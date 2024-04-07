ريال مدريد

آرسنال ينوي التعاقد مع كامافينجا قادماً من ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي
رياضة

آرسنال عينه على نجم ريال مدريد وجاهز لدفع 110 ملايين يورو لإتمام الصفقة

أنس السالم

وطن – كشف تقرير إخباري عن أنّ نادي آرسنال الإنجليزي ينوي تعزيز صفوفه بصفقة مميزة من نظيره ريال مدريد، خلال ...

أنطونيو روديغر
رياضة

“اتهموه بالإرهاب”.. هجوم على لاعب ريال مدريد روديغر بسبب نشره صورة لنفسه وهو يرفع السبابة (صور)

فارس أبو شيحة

وطن- شنت وسائل وصحف إعلام ألمانية الهجوم على المدافع الألماني المخضرم أنطونيو روديغر، لاعب نادي ريال مدريد بعد نشره صورة ...

كيليان مبابي
رياضة

مبابي يُصرح: هذا موعد الإعلان عن فريقي الجديد بعد رحيلي عن باريس

فارس أبو شيحة

وطن- كشف النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان التاريخي، عن موعد الرسمي للإعلان عن ناديه الجديد بعد ...

توني كروس
رياضة

ماذا قال الألماني توني كروس عن تجديد عقده مع نادي ريال مدريد؟!

فارس أبو شيحة

وطن- يتطلع النجم الألماني توني كروس لاعب وسط نادي ريال مدريد إلى تجديد عقده مع الفريق الملكي مع نهاية الموسم ...

الحارس كورتوا
رياضة

كان على وشك العودة.. انتكاسة جديدة لحارس ريال مدريد كورتوا

فارس أبو شيحة

وطن- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تعرض الحارس البلجيكي الدولي تيبو كورتوا لانتكاسة جديدة بعد تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى ...

البرازيلي فينيسيوس جونيور
رياضة

ريال مدريد يشتكي المدعي العام في إسبانيا بسبب فينيسيوس جونيور!

فارس أبو شيحة

وطن- وجه نادي ريال مدريد الإسباني شكوى لدى مكتب المدعي العام في إسبانيا، يطلب فيه التحقيق في الإهانات العنصرية والكراهية ...

برشلونة
رياضة

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة وخسارة أتلتيكو مدريد

فارس أبو شيحة

وطن- يعتلي فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز 2023-2024، قبيل المباراة المرتقبة أمام سلتا فيغو، الأحد، على ...

اللاعب جود بيلينغهام
حياتنا

“أنت تبدو مثاليا”.. مراسلة تلفزيونية تصدم لاعب ريال مدريد وتطالبه بمرافقتها للمنزل (فيديو)

خالد السعدي

وطن – ظهر الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب خط وسط ريال مدريد، وقد انتابته حالة من الصدمة، بعد عرض غير متوقع ...

استبعاد الحكم الإسباني خيسوس مانزانو
رياضة

استبعاد الحكم الإسباني خيسوس مانزانو بعد إثارة الجدل في مباراة ريال مدريد وفالنسيا

فارس أبو شيحة

وطن- قررت لجنة الحكام في رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الخميس، استبعاد الحكم الإسباني خيسوس مانزانو، من منافسات الجولة ال28 ...

المدرب أنشيلوتي
رياضة

أنشيلوتي مهددٌ بالسجن بسبب هذه التهمة!

فارس أبو شيحة

وطن- طالبت النيابة العامة في إسبانيا، بسجن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لنادي ريال مدريد، بتهمة التهرب من ...

عقوبة بيلينغهام
رياضة

تفاصيل عقوبة بيلينغهام بعد طرده في مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني

فارس أبو شيحة

وطن- أقرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، عقوبة الإيقاف بحق النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب نادي ريال مدريد مع ...

عبد الفتاح السيسي
الهدهد

السيسي وصفقة امبابي.. جماهير ريال مدريد تحول تصريحاته إلى مادة للسخرية (فيديو)

وطن

وطن – تحولت تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن وعوده بتحسين الوضع المعيشي في مصر إلى مادة لجماهير ريال مدريد ...

ريال مدريد
رياضة

موعد ريال مدريد ضد لايبزيج والتشكيلة والقنوات الناقلة في إياب دوري الأبطال لدور ال16

فارس أبو شيحة

وطن- يلتقي فريق ريال مدريد ضد لايبزيج الألماني، الأربعاء، في مواجهة قوية ومثيرة حاسمة، من منافسات إياب دوري أبطال أوروبا ...

عقوبة حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا
رياضة

عقوبة منتظرة بحق الحكم جيل مانزانو بعد فضيحة مباراة ريال مدريد وفالنسيا.. شاهد ماذا فعل؟!

فارس أبو شيحة

وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن الاتحاد الإسباني لكرة القدم سيفرض عقوبة بحق الحكم جيل مانزانو بعد فضيحته التحكيمية في ...

مباراة ريال مدريد وفالنسيا
رياضة

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد أمام خفافيش فالنسيا

فارس أبو شيحة

وطن- يُواصل فريق ريال مدريد الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024، بعد تعثره بالتعادل الإيجابي خارج دياره أمام خفافيش ...

المدرب زيدان
رياضة

زيدان سيعود إلى التدريب قريباً وهذا ما صرح به

فارس أبو شيحة

وطن- أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد، عن عودته إلى التدريب خلال الفترة المقبلة، ...

أزمة أردا غولر مع ريال مدريد
رياضة

ريال مدريد في أزمة بسبب أردا غولر!

فارس أبو شيحة

وطن- ذكرت تقارير إسبانية بأن إدارة ريال مدريد والجهاز الفني بقيادة الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، دخلت في أزمة مع الوافد ...

مبابي يلتقي أمير قطر ورئيس فرنسا
الهدهد رياضة

كلمتان قالهما أمير قطر لـ”مبابي” في قصر الإليزيه .. ما هما!؟

أنس السالم

وطن – حظي لقاء كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن ...

لوكا مودريتش
رياضة

خبر سار لجماهير ريال مدريد بشأن لوكا مودريتش

فارس أبو شيحة

وطن- كشف تقرير إسباني بأن إدارة ريال مدريد ستعرض على النجم الكرواتي لوكا مودريتش خيار تجديد عقده لعام آخر إضافي ...

كيليان مبابي
رياضة

بند مثير في عقد مبابي مع ريال مدريد.. تعرف عليه

فارس أبو شيحة

وطن- كشف تقرير فرنسي عن بند مثير في عقد كيليان مبابي مع ريال مدريد، المتوقع انضمامه إلى صفوف النادي الملكي ...

رئيس الليغا يؤكد انتقال مبابي إلى ريال مدريد
رياضة

بنسبة 99%.. رئيس الليغا يؤكد انتقال مبابي إلى ريال مدريد

فارس أبو شيحة

وطن- أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم “الليغا”، خافيير تيباس، توقيع النجم الفرنسي كيليان مبابي مع نادي ريال ...

اللاعب مبابي
رياضة

مبابي يضغط على ريال مدريد للحصول على هذا الطلب.. فهل ستوافق إدارة الملكي عليه؟!

فارس أبو شيحة

وطن- رغم حديث جل وسائل الإعلام الإسبانية والفرنسية عن تأكيد انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد الصيف ...

كيليان مبابي
رياضة

الأعلى أجراً.. “ماركا” تكشف عن راتب مبابي وتفاصيل عقده مع ريال مدريد

فارس أبو شيحة

وطن- كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن قيمة ما سيتقاضاه النجم الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد في الموسم الواحد، بعد ...

فلورنتينو بيريز وحلمه الأكبر مبابي والبرنابيو الجديد
رياضة

فلورنتينو بيريز وحلمه الأكبر: مبابي والبرنابيو الجديد

أنس السالم

وطن – عندما صمم رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز استاد سانتياغو برنابيو الجديد، كان واضحًا لديه أنه يريد ...

نجوم ريال مدريد
رياضة

ترتيب الدوري الإسباني 2024 بعد تعادل ريال مدريد وفوز غريمه برشلونة

فارس أبو شيحة

وطن- يُحافظ فريق ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024، بعد تعادله الإيجابي أمام رايو فاليكانو وفوز غريمه ...

مبابي
رياضة

بعد تأكيد رحيله عن باريس.. مبابي يُبلغ ريال مدريد بقرارٍ مهم بشأن مستقبله

فارس أبو شيحة

وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، عن إرسال النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان قراره إلى ريال مدريد بشأن ...

ريال مدريد
رياضة

ريال مدريد ينفرد في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024

فارس أبو شيحة

وطن- يتصدر فريق ريال مدريد دول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024، بفارق 5 نقاط عن الوصيف جيرونا صاحب المركز الثاني من ...

جود بيلينغهام
رياضة

جوهرة ريال مدريد بيلينغهام في ورطة!

فارس أبو شيحة

وطن- وجهت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، شكوى ضد النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط ريال مدريد مقدمة من ...

زيدان وكيليان مبابي
رياضة

هل سينتقل مبابي إلى ريال مدريد الصيف المقبل؟! زيدان يُجيب على هذا السؤال

فارس أبو شيحة

وطن- تحدث أسطورة ريال مدريد ومدرب الملكي الأبيض السابق زين الدين زيدان، عن مصير انتقال مواطنه كيليان مبابي نجم نادي ...

ريال مدريد
رياضة

غيابات مؤثرة في صفوف تشكيلة ريال مدريد ضد لايبزيغ في منافسات دور ال16 دوري أبطال أوروبا

فارس أبو شيحة

وطن- تشهد تشكيلة ريال مدريد العديد من الغيابات المؤثرة  في المواجهة المرتقبة أمام لايبزيغ، الثلاثاء، في ذهاب منافسات دور ال16 ...

جود بيلينغهام
رياضة

ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة جود بيلينغهام ومدة غيابه عن الملاعب (فيديو)

فارس أبو شيحة

وطن-  كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن طبيعة إصابة جود بيلينغهام النجم الإنجليزي وهداف الفريق الملكي الأبيض، في المباراة الماضية ...

ريال مدريد
رياضة

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024 بعد تعادل ريال مدريد وأتلتيكو في ديربي العاصمة

فارس أبو شيحة

وطن- يتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024، بعد تعادله الإيجابي أمام الجار أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة ...

لاعبو ريال مدريد
رياضة

موعد ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد والغيابات عن مباراة ديربي الدوري الإسباني

فارس أبو شيحة

وطن- يلتقي فريق ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، الأحد، في قمة الديربي من منافسات الجولة ال23 من الدوري الإسباني الممتاز ...

مبابي يختار الإنتقال إلى ريال مدريد
رياضة

قنبلة الموسم .. مبابي يختار الإنتقال إلى ريال مدريد وهذا هو الراتب

أنس السالم

وطن – في تطور قد يضع نهاية لواحدة من أطول القصص في سوق انتقالات كرة القدم، اختار كيليان مبابي الانتقال ...

لاعبو ريال مدريد يتعرضون للسرقة في الرياض والشرطة تعتقل 4 سعوديين
حياتنا

لاعبو ريال مدريد يتعرضون للسرقة في الرياض والشرطة تعتقل 4 سعوديين (فيديو)

سالم حنفي

وطن – نشر الأمن السعودي بياناً تحدث فيه عن اعتقال 4 سعوديين تباهوا بسرقة أغراض نادي ريال مدريد من الباص ...

ريال مدريد يتوج بلقب كأس السوبر الإسباني 2023
رياضة

ريال مدريد بطلاً لكأس السوبر الإسباني للمرة ال13 على حساب الغريم برشلونة (شاهد)

فارس أبو شيحة

وطن- توج فريق ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة ال13 في تاريخه، بعد فوزه على الغريم التقليدي برشلونة برباعية ...

كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة
رياضة

كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة.. الموعد والتشكيلة في نهائي السوبر الإسباني

فارس أبو شيحة

وطن- ينتظر جماهير الكرة المستديرة في العالم موعد كلاسيكو ريال مدريد ضد برشلونة، الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني 2023 ...

ناصر الخليفي وكيليان مبابي
رياضة

الخليفي يصدم مبابي بهذا التصريح بعد أنباء اتفاقه مع ريال مدريد!

فارس أبو شيحة

وطن- صدم رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، نجمه كيليان مبابي بتصريح صادم وقويّ، بعد ...

كيليان مبابي
رياضة

أول تعليق من باريس سان جيرمان على أنباء اتفاق مبابي مع ريال مدريد (صور)

فارس أبو شيحة

وطن- رد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن أنباء التقارير الصحفية التي تتحدث بشأن اتفاق نجمها كيليان مبابي مع نادي ...

تجديد عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد حتى صيف 2026
رياضة

ريال مدريد يحسم أمر أنشيلوتي بهذا القرار النهائي (صور)

فارس أبو شيحة

وطن- أعلن نادي ريال مدريد، الجمعة، عن تجديد عقد مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مع الفريق الملكي حتى صيف 2026، ...

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