كريم بنزيما.. أول فيديو مسرب يظهره مع مسؤولي نادي الاتحاد السعودي (شاهد)

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وطن- في واقعة تؤكد أن صفقة انضمام الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيما لا غبار عليها، أظهر فيديو نشرته قناة “elchiringuitotv” يظهر لقاء رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، أنمار الحائلي، ونائبه، أحمد الكعكي، مع كريم بنزيما أثناء خروجهم من أحد المطاعم في العاصمة الإسبانية مدريد.

وبحسب الفيديو، فقد تم توثيق خروج الحائلي والكعكي وبنزيما بجانب بعض الشخصيات من أحد المطاعم في أعقاب اجتماعهم معاً.

وسائل إعلام سعودية تؤكد انضمام كريم بنزيما للاتحاد

وكانت وسائل إعلام سعودية قد أكدت انتقال كريم إلى صفوف الإتحاد السعودي وتوقيعه الأوراق الرسمية مع إدارة النادي.

وكتب صحيفة “الشرق الاوسط”: “خاص لـ”الشرق الأوسط”: – رسميا كريم بنزيما “اتحادي” ، ويجري الآن توقيع الأوراق الرسمية مع إدارة نادي الاتحاد”.

📍| خاص لـ"الشرق الأوسط": – رسميا كريم بنزيمة "اتحادي" ، ويجري الآن توقيع الأوراق الرسمية مع إدارة نادي #الاتحاد. pic.twitter.com/dZzesMwEL9 — الشرق الأوسط – رياضة (@aawsat_spt) June 5, 2023

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كريم بنزيما سيحصل على 200 مليون يورو لموسمين

وكانت تقارير كشفت في الأيام السابقة أن العرض المقدم من نادي الإتحاد لكريم بنزيما سيمتد لمدة سنتين وبراتب سنوي قيمته 200 مليون يورو لمدة موسمين. كما سيحصل على مميزات تسويقية لصوره، بالإضافة إلى مدارس بإسمه في السعودية.

ونقلت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية أن نادي الإتحاد المتوّج بطلاً للدوري السعودي لكرة القدم توصل إلى إتفاق رسمي للحصول على خدمات النجم الفرنسي كريم بنزيما، وأوضحت نقلاً عن مصادر، لم تسمّها، أن عقد بنزيما مع “العميد” يمتد لمدة موسمين.

فيديو | #الاتحاد يتوصل لاتفاق لضم الفرنسي كريم بنزيمة قادما من ريال مدريد في صفقة قياسية#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/AaUhhXdPy5 — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) June 4, 2023

ريال مدريد يعلن رحيل كريم بنزيما

وكان نادي ريال مدريد الإسباني كان أعلن رحيل لاعبه الفرنسي كريم بنزيما، بعد 14 عاماً قضاها مع النادي الملكي، حقّق فيها كل الألقاب الممكنة، بحسب ما جاء في الإعلان الرسمي الذي نشره موقع النادي يوم أمس الأحد. كما وصف ريال مدريد فترة بنزيما بأنها “لا تنسى”، واعتبر نجمه الفرنسي بأنه “أحد أعظم أساطير الفريق”.