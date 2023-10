إيلون ماسك يتدخل بعد عزل غزة عن العالم بهذا القرار

وطن – قال مالك شركة “ستارلينك” للاتصالات المختصة في توفير خدمات الإنترنت والاتصال عبر الأقمار الصناعية، والتابعة لمجموعة “سبيس إكس”، الملياردير الأميركي إيلون ماسك، إن الشركة “ستوفر خدمة الاتصال لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة”.

جاء ذلك بعدما قضى القطاع المحاصر ليلة مؤلمة، جراء غارات عنيفة وغير مسبوقة من قبل جيش الاحتلال، تخللها انقطاع تام في الاتصالات والإنترنت.

وفيما حذرت النائبة الأميركية التقدمية ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز، من مخاطر قطع الاتصالات عن قطاع غزة، قال ماسك إنه سيوفر خدمة “ستارلينك” في غزة.

وغرد عبر حسابه على موقع إكس: ستارلينك ستزود المنظمات الإغاثية العالمية المعترف بها في غزة بشبكة الاتصال.

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.

— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023