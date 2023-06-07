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شاهد ما فعله كريم بنزيما لحظة وصوله إلى السعودية (فيديو)

وقع نادي الاتحاد عقد ضم المهاجم الفرنسي حامل جائزة الكرة الذهبية، كريم بنزيما، قادما من ريال مدريد الإسباني لمدة 3 سنوات حتى عام 2026

كتب خالد الأحمد
شاهد ما فعله كريم بنزيما لحظة وصوله إلى السعودية
كريم بنزيما
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وطن- وصل اللاعب الفرنسي ونجم ريال مدريد السابق كريم بنزيما، مساء اليوم الأربعاء، إلى جدة بالمملكة العربية السعودية بعد انتقاله رسميا لنادي الاتحاد السعودي.

بنزيما يصل السعودية

وأظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، وصول كريم بنزيما رفقة رئيس الاتحاد “أنمار الحائلي” ونائب الرئيس أحمد الكعكي.

وأعلن نادي الاتحاد أمس، توقيع عقد ضم المهاجم الفرنسي حامل جائزة الكرة الذهبية، كريم بنزيما، قادما من ريال مدريد الإسباني، حتى عام 2026.

وفي الفيديو الذي رصدته”وطن” بدا بنزيما وهو يخرج من صالة المطار متوشحاً بعلم نادي الاتحاد ويحيي مستقبليه بيده اليمنى قبل أن يستقل سيارة كانت بانتظاره.

وعلق نادي الإتحاد على حسابه في تويتر قائلاً: ” هبوط بنزيما مرحبًا بكم في جدة نتشوق لرؤيتك في الملعب”.

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كريم بنزيما
كريم بنزيما يصل السعودية

ومن المنتظر أن يتم استقبال بنزيما في ملعب الجوهرة بحضور جمهور الاتحاد وقياداته.

وكان كريم بنزيما قد نشر أمس، الثلاثاء، تغريدة وداعية لناديه ريال مدريد قال فيها :”المدريديستا، بعد سنوات عديدة هنا، حان الوقت لنقول وداعًا للنادي الذي أصبح موطني، ريال مدريد”.

وأضاف :”لقد كان لي شرف ارتداء هذا القميص الأسطوري وتمثيل هذا النادي الرمزي”.

ومن جانبه قال “فلورنتينو بيريز” رئيس نادي ريال مدريد في تغريدة نشرها حساب النادي مخاطباً بنزيما: “لقد وصلت كطفل تقريبًا وأصبحت أحد أعظم أساطيرنا. ستستمر أسطورتك إلى الأبد كقصة حب جميلة بين بنزيما وريال مدريد”.

ريال مدريد يبحث عن بديل

وذكرت تقارير صحفية أمس، الثلاثاء، أن ريال مدريد بدأ البحث عن لاعب جديد لتدعيم خط الهجوم بعد رحيل نجومه بنهاية هذا الموسم.

ولم يتبق لريال مدريد سوى مهاجمين اثنين فقط في الموسم المقبل وهم فينيسيوس جونيور ورودريجو، بعد رحيل كريم بنزيما وماركو أسينسيو وإيدين هازارد وماريانو دياز.

وكانت صحف إسبانية أشارت إلى أن السعودية رفعت عرضها لضم مهاجم ريال مدريد إلى 200 مليون يورو سنويًا، بعدما كان 100 مليون.

وأوضحت أن بنزيما سيحصل على وظيفة أخرى بعد الاعتزال وهي سفير للسعودية في كأس العالم 2030.

وتتحرك السعودية حاليًا في خطين متوازيين ضمن خطتها للفوز باستضافة مونديال 2030، الأول بالتعاقد مع النجوم الكبار لدعم ملف التنظيم، مثلما فعلت قطر بالتعاقد مع تشافي وزين الدين زيدان وآخرين قبل الفوز بتنظيم مونديال 2022، فيما الثاني بضمان الحصول على أكبر قدر ممكن من أصوات الاتحادات الإفريقية الـ56.

المصدرتويتر، الصحيفة الأسبانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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