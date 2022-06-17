“لعنة” تضرب بيكيه لانفصاله عن شاكيرا .. وخسائره بالملايين!

وطن – تتعثر شعبية مدافع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه على إنستغرام، بعد انفصاله عن صديقته المغنية الكولومبية شاكيرا، حيث خسر نحو 5 ملايين متابع على الموقع.

وبينما ينخفض عدد متابعي بيكيه على انستغرام بحوالي مليون متابع يوميًا، تكتسب شاكيرا حوالي 300 ألف مستخدم يوميًا.بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية

انفصال جيرارد وفضائحه أحدث تأثيرًا حادًا، حتى بين العلامات التجارية ومشجعي فريق برشلونة.

وفقًا لأحدث استطلاع لـ Culemania ، يعتقد 63.3٪ من المشجعين أن اللاعب يجب أن يتقاعد أو يغادر النادي.

فقط 17.1٪ ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون استمراريته.

ويؤيد 14.1٪ استمرار المدافع بشرط أن يكون لائقًا بدنيًا بنسبة 100٪، في حين أن نسبة 5.4٪ المتبقية تقول أن بيكيه كان يجب أن يتقاعد من برشلونة منذ فترة طويلة.

شاكيرا تزيد المتابعين

على العكس من ذلك، تشهد المطربة الكولومبية نموًا في موقاع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، حيث تنشط حاليًا.

منذ العرض الأول لفيلم “Te Felicito” ، صنفت شاكيرا أغنيتها على أنها الفيديو الأكثر مشاهدة على Youtube، حيث تجاوزت 100 مليون نسخة.

“شكرا جزيلا على دعمكم وحبكم”، اختتمت شاكيرا برسالة ثنائية اللغة لمعجبيها.