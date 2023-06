شاهد ما فعله كريم بنزيما لحظة وصوله إلى السعودية (فيديو)

- Advertisement -

وطن- وصل اللاعب الفرنسي ونجم ريال مدريد السابق كريم بنزيما، مساء اليوم الأربعاء، إلى جدة بالمملكة العربية السعودية بعد انتقاله رسميا لنادي الاتحاد السعودي.

وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، وصول كريم بنزيما رفقة رئيس الاتحاد “أنمار الحائلي” ونائب الرئيس أحمد الكعكي.

وأعلن نادي الاتحاد أمس، توقيع عقد ضم المهاجم الفرنسي حامل جائزة الكرة الذهبية، كريم بنزيما، قادما من ريال مدريد الإسباني، حتى عام 2026.

وفي الفيديو الذي رصدته”وطن” بدا بنزيما وهو يخرج من صالة المطار متوشحاً بعلم نادي الاتحاد ويحيي مستقبليه بيده اليمنى قبل أن يستقل سيارة كانت بانتظاره.

وعلق نادي الإتحاد على حسابه في تويتر قائلاً: ” هبوط بنزيما مرحبًا بكم في جدة نتشوق لرؤيتك في الملعب”.

