عالم الزلازل الهولندي يثير الرعب بشأن شهر يونيو: “تأهبوا”

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وطن- حذر عالم الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوغربيتس، من هزة أرضية شديدة وصفها بـ”الهائلة” متوقع حدوثها خلال الأسبوع الأول من يونيو، مطالباً بأخذ الأهبة والاستعداد دون أن يذكر مكان الهزة المتوقع بدقة مما جعل المخاوف تشتد وتتسع بين متابعيه.

فرانك هوغربيتس يثير الرعب مجددا

وقال العالم الهولندي إن توقعاته هذه تأتي “بعد التزامن مع التقارب بين الأرض والمريخ ويورانوس الذي حصل في الرابع من أبريل نيسان الماضي، واكتمال القمر الأمر الذي من الممكن أن ينتج عنه نشاط زلزالي كبير جداً.”

وبحسبه، غالباً ما يلعب القمر الدور الأساسي في حركتي المد والجزر على الأرض، والتي تكون أقوى عندما يكون القمر والشمس مصطفَّين في خط مستقيم، أثناء اكتمال القمر أو بحلول القمر الجديد.

وفي تغريدة على حسابه في “تويتر” قال العالم الهولندي المثير للجدل: “تحذير من زلزال بقوة دفع هائلة للأسبوع الأول من شهر يونيو. كونوا في حالة تأهب إضافي”.

Mega-thrust earthquake warning for the first week of June. Be on extra alert. https://t.co/gUJibBgxM4 — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) May 30, 2023

وقال في تغريدة لاحقة: “بدأت الزيادة الزلزالية بعد اقترانات الكواكب الثلاثة وقبل اكتمال القمر مباشرة”.

Seismic increase started after the three planetary conjunctions and right before Full Moon. https://t.co/R15ie8xplc — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) June 3, 2023

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وأرفق التغريدة بالنشرة الجيولوجية التابعة لهيئة SSGEOSK، حيث حذر خلالها من هندسة كوكبية حرجة، مؤكداً أن التقارب ما بين الأرض والمريخ ويورانوس في الرابع من أبريل الماضي، بالتزامن مع اكتمال القمر، يعد حرجاً للغاية وقد ينتج عنه نشاط زلزالي كبير جدا، بحسب تعبيره.

وأضاف أن ذلك يتوقف على مستويات الضغط على قشرة الأرض، إلا أنه كرر التحدث عن زلزال شديد القوة، كسيناريو أسوأ.

هندسة الكواكب الحرجة

وخلال الأشهر الماضية أثار العالم الهولندي “هوغربيتس” الذعر بين الناس بتحذيراته المتكررة من زلازل هائلة ومدمرة في مناطق مختلفة من العالم، خاصة في شهر مارس الماضي، والذي اعتبره شهرًا “حرجا” بسبب “هندسة الكواكب الحرجة” التي قد تؤدي إلى نشاط زلزالي أكبر.

ورغم ذلك لا تحظى طريقة العالم الهولندي في توقع الأنشطة الزلزالية حول العالم بقَبول واسع في المجتمع العلمي، فالزلازل تحدث نتيجة لحركة الصفائح التكتونية التي تشكّل قشرة الأرض، ولا يمكن التنبؤ بها بدقة عالية.

ويقول كثيرون، إن توقعات هوغربيتس لا تستند إلى أي أساس علمي، وأنه يستخدم الصدفة وتوقعاته الشخصية لإثبات صحة نظرياته.

ويضيفون أن العالم الهولندي يثير الذعر والخوف بين الناس، خاصة في المناطق التي تعاني من خطر الزلازل، مثل: تركيا وإسطنبول. ويطالبونه بوقف نشر تغريداته وفيديوهاته التي تحمل تحذيرات مبالَغاً فيها وغير مسؤولة.