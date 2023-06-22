الخميس, يونيو 22, 2023
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حياتنا

أغنية شاكيرا الجديدة رسالة قاسية لبيكيه: “استخدم يدك معي واترك الهاتف”!

تتبع الصحافة كل خطوة تقوم بها شاكيرا في الوقت الحالي حيث دفعتها حياتها الشخصية إلى عناوين الأخبار لأكثر من مجرد موسيقاها

كتب رفيف عبدالله
أغنية شاكيرا الجديدة رسالة قاسية لبيكيه:
شاكيرا
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وطن– كشفت المطربة الكولومبية شاكيرا، أمس، عبر حسابها على انستجرام، أنها الخميس المقبل، 29 يونيو، ستطلق الفيديو الرسمي لأغنية “Copa Vacía”، التي تظهر فيه تعاون مواطنها مانويل توريزو.

ماذا تقول كلمات “Copa Vacía”؟

في الملصق، تمكن رؤية شاكيرا على أنها حورية البحر على شاطئ البحر. في الخلفية توجد صور لها مع توريزو ستظهر بالتأكيد في الفيديو.

قبل أيام قليلة، نشرت شاكيرا مقطع فيديو على انستجرام، حيث تمكن رؤيتها وهي تتصفح، وفي الخلفية يمكنك سماع ما يبدو أنه مقطع من الأغنية التي على وشك إصدارها.

أغنية شاكيرا
تمكن رؤية النجمة على أنها حورية على شاطئ البحر

في التدوينة الطويلة التي تبلغ مدتها 20 ثانية، تغني شاكيرا ما يلي: “أنت دائمًا مشغول بكثير من الأعمال. سيكون لطيفاً، حبي، قليلاً من أوقات الفراغ”.

“أنا مثيرة أكثر منك”

وتتابع الأغنية التي يبدو أنها موجّهة أيضاً لبيكيه: “استرخِ هنا على الأريكة وامنحني انتباهك. اترك الهاتف واستخدم يدك معي.. أعلم أنك مثير، لكني مثيرة أكثر منك بكثير”.

في سياق متصل، تتابع الصحافة كل خطوة تقوم بها شاكيرا في الوقت الحالي، حيث دفعتها حياتها الشخصية إلى عناوين الأخبار لأكثر من مجرد موسيقاها.

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أدى انفصالها عن مدافع برشلونة السابق جيرارد بيكيه إلى أن تصبح المغنية محور التركيز الأساسي لأخبار المشاهير.

انتقلت منذ ذلك الحين إلى ميامي مع طفليها، لكنها عادت إلى برشلونة مرة أخرى مؤخرًا.

كان هذا لسباق الفورمولا 1 في حلبة كاتالونيا، خارج المدينة الكاتالونية.

شاكيرا في منزل بيكيه

كانت مفاجأة للجميع أنها اصطحبت أطفالها معها إلى برشلونة في الرحلة، لكن كان الأمر الأكثر إثارة للدهشة أنها بقيت في المنزل الذي كانت تعيش فيه مع بيكيه والأطفال.

وفقًا لما قالته مصادر مقربة لصحيفة La Vanguardia، عندما غادرت شاكيرا إلى ميامي أخذت الملاءات معها.

ومع ذلك، قبل عودتها إلى برشلونة في يونيو، كان طاقم تنظيف في منزل العائلة السابق.

سُمح للكولومبية بالعودة إلى ما كانت عليه الأمور في السابق في منزلها، لكن ملكيته تعود لشركة بيكيه، وفقًا للصحيفة.

من ناحية أخرى، لا يعرف كل من بيكيه والوفد المرافق له سبب زيارة الكولومبية لبرشلونة، فقد تكون على اتصال بمحاميها أو لقضاء بعض الوقت مع لويس هاميلتون.

ومع ذلك، فقد حاولوا تجنب أي صراع من خلال التواصل مع ساشا وميلان، حتى لا يضرّ ذلك لاعب كرة القدم السابق.

المصدررصد ومتابعة وطن

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