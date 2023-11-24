السلطات الفرنسية تُوقف اللاعب يوسف عطال على خلفية دعمه فلسطين (صور)

وطن- أوقفت السلطات الفرنسية، النجم الجزائري الدولي يوسف عطال، لاعب نادي نيس الفرنسي، الجمعة، على خلفية تضامنه مع فلسطين إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوقفت الشرطة الفرنسية الجزائري يوسف عطال، على سبيل الاحتياط بتهمة الدفاع عن الإرهاب، بعد نشر اللاعب فيديو تضامن فيه مع فلسطين عبر حسابه الشخصي على الانستغرام.

إيقاف اللاعب يوسف عطال

وكانت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، قد فرضت عقوبة على اللاعب الجزائري عطال لمدة 7 أيام مع نادي نيس الفرنسي، على خليفة فيديو نشره للداعية الفلسطيني محمود الحسنات عبر حسابه، ليعرض بعدها إلى هجوم لاذع من قبل الداعمين لليهود في فرنسا قبل حذفه واعتذاره.

وقال نادي نيس الفرنسي في بيان نشره عبر حسابه على منصة (X)، ” بعد عودته من معسكر منتخب الجزائري الذي بدأ في ال9 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، عقد مسؤولو النادي جلسة مع اللاعب يوسف عطال”.

اقرأ أيضاً:

اعتذار يوسف عطال

وتابع البيان، ” اعترف اللاعب يوسف عطال بالخطأ بنشره الفيديو وتم إزالته والاعتذار عن المكتوب، وذلك لخطورة المنشور”.

وواصل، ” اتخذ نادي نيس الفرنسي على الفور أو عقوبة بإيقاف اللاعب حتى إشعار آخر”، كان ذلك قبل إصدار العقوبة بحقه من قبل رابطة الدوري الفرنسي بالإيقاف ل7 مباريات مع النادي.

من جهته اعتذر الجزائري يوسف عطال بعد حملة الهجوم التي تعرض لها على خلفية منشوره الذي تضامن فيه مع فلسطين، ” أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك”.

وأضاف عطال، ” توضيح وجهة نظري من دون أي غموض، أنا أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أدعم جميع الضحايا”.

وكان المدرب جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، قد استدعى اللاعب يوسف عطال خلال فترة التوقف الدولي الماضية رغم عقوبة إيقافه، وإعلان وقوفه ودعمه مع اللاعب في قضيته.