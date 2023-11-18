قرار إدخال الجرحى من غزة بيد من؟.. سؤال أربك وزير الصحة المصري (فيديو)

وطن – أكد وزير الصحة المصري د. خالد عبد الغفار، أن قرار إدخال أعداد كبيرة من المصابين والحالات المرضية من قطاع غزة ليس بيد مصر، بل بيد سلطات معينة لم يسمها.

وظهر خالد عبد الغفار في مقابلة مع شبكة “سي إن إن عربية” للحديث عن عملية إدخال المصابين والجرحى من قطاع غزة إلى مصر.

ولدى سؤال المذيعة له عن الجدول الزمني الذي وضعته الحكومة المصرية لإدخال أطفال مستشفى الشفاء إلى البلاد ومن الذي يملي هذا الجدول الزمني، وكيف يمكنكم التدخل؟.. رد عبد الغفار دون تورية “أن الأمر للأسف ليس بأيدينا.”

#لقطات | "مصر جاهزة لنقل الجرحى من غزة، لكن قرار نقلهم ليس بيد مصر".. وزير الصحة المصري "خالد عبد الغفار" في مقابلة صحفية مع CNN يكشف أن مصر جاهزة لنقل الجرحى من غزة، لكن قرار نقلهم ليس في يد مصر ولا يعرف بيد مَن.#فيديو #إيكاد pic.twitter.com/qw2SytWNVi — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) November 18, 2023

وزير الصحة المصري: مصر لا تملك قرار عبور جرحى غزة عبر معبر رفح

وأضاف مستدركاً:” أعني كما قلت لك، سيارات الإسعاف لدينا الآن-بينما نتحدث- تنتظر على الحدود وهي جاهزة لنقلهم على الفور.

وتابع وزير الصحة المصري بعدما ظهر عليه الارتباك وتهرب من سؤال المذيعة أكثر من مرة أن “المستشفيات المصرية تم تجهيزها بأجهزة التنفس الاصطناعي وحاضنات لهذا الغرض جاهزة لذلك ،نحتاج فقط من الجانب الآخر-يقصد الكيان الصهيوني- إدخالهم-”

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وزعم أن مصر مستعدة لاستقبال أكثر من 30 ضعف ما هو موجود من الحالات المصابة في غزة، وتابع المسؤول المصري أن وزارته أنشأت 37 مستشفى وتمتلك أكثر من 11000سرير وأكثر من 1700 وحدة عناية مركزة وأكثر من 150 سيارة إسعاف جاهزة لنقل هؤلاء المرضى.

وقررت وزارة الصحة المصرية -كما قال- تخصيص ونشر أكثر من 38 ألف طبيب و25 ألف ممرض جاهز للعمل.

سألته المذيعة: هل القرار اسرائيلي؟

وبنبرة التسليم بالعجز رد وزير الصحة المصري على سؤال للمذيعة عن سبب عدم حصولهم على أعداد المصابين “بأن هذا القرار ليس بيد مصر.”

وعندما سألته:” قرار من إذن؟”.. أجاب “بأنه لا يعرف، ولكن هناك بالتأكيد شخص ما عليه أن يفحص ويعطي تصريحاً لهؤلاء المرضى بالخروج من هذه الأراضي إلى الجانب المصري.”

وحشرته المذيعة مجددا في الزاوية الضيقة عندما سألته إن كان يعتقد أن إسرائيل لها الكلمة الأخيرة بشأن المرضى الذين يخرجون.

فرد متهرباً من الإجابة: “ليس لدي معلومات لأخبرك بها في هذا الشأن”، مضيفاً أنه لا يستطيع التصريح بشيء ليس متأكداً منه، ولكن بالتأكيد -كما قال- هناك سلطات معينة على الجانب الآخر لاتخاذ القرار بشأن من سيخرج.