولة منه لكسب تعاطف إيلون ماسك مع الاحتلال بعد الدعوات التي تكررت للأخير لإمداد غزة بالإنترنت الفضائي.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن وزير الاتصالات الإسرائيلي “شلومو كرعي” توصل إلى اتفاق مع ماسك، بعدم تشغيل الإنترنت الفضائي في غزة إلا بموافقة تل أبيب.

الوزير الإسرائيلي أعلن عن اتفاق مبدئي مع رئيس شركة “ستارلينك”، يقضي بعدم حصول قطاع غزة على الإنترنت الفضائي إلا بموافقة حكومة الاحتلال.

وزير اتصالات الاحتلال: ماسك لن يزود غزة بالإنترنت إلا بموافقتنا

وجاء ذلك في بيان “لكرعي” عبر حسابه بمنصة “إكس“، بعد نحو شهر من تصريحات لماسك، قال فيها إن الشركة مستعدة لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي لمؤسسات الأمم المتحدة في قطاع غزة.

Elon Musk, I congratulate you for reaching a principle understanding with the Ministry of Communications under my leadership. As a result of this significant agreement, Starlink satellite units can only be operated in Israel with the approval of the Israeli Ministry of… — 🇮🇱שלמה קרעי – Shlomo Karhi (@shlomo_karhi) November 27, 2023

وكتب وزير الاتصالات الإسرائيلي: “إيلون ماسك، أتقدم لك بالتهنئة على التوصل إلى تفاهم مبدئي مهم مع وزارة الاتصالات تحت قيادتي. ونتيجة للاتفاق، لا يمكن تشغيل وحدات ستارلينك الفضائية في إسرائيل إلا بموافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية”. وتابع “بما في ذلك قطاع غزة”، وفق تعبيره.

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وأكّد كرعي أنّه اتفق مع ماسك على أنّه “لا يمكن تشغيل وحدات ستارلينك الفضائية في إسرائيل إلا بموافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية، وهو ما يشمل قطاع غزة”، من دون أن يدلي بمزيدٍ من التفاصيل.

كما كشفت وسائل إعلام عبرية أن الملياردير الأمريكي ومالك منصة “إكس”، أجرى محادثات مع رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، حول مكافحة ما وصفتها بـ”معاداة السامية عبر الإنترنت”، حسب ما أعلن ديوان رئاسة الاحتلال.

وتسلمت إسرائيل قائمة بأسماء المحتجزين لدى حركة حماس المتوقع إطلاق سراحهم، الاثنين، في المرحلة الرابعة والأخيرة من صفقة التبادل، فيما أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن تل أبيب تنتظر رد الحركة بشأن تمديد الهدنة التي تنتهي اليوم.