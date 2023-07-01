السبت, يوليو 1, 2023
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شاكيرا تكشف لأول مرة كيف علمت بخيانة بيكيه.. تفاصيل صادمة!

سلطت شاكيرا الضوء على الدور الأساسي الذي لعبته الموسيقى في كل هذا ومواجهة الحزن بعد انفصالها عن بيكيه

كتب رفيف عبدالله
شاكيرا تكشف لأول مرة كيف علمت بخيانة بيكيه.. تفاصيل صادمة!
بيكيه وشاكيرا
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وطن- مر عام منذ أن ظهرت خيانات جيرارد بيكيه لشاكيرا ، ومنذ ذلك الحين ، كانت هناك العديد من الخلافات نتيجة الأغاني التي كرستها الكولومبية للاعب السابق.

ومع ذلك ، حتى الآن ، لم تتحدث شاكيرا بصراحة عن كيفية اكتشافها أن شريكها كان على علاقة موازية مع كلارا شيا.

خيانة بيكيه
شاكيرا وبيكيه

لكن شاكيرا أخيراً خرجت عن صمتها وتحدثت عن الأمر في لقاء مع مجلة “بيبول“.

“كان والدي في العناية المركزة”

في تصريحاتها ، سلطت شاكيرا الضوء على الدور الأساسي الذي لعبه والدها ويليام مبارك. وقالت: “لقد ذهب إلى برشلونة ليواسيني عندما كنت حزينة. وأثناء وجوده هناك ، في أول يوم له في ميلانو ، أصيب بجروح خطيرة في حادث”.

خيانة بيكيه
شاكيرا ووالدها

وتابعت شاكيرا: “اكتشفت من خلال الصحافة أنني تعرضت للخيانة عندما كان والدي في وحدة العناية المركزة. اعتقدت أنني لن أعيش طويلاً. ”

دور والديها وأبنائها في الشفاء

فيما يتعلق بالوضع الحالي لوالدها ، تعترف شاكيرا بأن شفائه “كان صعبًا وبطيئًا للغاية ، لكنه رجل رائع”. بالإضافة إلى ذلك ، تتمنى لو كان والديها هما المرآة التي يقيس فيها أطفاله ، ساشا وميلانو ، أنفسهم.

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وأردفت: “إنهم يحقنوني بقوة لا توصف كل يوم”.

وأشارت شاكيرا أيضاً إلى “الألم الذي واجهه أطفالها، كان غير عادل”. وأنها تأمل أن يساعدهم ذلك على أن يكونوا أشخاصًا أفضل في المستقبل ويمكن أن يعتنوا بأسرهم “بشجاعة وأمانة”.

الموسيقى أجنحة طيران

في طريقها ، لمواجهة عملية الحداد بأكملها بشأن انفصالها عن جيرارد بيكيه ، تسلط شاكيرا الضوء على الدور الأساسي الذي لعبته الموسيقى في كل هذا.

تقول النجمة لبنانية الأصل: “لقد أنقذت الموسيقى حياتي وأعطتني أجنحة للطيران”.

خيانة بيكيه
تسلط النجمة الضوء على الدور الأساسي الذي لعبته الموسيقى في كل هذا

في غضون ذلك ، تواصل الفنانة إضافة المزيد من الأغاني إلى سيرتها الذاتية الطويلة.

حيث سيتم إصدار أغنيتها “Copa vacía” في 29 يونيو ، والتي تؤديها جنبًا إلى جنب مع Manuel Turizo.

وورد في الأغنية عبارات مثل: “أنت دائمًا مشغول بالكثير من الأعمال ؛ من شأنه أن يفيدك يا ​​حبيبتي قليل من الراحة ؛ استرخي وامنحي انتباهك”.

المصدربيبول - ترجمة وتحرير وطن

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