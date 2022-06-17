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حياتنا

“لعنة” تضرب بيكيه لانفصاله عن شاكيرا .. وخسائره بالملايين!

تكتسب شاكيرا حوالي 300 ألف مستخدم يوميًا

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
بيكيه يخسر ملايين من متابعيه على انستغرام بعد انفصاله عن شاكيرا watanserb.com
بيكيه يخسر ملايين من متابعيه على انستغرام بعد انفصاله عن شاكيرا

وطن – تتعثر شعبية مدافع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه على إنستغرام، بعد انفصاله عن صديقته المغنية الكولومبية شاكيرا، حيث خسر نحو 5 ملايين متابع على الموقع.

وبينما ينخفض عدد متابعي بيكيه على انستغرام بحوالي مليون متابع يوميًا، تكتسب شاكيرا حوالي 300 ألف مستخدم يوميًا.بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية

بيكيه يخسر متابعيه على انستغرام
بيكيه يخسر متابعيه على انستغرام

انفصال جيرارد وفضائحه أحدث تأثيرًا حادًا، حتى بين العلامات التجارية ومشجعي فريق برشلونة.

وفقًا لأحدث استطلاع لـ Culemania ، يعتقد 63.3٪ من المشجعين أن اللاعب يجب أن يتقاعد أو يغادر النادي.

فقط 17.1٪ ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون استمراريته.

ويؤيد 14.1٪ استمرار المدافع بشرط أن يكون لائقًا بدنيًا بنسبة 100٪، في حين أن نسبة 5.4٪ المتبقية تقول أن بيكيه كان يجب أن يتقاعد من برشلونة منذ فترة طويلة.

شاكيرا تزيد المتابعين

على العكس من ذلك، تشهد المطربة الكولومبية نموًا في موقاع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، حيث تنشط حاليًا.

منذ العرض الأول لفيلم “Te Felicito” ، صنفت شاكيرا أغنيتها على أنها الفيديو الأكثر مشاهدة على Youtube، حيث تجاوزت 100 مليون نسخة.

“شكرا جزيلا على دعمكم وحبكم”، اختتمت شاكيرا برسالة ثنائية اللغة لمعجبيها.

 

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A post shared by Shakira (@shakira)

المصدرماركا - انستغرام - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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