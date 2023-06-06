الثلاثاء, يونيو 6, 2023
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كريم بنزيما.. أول فيديو مسرب يظهره مع مسؤولي نادي الاتحاد السعودي (شاهد)

كريم بنزيما سيتقاضى 200 مليون يورو لموسمين فقط

كتب باسل النجار
كريم بنزيما.. أول فيديو مسرب يظهره مع مسؤولي نادي الاتحاد السعودي (شاهد)
كريم بنزيما
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وطن- في واقعة تؤكد أن صفقة انضمام الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيما لا غبار عليها، أظهر فيديو نشرته قناة “elchiringuitotv” يظهر لقاء رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، أنمار الحائلي، ونائبه، أحمد الكعكي، مع كريم بنزيما أثناء خروجهم من أحد المطاعم في العاصمة الإسبانية مدريد.

وبحسب الفيديو، فقد تم توثيق خروج الحائلي والكعكي وبنزيما بجانب بعض الشخصيات من أحد المطاعم في أعقاب اجتماعهم معاً.

وسائل إعلام سعودية تؤكد انضمام كريم بنزيما للاتحاد

وكانت وسائل إعلام سعودية قد أكدت انتقال كريم إلى صفوف الإتحاد السعودي وتوقيعه الأوراق الرسمية مع إدارة النادي.

وكتب صحيفة “الشرق الاوسط”: “خاص لـ”الشرق الأوسط”: – رسميا كريم بنزيما “اتحادي” ، ويجري الآن توقيع الأوراق الرسمية مع إدارة نادي الاتحاد”.

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كريم بنزيما
انضمام كريم بنزيما للاتحاد

كريم بنزيما سيحصل على 200 مليون يورو لموسمين

وكانت تقارير كشفت في الأيام السابقة أن العرض المقدم من نادي الإتحاد لكريم بنزيما سيمتد لمدة سنتين وبراتب سنوي قيمته 200 مليون يورو لمدة موسمين. كما سيحصل على مميزات تسويقية لصوره، بالإضافة إلى مدارس بإسمه في السعودية.

ونقلت قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية أن نادي الإتحاد المتوّج بطلاً للدوري السعودي لكرة القدم توصل إلى إتفاق رسمي للحصول على خدمات النجم الفرنسي كريم بنزيما، وأوضحت نقلاً عن مصادر، لم تسمّها، أن عقد بنزيما مع “العميد” يمتد لمدة موسمين.

ريال مدريد يعلن رحيل كريم بنزيما

وكان نادي ريال مدريد الإسباني كان أعلن رحيل لاعبه الفرنسي كريم بنزيما، بعد 14 عاماً قضاها مع النادي الملكي، حقّق فيها كل الألقاب الممكنة، بحسب ما جاء في الإعلان الرسمي الذي نشره موقع النادي يوم أمس الأحد. كما وصف ريال مدريد فترة بنزيما بأنها “لا تنسى”، واعتبر نجمه الفرنسي بأنه “أحد أعظم أساطير الفريق”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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