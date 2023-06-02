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كريم حسم موقفه.. انتقال بنزيما للسعودية أكبر من مجرد اللعب للاتحاد.. ما القصة؟

بنزيما تلقّى عقدًا لمدة عامين بقيمة 400 مليون يورو للانتقال إلى السعودية وهي نفس الصفقة التي أبرمتها المملكة مع كريستيانو رونالدو

كتب سالم حنفي
كريم بنزيما watanserb.com
كريم بنزيما أبلغ ريال مدريد أنه يريد الرحيل
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وطن – كشفت عدة تقارير، أن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد سيغادر الفريق الإسباني هذا الصيف للانضمام إلى دوري المحترفين السعودي.

وذكرت شبكة ESPN نقلا عن مصادر (لم تسمها)، أن اللاعب الفرنسي سينضم إلى الاتحاد بطل الدوري السعودي لكرة القدم عندما ينتهي عقده هذا الشهر، كما نقلت صحيفة المونيتور.

وذكرت القناة الرياضية في وقت سابق هذا الأسبوع، أن بنزيما تلقّى عقدًا لمدة عامين بقيمة 400 مليون يورو للانتقال إلى المملكة العربية السعودية في يناير، وهي نفس الصفقة التي أبرمتها المملكة مع كريستيانو رونالدو ، الذي انضم إلى النصر في ديسمبر بعد مغادرة مانشستر يونايتد.

كما تم الإبلاغ عن أن توقيع كريم بنزيما سيساعد المملكة العربية السعودية في محاولة الوصول إلى كأس العالم 2030 ويمكن أن يصبح المهاجم الفرنسي سفيراً للمسابقة.

في الوقت نفسه، أفاد موقع فوت ميركاتو بأن بنزيما أبلغ ريال مدريد أنه يريد الرحيل.

وفاز المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 35 عامًا بـ 24 لقبًا – بما في ذلك خمس بطولات دوري أبطال أوروبا – في 24 موسمًا في سانتياغو برنابيو.

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وأصبح بنزيما ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد ، برصيد أكثر من 350 هدفًا باسمه. فقط رونالدو نجح في تسجيل المزيد من الأهداف في مدريد ، حيث سجل 450 هدفًا في 438 مباراة.

وأفضل موسم سجله بنزيما للأهداف كان 2021-2022 ، عندما سدد الكرة في الشباك 27 مرة في الدوري الإسباني وسجل 15 هدفًا آخر في دوري أبطال أوروبا ، مما ساعده على الفوز بالكرة الذهبية في أكتوبر 2022.

وكان من المتوقع أن يمدد بنزيمة عقده للبقاء في مدريد لموسم آخر حتى يونيو 2024 لكنه بدلا من ذلك ينتقل إلى الاتحاد الذي فاز بالدوري الممتاز هذا الموسم. وجاء النصر في المركز الثاني لرونالدو.

اعتزال دولي

واعتزل بنزيمة اللعب دوليا في ديسمبر كانون الأول بعدما خسرت فرنسا نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين. وكان قد تم استبعاده من التشكيلة بعد أن فشل في التعافي من إصابة في الوقت المناسب لبدء البطولة.

تطلعات سعودية

تتطلع المملكة العربية السعودية ، المتدفقة بعائدات النفط ، إلى مواصلة تعزيز وجودها في الرياضة من خلال استضافة مباريات دولية ، والتعاقد مع لاعبين بارزين ، والاستحواذ على حصص في أندية كرة القدم. تم ربط نجوم كرة قدم آخرين بالدوري السعودي.

ارتبط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ شهور بالهلال الذي يحتل المركز الثالث حاليًا في الدوري الممتاز. أكد كريستوف جالتير ، المدير الفني لباريس سان جيرمان ، الخميس ، أن المهاجم الأرجنتيني سيغادر النادي الفرنسي في نهاية الموسم.

ومع ذلك ، هناك أيضًا حديث متزايد عن أن ميسي قد يعود بدلاً من ذلك إلى ناديه السابق برشلونة ، حيث فاز بالعديد من الألقاب وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

المصدرالمونيتور - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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