استشهاد جرحى فلسطينيين على معبر رفح لاشتراط مصر إحضار جوازات سفرهم

وطن – أفادت مصادر رسمية في قطاع غزة باستشهاد عدد من الجرحى الفلسطينيين داخل سيارات الإسعاف المتجهة إلى مصر بسبب اشتراط السلطت المصرية إحضار جوازات السفر الخاصة بالجرحى.

وقالت قناة “الجزيرة مباشر” نقلا عن مراسلها في غزة، بحسب ما أفادت به مصادر رسمية في تدوينة عبر حسابها على منصة “X” (تويتر سابقا): “وفاة جرحى داخل سيارات إسعاف عند معبر رفح بسبب اشتراط السلطات المصرية إحضار جوازات السفر”.

وكانت مصر قد اعلنت عن استقبال عدد من الجرحي الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري شمال سيناء، تمهيدًا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج العلاج، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

استقبال الجرحي الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري

وأوضحت مصادر مصرية، أنه بالتزامن مع فتح معبر رفح البري واستقبال الجرحي الفلسطينيين حسب تصنيف حالتهم الصحية، بدأت وزارة الصحة المصرية بتوزيعهم على المستشفيات شمال سيناء، لتلقي العلاج من خلال استخدام أسطول سيارات الإسعاف المجهزة.

استقبال 80 مصابًا فلسطينيًا

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية أنّ الدفعة الأولي لاستقبال مصر للجرحى والمرضي الفلسطينيين من قطاع غزة بلغت نحو 80 مصابا وجريحا، لافتة إلى وجود انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وأوضح التقرير أن أكثر من 40 سيارة إسعاف تقف أمام معبر رفح لاستقبال الجرحي والمصابين، مشيرا إلى أن هناك استعدادات بمستشفى الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابي غزة، مع تواصل الجهود المصرية متواصلة لدعم القضية الفلسطينية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة.

يأتي هذا في حين كشف مسؤول أمني إسرائيلي بأن الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال اطلعت على قائمة الجرحى حتى لا يكون بينهم منتمين لحركة حماس أو مقاتليها.