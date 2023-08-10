شاكيرا تشعل نار متابعيها بفيديو مثير تتحسس فيه ثدييها وتبرز فيه أحد أعضائها الحساسة (شاهد)

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وطن- أقدمت المغنية الكولومبية “شاكيرا” على إشعار نار متابعيها برقصة مثيرة أدتها على أنغام أغنيتها الأخيرة “الكوب الفارغ”.

ونشرت “شاكيرا” طليقة لاعب نادي برشلونة السابق جيرارد بيكيه، مقطع فيديو عبر حسابها على “انستغرام” وهو تقوم بأداء رقصة مثيرة وبزي مثير على أنغام أغنيتها الجديدة التي أطلقتها أواخر يوينو/حزيران الماضي مع مواطنها المغني مانويل توريزو.

وظهرت “شاكيرا” في غرفة نومها مرتدية توب أسود بأكمام مع ليجن رياضي ضيق كشف تفاصيل منطقتها الحساسة.

وأدت “شاكيرا” في الفيديو رقصة جديدة على أنغام الاغنية، تضمنت حركات مثيرة جدا من خلال إمساكها لثدييها والتحسيس عليهما.

يشار إلى انه منذ ان طرحت شاكيرا أغنيتها الجديدة “Copa Vacia” او “الكوب الفارغ” بمشاركة المغني مانويل توريزو ، حتى تصدرّت كلمات الأغنية محركات البحث للكشف عن مدلولاتها وما اذا كانت موجّهة لشريكها السابق لاعب فريق برشلونة جيرارد بيكيه.

قصة الفيديو كليب الخاص بالأغنية

وخطفت شاكيرا الأنظار بدور حورية البحر التي ينتشلها أمير من عمق المياه، ويلعب دوره شريكها في الأغنية مانويل توريزو، ليتأملّ بها على الشاطئ ويعود ليصطحبها الى منزله حيث يضعها في أكواريوم للسمك.

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وفيما يتعلق بمضمون الاغنية، فقد احتار المتابعون في ترجمة المدلولات الشعرية في الأغنية مع تساؤلات حول معاناتها العاطفية في السرير في علاقتها مع بيكيه قبل انفصالهما.

مدلولات الأغنية

وما عزز هذه التساؤلات هو ما ورد في لأغنية مثل قولها : “لا ادري ما العمل لأحصل منك على المزيد” و”لأنك لا تريده عندما ارغب به أنا” و “أنت بارد كشهر كانون الثاني/ يناير”، لتصل الى الاعتراف “لقد تُركت وانا أبغي المزيد وابحث عن الارتواء في كأس فارغ”.

وفي مقطع آخر من الأغنية، تتطرق شاكيرا الى مشاريع “البيزنس” التي خطفت حبيبها منها، ما قطع الشكّ باليقين بأنّ الأغنية تطال بيكيه من بعيد، المنغمس دومًا، في مشاريعه المهنيّة، وفيه تطالب شاكيرا شريكها بوضع الهاتف جانبًا ومنحها يده، هو المشغول دائمًا بأعماله”.

ولاقت أغنية شاكيرا الجديدة تفاعلا واسعا من قبل محبيها ومعجبيها ويتضح ذلك من خلال نسبة المشاهدات للاغنية عبر قناتها لرسمية على “يوتيوب” والتي تجاوزت الـ 64 مليون مشاهدة منذ إطلاقها قبل قرابة الشهر.