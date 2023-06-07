شاهد ما فعله كريم بنزيما لحظة وصوله إلى السعودية (فيديو)

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وطن- وصل اللاعب الفرنسي ونجم ريال مدريد السابق كريم بنزيما، مساء اليوم الأربعاء، إلى جدة بالمملكة العربية السعودية بعد انتقاله رسميا لنادي الاتحاد السعودي.

بنزيما يصل السعودية

وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، وصول كريم بنزيما رفقة رئيس الاتحاد “أنمار الحائلي” ونائب الرئيس أحمد الكعكي.

وأعلن نادي الاتحاد أمس، توقيع عقد ضم المهاجم الفرنسي حامل جائزة الكرة الذهبية، كريم بنزيما، قادما من ريال مدريد الإسباني، حتى عام 2026.

وفي الفيديو الذي رصدته”وطن” بدا بنزيما وهو يخرج من صالة المطار متوشحاً بعلم نادي الاتحاد ويحيي مستقبليه بيده اليمنى قبل أن يستقل سيارة كانت بانتظاره.

وعلق نادي الإتحاد على حسابه في تويتر قائلاً: ” هبوط بنزيما مرحبًا بكم في جدة نتشوق لرؤيتك في الملعب”.

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ومن المنتظر أن يتم استقبال بنزيما في ملعب الجوهرة بحضور جمهور الاتحاد وقياداته.

وكان كريم بنزيما قد نشر أمس، الثلاثاء، تغريدة وداعية لناديه ريال مدريد قال فيها :”المدريديستا، بعد سنوات عديدة هنا، حان الوقت لنقول وداعًا للنادي الذي أصبح موطني، ريال مدريد”.

وأضاف :”لقد كان لي شرف ارتداء هذا القميص الأسطوري وتمثيل هذا النادي الرمزي”.

Madridistas,

Después de tantos años aquí, ha llegado el momento de despedirme

del club que se ha convertido en mi casa, el Real Madrid.

He tenido el privilegio de vestir esta camiseta legendaria y de representar a este club emblemático. 1/2 pic.twitter.com/ygvnw8XV0Q — Karim Benzema (@Benzema) June 6, 2023

ومن جانبه قال “فلورنتينو بيريز” رئيس نادي ريال مدريد في تغريدة نشرها حساب النادي مخاطباً بنزيما: “لقد وصلت كطفل تقريبًا وأصبحت أحد أعظم أساطيرنا. ستستمر أسطورتك إلى الأبد كقصة حب جميلة بين بنزيما وريال مدريد”.

💬 Florentino Pérez: "Llegaste siendo casi un niño y te vas convertido en uno de nuestros grandes mitos. Tu leyenda durará para siempre como una bella historia de amor entre @Benzema y el Real Madrid". #GraciasKarim pic.twitter.com/AHlHLDKNWE — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 6, 2023

ريال مدريد يبحث عن بديل

وذكرت تقارير صحفية أمس، الثلاثاء، أن ريال مدريد بدأ البحث عن لاعب جديد لتدعيم خط الهجوم بعد رحيل نجومه بنهاية هذا الموسم.

ولم يتبق لريال مدريد سوى مهاجمين اثنين فقط في الموسم المقبل وهم فينيسيوس جونيور ورودريجو، بعد رحيل كريم بنزيما وماركو أسينسيو وإيدين هازارد وماريانو دياز.

وكانت صحف إسبانية أشارت إلى أن السعودية رفعت عرضها لضم مهاجم ريال مدريد إلى 200 مليون يورو سنويًا، بعدما كان 100 مليون.

وأوضحت أن بنزيما سيحصل على وظيفة أخرى بعد الاعتزال وهي سفير للسعودية في كأس العالم 2030.

وتتحرك السعودية حاليًا في خطين متوازيين ضمن خطتها للفوز باستضافة مونديال 2030، الأول بالتعاقد مع النجوم الكبار لدعم ملف التنظيم، مثلما فعلت قطر بالتعاقد مع تشافي وزين الدين زيدان وآخرين قبل الفوز بتنظيم مونديال 2022، فيما الثاني بضمان الحصول على أكبر قدر ممكن من أصوات الاتحادات الإفريقية الـ56.