ماسك يزور إسرائيل ويتفقد غلاف غزة بعد ضربات مؤلمة تلقاها لتعاطفه مع الفلسطينيين

وطن- قرر الملياردير الأمريكي ومالك منصة “إكس” إيلون ماسك، زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل، في خطوة وُصف خلالها بأنه طأطأ رأسه أمام الهجمة التي تعرض لها مؤخرا، بسبب انتقاداته لإسرائيل ورفضه لدعوات تهجير الفلسطينيين.

ومن المقرر أن يلتقي ماسك، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ، كما من المتوقع أن يطلع قطب تسلا على الدمار الذي لحق بعدد من المستوطنات في غلاف غزة، وفقاً لوسائل إعلام عبرية.

وإيلون ماسك المعروف بأنه أغنى رجل في العالم، سيزور غلاف قطاع غزة لرؤية آثار الهجوم الذي تعرضت له هذه المناطق في عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

خطوات اعتزم ماسك تنفيذها لخدمة أهالي غزة

وكان ماسك أعلن الشهر الماضي أنه سيربط قطاع غزة بشبكة الإنترنت الفضائية التي يملكها. وأعلن ماسك أنه ينوي منح الوصول إلى الإنترنت للمنظمات الإنسانية وممثلي الأمم المتحدة في قطاع غزة، وذلك بعد توقف البنية التحتية للإنترنت في غزة عن العمل بشكل كامل بسبب الحرب على القطاع.

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وفاجأ تصريح ماسك إسرائيل، التي حذرت من أن هذه الخطوة ستخدم حماس. وتحدث ماسك لاحقًا مع رئيس الشاباك رونين بار وأوضح أنه “ليس في عجلة من أمره لتفعيل الاتصالات الفضائية في قطاع غزة”. بالإضافة إلى ذلك، وعد أغنى رجل في العالم بأنه سيكون على اتصال مع قوات الأمن في إسرائيل.

ضربات متتالية لإيلون ماسك

وسبق أن تعرض ماسك لضربات قوية، إذ أعلنت شركات كبرى بينها ديزني وآبل و”آي بي إم”، إيقاف الإعلانات على منصة “إكس” مؤقتاً، بعد اتهامات له بمعاداة السامية؛ إزاء موقفه من الأوضاع في غزة.

كما طلبت المفوضية الأوروبية، من أجهزتها تعليق حملاتها الإعلانية على المنصة الشهيرة التي يملكها الملياردير الأمريكي المثير للجدل العام الماضي.

بدوره، دان البيت الأبيض ما سماه “الترويج البغيض” لمعاداة السامية من قبل ماسك ومنصته.

إلا أن ماسك نفى كل هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، وفتح ما يشبه الحرب ضد شركة “ميديا ماترز”، وقرر جرّها إلى القضاء بعدما روجت، حسب تعبيره، لمعلومات مضللة عن “إكس”، ما دفع العديد من الشركات لوقف إعلاناتها على المنصة بدعوى معاداتها للسامية.