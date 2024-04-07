ريال مدريد
آرسنال عينه على نجم ريال مدريد وجاهز لدفع 110 ملايين يورو لإتمام الصفقة
وطن – كشف تقرير إخباري عن أنّ نادي آرسنال الإنجليزي ينوي تعزيز صفوفه بصفقة مميزة من نظيره ريال مدريد، خلال ...
“اتهموه بالإرهاب”.. هجوم على لاعب ريال مدريد روديغر بسبب نشره صورة لنفسه وهو يرفع السبابة (صور)
وطن- شنت وسائل وصحف إعلام ألمانية الهجوم على المدافع الألماني المخضرم أنطونيو روديغر، لاعب نادي ريال مدريد بعد نشره صورة ...
مبابي يُصرح: هذا موعد الإعلان عن فريقي الجديد بعد رحيلي عن باريس
وطن- كشف النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان التاريخي، عن موعد الرسمي للإعلان عن ناديه الجديد بعد ...
ماذا قال الألماني توني كروس عن تجديد عقده مع نادي ريال مدريد؟!
وطن- يتطلع النجم الألماني توني كروس لاعب وسط نادي ريال مدريد إلى تجديد عقده مع الفريق الملكي مع نهاية الموسم ...
كان على وشك العودة.. انتكاسة جديدة لحارس ريال مدريد كورتوا
وطن- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تعرض الحارس البلجيكي الدولي تيبو كورتوا لانتكاسة جديدة بعد تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى ...
ريال مدريد يشتكي المدعي العام في إسبانيا بسبب فينيسيوس جونيور!
وطن- وجه نادي ريال مدريد الإسباني شكوى لدى مكتب المدعي العام في إسبانيا، يطلب فيه التحقيق في الإهانات العنصرية والكراهية ...
جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة وخسارة أتلتيكو مدريد
وطن- يعتلي فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز 2023-2024، قبيل المباراة المرتقبة أمام سلتا فيغو، الأحد، على ...
“أنت تبدو مثاليا”.. مراسلة تلفزيونية تصدم لاعب ريال مدريد وتطالبه بمرافقتها للمنزل (فيديو)
وطن – ظهر الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب خط وسط ريال مدريد، وقد انتابته حالة من الصدمة، بعد عرض غير متوقع ...
استبعاد الحكم الإسباني خيسوس مانزانو بعد إثارة الجدل في مباراة ريال مدريد وفالنسيا
وطن- قررت لجنة الحكام في رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الخميس، استبعاد الحكم الإسباني خيسوس مانزانو، من منافسات الجولة ال28 ...
أنشيلوتي مهددٌ بالسجن بسبب هذه التهمة!
وطن- طالبت النيابة العامة في إسبانيا، بسجن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لنادي ريال مدريد، بتهمة التهرب من ...
تفاصيل عقوبة بيلينغهام بعد طرده في مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني
وطن- أقرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، عقوبة الإيقاف بحق النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب نادي ريال مدريد مع ...
السيسي وصفقة امبابي.. جماهير ريال مدريد تحول تصريحاته إلى مادة للسخرية (فيديو)
وطن – تحولت تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن وعوده بتحسين الوضع المعيشي في مصر إلى مادة لجماهير ريال مدريد ...
موعد ريال مدريد ضد لايبزيج والتشكيلة والقنوات الناقلة في إياب دوري الأبطال لدور ال16
وطن- يلتقي فريق ريال مدريد ضد لايبزيج الألماني، الأربعاء، في مواجهة قوية ومثيرة حاسمة، من منافسات إياب دوري أبطال أوروبا ...
عقوبة منتظرة بحق الحكم جيل مانزانو بعد فضيحة مباراة ريال مدريد وفالنسيا.. شاهد ماذا فعل؟!
وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن الاتحاد الإسباني لكرة القدم سيفرض عقوبة بحق الحكم جيل مانزانو بعد فضيحته التحكيمية في ...
جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد أمام خفافيش فالنسيا
وطن- يُواصل فريق ريال مدريد الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024، بعد تعثره بالتعادل الإيجابي خارج دياره أمام خفافيش ...
زيدان سيعود إلى التدريب قريباً وهذا ما صرح به
وطن- أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد، عن عودته إلى التدريب خلال الفترة المقبلة، ...
ريال مدريد في أزمة بسبب أردا غولر!
وطن- ذكرت تقارير إسبانية بأن إدارة ريال مدريد والجهاز الفني بقيادة الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، دخلت في أزمة مع الوافد ...
كلمتان قالهما أمير قطر لـ”مبابي” في قصر الإليزيه .. ما هما!؟
وطن – حظي لقاء كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن ...
خبر سار لجماهير ريال مدريد بشأن لوكا مودريتش
وطن- كشف تقرير إسباني بأن إدارة ريال مدريد ستعرض على النجم الكرواتي لوكا مودريتش خيار تجديد عقده لعام آخر إضافي ...
بند مثير في عقد مبابي مع ريال مدريد.. تعرف عليه
وطن- كشف تقرير فرنسي عن بند مثير في عقد كيليان مبابي مع ريال مدريد، المتوقع انضمامه إلى صفوف النادي الملكي ...
بنسبة 99%.. رئيس الليغا يؤكد انتقال مبابي إلى ريال مدريد
وطن- أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم “الليغا”، خافيير تيباس، توقيع النجم الفرنسي كيليان مبابي مع نادي ريال ...
مبابي يضغط على ريال مدريد للحصول على هذا الطلب.. فهل ستوافق إدارة الملكي عليه؟!
وطن- رغم حديث جل وسائل الإعلام الإسبانية والفرنسية عن تأكيد انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد الصيف ...
الأعلى أجراً.. “ماركا” تكشف عن راتب مبابي وتفاصيل عقده مع ريال مدريد
وطن- كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن قيمة ما سيتقاضاه النجم الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد في الموسم الواحد، بعد ...
فلورنتينو بيريز وحلمه الأكبر: مبابي والبرنابيو الجديد
وطن – عندما صمم رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز استاد سانتياغو برنابيو الجديد، كان واضحًا لديه أنه يريد ...
ترتيب الدوري الإسباني 2024 بعد تعادل ريال مدريد وفوز غريمه برشلونة
وطن- يُحافظ فريق ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024، بعد تعادله الإيجابي أمام رايو فاليكانو وفوز غريمه ...
بعد تأكيد رحيله عن باريس.. مبابي يُبلغ ريال مدريد بقرارٍ مهم بشأن مستقبله
وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، عن إرسال النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان قراره إلى ريال مدريد بشأن ...
ريال مدريد ينفرد في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024
وطن- يتصدر فريق ريال مدريد دول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024، بفارق 5 نقاط عن الوصيف جيرونا صاحب المركز الثاني من ...
جوهرة ريال مدريد بيلينغهام في ورطة!
وطن- وجهت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، شكوى ضد النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط ريال مدريد مقدمة من ...
هل سينتقل مبابي إلى ريال مدريد الصيف المقبل؟! زيدان يُجيب على هذا السؤال
وطن- تحدث أسطورة ريال مدريد ومدرب الملكي الأبيض السابق زين الدين زيدان، عن مصير انتقال مواطنه كيليان مبابي نجم نادي ...
غيابات مؤثرة في صفوف تشكيلة ريال مدريد ضد لايبزيغ في منافسات دور ال16 دوري أبطال أوروبا
وطن- تشهد تشكيلة ريال مدريد العديد من الغيابات المؤثرة في المواجهة المرتقبة أمام لايبزيغ، الثلاثاء، في ذهاب منافسات دور ال16 ...
ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة جود بيلينغهام ومدة غيابه عن الملاعب (فيديو)
وطن- كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن طبيعة إصابة جود بيلينغهام النجم الإنجليزي وهداف الفريق الملكي الأبيض، في المباراة الماضية ...
جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024 بعد تعادل ريال مدريد وأتلتيكو في ديربي العاصمة
وطن- يتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024، بعد تعادله الإيجابي أمام الجار أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة ...
موعد ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد والغيابات عن مباراة ديربي الدوري الإسباني
وطن- يلتقي فريق ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، الأحد، في قمة الديربي من منافسات الجولة ال23 من الدوري الإسباني الممتاز ...
قنبلة الموسم .. مبابي يختار الإنتقال إلى ريال مدريد وهذا هو الراتب
وطن – في تطور قد يضع نهاية لواحدة من أطول القصص في سوق انتقالات كرة القدم، اختار كيليان مبابي الانتقال ...
لاعبو ريال مدريد يتعرضون للسرقة في الرياض والشرطة تعتقل 4 سعوديين (فيديو)
وطن – نشر الأمن السعودي بياناً تحدث فيه عن اعتقال 4 سعوديين تباهوا بسرقة أغراض نادي ريال مدريد من الباص ...
ريال مدريد بطلاً لكأس السوبر الإسباني للمرة ال13 على حساب الغريم برشلونة (شاهد)
وطن- توج فريق ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة ال13 في تاريخه، بعد فوزه على الغريم التقليدي برشلونة برباعية ...
كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة.. الموعد والتشكيلة في نهائي السوبر الإسباني
وطن- ينتظر جماهير الكرة المستديرة في العالم موعد كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة، الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023 ...
الخليفي يصدم مبابي بهذا التصريح بعد أنباء اتفاقه مع ريال مدريد!
وطن- صدم رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نجمه كيليان مبابي بتصريح صادم وقويّ، بعد ...
أول تعليق من باريس سان جيرمان على أنباء اتفاق مبابي مع ريال مدريد (صور)
وطن- رد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن أنباء التقارير الصحفية التي تتحدث بشأن اتفاق نجمها كيليان مبابي مع نادي ...
ريال مدريد يحسم أمر أنشيلوتي بهذا القرار النهائي (صور)
وطن- أعلن نادي ريال مدريد، الجمعة، عن تجديد عقد مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مع الفريق الملكي حتى صيف 2026، ...