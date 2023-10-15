هكذا تضامن كريم بنزيما مع غزة بينما محمد صلاح يواصل السكوت!

ِوطن – سجّل النجم الفرنسي كريم بنزيما، أسطورة ريال مدريد الاسباني ونجم اتحاد جدة السعودي الحالي، موقفاً مشرّفاً بالتضامن مع قطاع غزة الذي يتعرّض لحرب إبادة اسرائيلية غير مسبوقة.

كريم بنزيما يتضامن مع غزة

وغرّد كريم بنزيما على حسابه في منصة X “تويتر سابقاً”: “”كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذه القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال”.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

وحظيت تغريدة كريم بنزيما عن غزة بأكثر من 4 ملايين اعجاب بعد وقتٍ وجيز من نشرها، حيث حيّا المتابعون النجم الفرنسي على تسجيل هذا الموقف.

في المقابل، قارنَ آخرون بين موقف كريم بنزيما الداعم لسكان غزة، وبين صمت محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن إبداء أي موقف أو شكل من أشكال الدعم للفلسطنيين بقطاع غزة، في ظل المجازر المروعة التي ترتكبها “إسرائيل” بحقهم منذ 9 أيام.

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والأحد (15/10/2023)، دخلت معركة طوفان الأقصى يومها التاسع على التوالي، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر احصائية لها مساء اليوم عن وصول عدد الشهداء في غزة إلى 2670 والإصابات إلى 9600.

في حين قال الدفاع المدني بقطاع غزة إن هناك أكثر 1000 مفقود تحت أنقاض المباني المدمرة ما بين شهيد ومصاب، وتم إخراج العديد من الأحياء من تحت الانقاض بعد مرور 24 ساعة على وقوع القصف.

في المقابل، أعلن عن مقتل 1300 اسرائيلي على الأقل، وإصابة أكثر من 4 آلاف، جراء عمليات المقاومة في طوفان الأقصى.

يأتي ذلك في وقتٍ تلوّح فيه “إسرائيل” بشنّ اجتياح بري لقطاع غزة.