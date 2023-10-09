أحمد الطنطاوي يُربك نظام السيسي بخطة جديدة للولوج إلى سباق الرئاسة

وطن – دعا المرشح الرئاسي المصري المحتمل أحمد الطنطاوي، منتخبيه إلى توكيله للترشح لرئاسة مصر، عبر خطة جديدة وضعها. وجاء ذلك بعد حملات قمع ومنع من قبل السلطات الأمنية في البلاد لراغبي تحرير توكيلات ترشحه للانتخابات الرئاسية على مدار الأسبوعين الماضيين.

ويأتي ذلك مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في ديسمبر 2023 بالبلاد، كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، وذلك بعد تكهنات باحتمال إجراء الانتخابات في وقت أبكر من المتوقع، وفي وقت تقول المعارضة المصرية فيه، إنها تواجه تلاعباً بشأن تأييد مرشحيها للرئاسة.

"التوكيلات الشعبية" بعد كل ما شهد عليه الشعب المصري العظيم على مدار أسبوعين كاملين من عمليات قمع ومنع لراغبي تحرير توكيلات ترشحي لانتخابات رئاسة الجمهورية.. أدعو كل مواطنة ومواطن مصري يرغب في التفضل بتوكيلي للترشح لرئاسة مصر ٢٠٢٤ ولم يمكن من هذا الحق أن ينضم لهذه الدعوة ويطالب… pic.twitter.com/QUEvk4J7RE — Ahmed Altantawy – أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) October 8, 2023

بيان أحمد الطنطاوي يربك السيسي

وقال أحمد الطنطاوي في بيان نشره على حسابه في موقع “إكس”-تويتر سابقاً يربك فيه السيسي: “أدعو كل مواطنة ومواطن مصري يرغب في التفضل بتوكيلي للترشح لرئاسة مصر ٢٠٢٤ ولم يمكّن من هذا الحق، أن ينضم لهذه الدعوة ويطالب من يشاركه الرأي والموقف أن يفعل نفس الشيء.”

وأضاف :”كما يمكن لمن يريد أن يتفضل بطبع الاستمارة المرفقة ويملأ البيانات بالجزء الأعلى منها ويضع اسمه وتوقيعه ورقمه القومي، ويرسلها إلى الحملة.”

وحدد أحمد الطنطاوي ضمن بيان يربك فيه السيسي تسليم التوكيلات باليد على عنوان حدده أو بالبريد المسجل بعلم الوصول على نفس العنوان. أو التسليم باليد لمسئولي الحملة في المحافظات بعد التواصل على أرقام تليفوناتهم المعلنة على صفحة الحملة.

وكانت أحزاب للمعارضة المصرية قالت، الأربعاء، إن الأشخاص الذين يحاولون تأييد المرشحين الذين يأملون في خوض الانتخابات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات المقررة في ديسمبر كانون الأول، تعرضوا للعرقلة مرارا وتكرارا.

انتخابات الرئاسة في مصر وبلطجية النظام

ووفق وكالة “رويترز” يجب على المرشحين المحتملين الحصول على دعم ما لا يقل عن 25 ألف مواطن من 15 محافظة مختلفة، أو 20 عضوًا في البرلمان، وتسجيل ترشيحهم بحلول 14 أكتوبر/تشرين الأول للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول.

لكن أولئك الذين حاولوا تقديم تأييدهم لمرشحين آخرين غير السيسي، وجدوا أن مكاتب تحرير التوكيلات العامة لا يمكن الوصول إليها. وأنها محمية من قبل النشطاء الموالين للحكومة أو البلطجية، حسبما قال أعضاء في الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم بعض المعارضة المنقسمة في مصر.

استبعاد ذكر الطنطاوي من المرشحين

يشار إلى أن وسائل إعلام السيسي استبعدت من أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024، لسبب غير معروف المرشح المحتمل” أحمد الطنطاوي” بينما ذكرت رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي و”فريد زهران” رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، و”عبد السند يمامة” رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.