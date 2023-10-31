حرب غزة تحاصر الإمارات.. خسائر اقتصادية ضخمة وضربات أمنية محتملة (تحليل)

وطن- “بعد ثلاث سنوات من اتفاقات أبراهام حرب غزة تحاصر الإمارات”، عنوانٌ لتحليل مطول نشره مؤسسة “أمواج ميديا” عبر موقعها الإلكتروني، بخصوص الأوضاع على الأراضي الفلسطينية وعلاقاتها بدولة الإمارات وسياساتها المنفلتة في المنطقة.

التحليل كتبه جورجيو كافييرو المدير التنفيذي لمركز تحليلات دول الخليج بواشنطن، المتخصص في مجال استشارات المخاطر الجيوسياسية.

وقال التحليل، إنه في السنوات الأخيرة، بدأت بعض الحكومات الغربية وحلفائها العرب يعتقدون أن القضية الفلسطينية لم تعد ذات أهمية بالنسبة للمنطقة.

وشكل هذا الأساس لفكرة مفادها أن التطبيع العربي مع إسرائيل، من دون حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، من شأنه أن يجلب السلام والأمن الإقليميين. ولكن كما يظهر العنف في غزة ــ والتهديد باندلاع حريق إقليمي بشكل مؤلم، فإن هذا التقييم ينطوي على عيوب عميقة.

الإمارات مصدومة من هجوم حماس

وعلى وجه الخصوص، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل من خلال اتفاقيات أبراهام لعام 2020، في وضع صعب. إن الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي خلف أكثر من 1500 قتيل إسرائيلي وأسر المئات، صُدم المسؤولين الإماراتيين حقًا. كما كان استشهاد أكثر من 8000 فلسطيني، مزلزلاً أيضاً.

وفي خضم تداعيات الحرب بين حماس وإسرائيل، تواجه أبو ظبي الآن تحديًا يتمثل في الحفاظ على توازنها الدقيق.

وعندما يتعلق الأمر بالتجارة والسياحة والتكنولوجيا والاستثمار مع إسرائيل، فإن الإمارات العربية المتحدة لديها مصالح في البناء على العلاقة. ويمكن القول أيضًا أن أبو ظبي هي المستفيد الأكبر من اتفاقيات أبراهام في واشنطن، حيث أدى التطبيع مع تل أبيب إلى زيادة النفوذ الإماراتي والقدرة على المناورة.

منذ توقيع اتفاقيات أبراهام، حصلت الإمارات على فائدة الشك بين صناع السياسة الأمريكيين في مواجهة الخلافات مثل الاحتضان الإماراتي لرئيس النظام السوري بشار الأسد، والتنسيق المزعوم مع شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في إفريقيا، موقف محايد نسبيا بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن التعاون الدفاعي والأمني ​​مع الصين.

أما العواصم العربية الأخرى التي لم تقيم علاقات رسمية مع تل أبيب، بما في ذلك الرياض، فقد تلقت معاملة أقل تساهلاً في واشنطن.

وقال باتريك ثيروس، سفير الولايات المتحدة السابق في قطر، لـ أمواج: “إن هجوم حماس ونجاحه فاجأ الإمارات بقدر ما فاجأت أي دولة أخرى”. ووصف الوضع الحالي بأنه “مجهول” بالنسبة للقيادة الإماراتية، وقال إن حكام أبوظبي “لا يعرفون كيف سينتهي الأمر، لذلك سيرغبون في الحفاظ على الوضع الراهن حتى يروا كيف تتطور الأمور”.

وسلط رد فعل الإمارات العربية المتحدة على “طوفان الأقصى“، كما أطلقت عليه حماس اسم هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، الضوء على هذا التوازن الدقيق.

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انتقدت وزارة الخارجية الإماراتية في 8 تشرين الأول/أكتوبر حماس بسبب “تصعيدها الخطير والخطير”، قائلة إنها “شعرت بالفزع” من التقارير التي تفيد بأن مدنيين إسرائيليين أخذوا كرهائن، كما وصفتهم. وشدد البيان أيضًا على أن “المدنيين من الجانبين يجب أن يتمتعوا دائمًا بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي ويجب ألا يكونوا أبدًا هدفًا للصراع”.

وقالت الدكتورة ميرا الحسين، عالمة الاجتماع الإماراتية والباحثة في جامعة إدنبره، إن رد الإمارات “اعتبر غير مرض في المنطقة مقارنة بالتصريحات الصادرة عن دول الخليج الأخرى”.

وأضافت أن الدول الأخرى حرصت على التأكيد على دور الاحتلال الأراضي الفلسطينية والاستفزازات الإسرائيلية التي سمحت بتطور الوضع إلى نقطة الذروة في 7 أكتوبر.

وأوضحت ميرا، أن “الإمارات العربية المتحدة تتبنى موقفا مشابها لنهجها الروسي الأوكراني من خلال الامتناع عن تعليق العلاقات مع إسرائيل، ويفترض أنها تبقي نافذة الفرصة مفتوحة مع حماس من خلال تجنب تسمية الإرهاب في إشارة إلى الجماعة أو أفعالهم في 7 أكتوبر.

وتتعامل الإمارات العربية المتحدة أيضًا مع حقيقة أن اتفاقيات إبراهيم لم تقدم نفوذًا كبيرًا على الإسرائيليين أو الفلسطينيين، على الرغم من أن القيادة الإماراتية ربما لم تتوقع مثل هذه النتيجة.

وقال الدكتور أندرياس كريج، الأستاذ المشارك في قسم دراسات الدفاع بكلية كينجز كوليدج في لندن: “أعتقد منذ البداية أن الإمارات العربية المتحدة عرفت أن [التطبيع] لم يكن أبداً يتعلق بفلسطين أو إسرائيل”.

وأضاف أن الأمر كان في المقام الأول يتعلق بإبقاء الأمريكيين سعداء وتوسيع الشبكات الإماراتية والنفوذ في واشنطن، وأن التطبيع مع إسرائيل ساعد بالتأكيد، ولا يزال يساعد كثيرًا اليوم في هذا الصدد.

الإمارات في موقف صعب

لكن الدكتور كريج أشار أيضًا إلى أن هذا يضع الإماراتيين في موقف صعب يتمثل في الاضطرار إلى التوفيق بين العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وإبقاء شبكاتهم المؤيدة لإسرائيل في واشنطن راضية.

الأبعاد المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة

يمكن أن تفسر المستويات العالية من الرقابة والعقوبات الصارمة للمعارضة السياسية سبب عدم إدانة الإماراتيين علناً لقرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حتى مع معارضة معظم المواطنين لتوقيع اتفاقيات إبراهيم .

ومن غير المرجح إلى حد كبير أن تنسحب دولة الإمارات العربية المتحدة من اتفاقيات إبراهيم، حسب تقييم السفير ثيروس. وبدلاً من ذلك، من المرجح أن يستمر المسؤولون الإماراتيون في الاعتقاد بأن فوائد التطبيع مع إسرائيل تفوق تكاليفه.

وخلص إلى القول: “قد تكون هناك سلسلة من اللفتات الرمزية إلى حد كبير، مثل سحب سفير الإمارات العربية المتحدة للتشاور، ولكن هناك الكثير من القيود في الاتفاقيات”.

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ملف اليمن

ردت حركة أنصار الله في اليمن – المعروفة بالحوثيين – على اشتعال الأوضاع في فلسطين من خلال التهديد بمهاجمة المصالح الأمريكية في المنطقة، إذا تورطت واشنطن بشكل مباشر في حرب غزة. كما هدد الحوثيون إسرائيل بشن هجمات مباشرة.

بالنظر إلى موقف الإمارات العربية المتحدة بشأن اليمن وعلاقاتها مع إسرائيل والولايات المتحدة، فإن صناع السياسة الإماراتيين يأخذون مثل هذه التهديدات على محمل الجد.

فأي إجراء من جانب الحوثيين يمكن أن يضر بمصالح الإمارات فيما يتعلق بالموانئ وسلاسل التوريد العالمية في المياه المحيطة باليمن والقرن الإفريقي.

كما أن الهجمات الصاروخية أو الطائرات بدون طيار الحوثية المحتملة ضد أبو ظبي، على غرار تلك الهجمات في يناير/كانون الثاني 2022، من شأنها أن تهدد بشكل خطير الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووضعها الاقتصادي، وسمعتها كواحة للاستقرار في المنطقة.

ونظراً لاستضافتهم لمؤتمر المناخ COP28 في وقت لاحق من هذا العام، فإن الإماراتيين لديهم حوافز قوية للعمل مع لاعبين آخرين على الساحة الدولية لمحاولة الضغط من أجل تهدئة أزمة غزة قبل أن تمتد إلى الخليج.

وتساعد مثل هذه المصالح في تفسير السبب الذي دفع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى بذل الكثير من الطاقة في التعامل مع قادة العالم الآخرين لتجميد الصراع بين حماس وإسرائيل.

وتبقى الإمارات العربية المتحدة معرضة بشدة لهجوم انتقامي ضد الولايات المتحدة بالوكالة، وفق الدكتورة ميرا التي قالت إن مثل هذه الضربة يمكن أن تأتي من أي اتجاه، وليس فقط من اليمن.

وفي نهاية المطاف، خلصت إلى أن النموذج الإماراتي للاستقرار الاستبدادي والازدهار الاقتصادي هش للغاية وعرضة للتداعيات الإقليمية.