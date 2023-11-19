سلطات السيسي تعيد 54 مسافراً من حملة الجنسيات المزدوجة إلى غزة بدعوى “المنع الأمني”

وطن – كشفت منظمة “سيناء لحقوق الإنسان” في بيان لها، الأحد، عن منع سلطات نظام السيسي لـ 54 مسافراً من حملة الجنسيات المزدوجة من السفر وإعادتهم إلى قطاع غزة.

وأوضحت المؤسسة الحقوقية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة في بيانها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بـ”إكس” ورصدته (وطن)، إن هؤلاء المسافرين تم منعهم من السفر بدعوى “المنع الأمني” رغم استيفائهم لكافة الشروط والأوراق المطلوبة للمرور عبر مصر.

قالت مصادر مطلعة في معبر رفح لمؤسسة سيناء: أن السلطات المصرية قامت اليوم الأحد بإعادة 54 مسافراً من حملة الجنسيات المزدوجة الى قطاع غزة ومنعهم من السفر بدعوى "المنع الأمني" رغم استيفاء هؤلاء المسافرين لكافة الشروط والأوراق المطلوبة للمرور عبر مصر. ليرتفع بذلك إجمالي "الممنوعين… pic.twitter.com/7jHJAwxFNJ — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) November 19, 2023

ليرتفع بذلك إجمالي “الممنوعين من السفر” منذ 7 نوفمبر الجاري وحتى اليوم 186 مسافراً، قامت السلطات المصرية بإعادتهم الى غزة.

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وذلك بعد انتظار بعضهم داخل الصالة المصرية لفترات زمنية وصلت إلى 36 ساعة في بعض الحالات، دون توضيح الجانب المصري أي إيضاحات حول أسباب قرار المنع من السفر.

عدد الجرحى الذين تمكنوا من مغادرة غزة

وفي سياق آخر قالت مصادر في معبر رفح البري لـ”مؤسسة سيناء” إن عدد الجرحى والمرضى الدين تمكنوا من مغادرة قطاع غزة، الأحد، لتلقي العلاج في دولة تركيا هم 68 فقط (63 مريض سرطان + 5 جرحى)، على الرغم من التنسيق بين الأطراف المعنية لخروج ما يزيد عن 900 جريح.

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وأضاف المصدر أن تعقيدات تتعلق بوصول الجرحى من مستشفيات القطاع وحركة سيارات الإسعاف، هي ما أعاقت خروج أعداد أكبر من الجرحى.

وكانت السلطات في غزة قد نشرت قائمة تضم أسماء 900 جريح صباح الأحد، كان المفترض مغادرتهم للقطاع.