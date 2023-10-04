قائمة فوربس لأغنى 10 شخصيات في العالم.. إليك صافي ثروة أثرياء القوم

وطن- كشفت مجلة فوربس، عن قائمة أغنى عشرة أثرياء في العالم، حيث شملت تسعة أشخاص من أصل أمريكي وشخص واحد فرنسي الجنسية.

خلال النصف الأول من عام 2023، كان الفرنسي برنارد أرنو أغنى شخص في العالم، وفقًا لمجلة فوربس.

لكن تغير ذلك في 8 يونيو/ حزيران 2023، عندما تفوق الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، على أرنو ليصبح الأغنى في العالم مرة أخرى. بصافي ثروة بلغت قيمتها ا يقارب 238 مليار دولار.

واعتبارًا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لا يزال ماسك أغنى شخص في العالم، وهو المنصب الذي شغله أيضًا طوال معظم عام 2022.

قائمة الأغنياء

ويتصدر القائمة إيلون ماسك بثروة تبلغ قيمتها 252.6 مليار دولار، ثم برنارد أرنولت بـ187.6 مليار دولار، ثم جيف بيزوس بـ150 مليار دولار، ثم لاري إليسون بـ135.9 مليار دولار، ثم وورين بافيت بـ117 مليار دولار، ثم لاري بيغ بـ110.2 مليار دولار، ثم بيل غيتس بـ108 مليارات دولار، ثم مارك زكربيرغ بـ106.6 مليار دولار، ثم سيرغي برين بـ105.9 مليار دولار، وأخيرا ستيف بالمر بـ97.1 مليار دولار.

نفوذ كبير

ويتمتع المليارديرات بنفوذ كبير على أجزاء ضخمة من الاقتصاد العالمي ويلعبون أدوارًا رئيسية في كل شيء بدءًا من السياسة الدولية والإعلام وحتى العمل الخيري والابتكار العلمي.

وأنشأ العديد منهم شركات توظف عشرات الآلاف أو حتى مئات الآلاف من الموظفين حول العالم ويقف هؤلاء وراء بعض أفضل العلامات التجارية المعروفة، بما في ذلك Microsoft وAmazon وTesla وGoogle وNike.