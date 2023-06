عالم الزلازل الهولندي يثير الرعب بشأن شهر يونيو: “تأهبوا”

- Advertisement -

وطن- حذر عالم الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوغربيتس، من هزة أرضية شديدة وصفها بـ”الهائلة” متوقع حدوثها خلال الأسبوع الأول من يونيو، مطالباً بأخذ الأهبة والاستعداد دون أن يذكر مكان الهزة المتوقع بدقة مما جعل المخاوف تشتد وتتسع بين متابعيه.

وقال العالم الهولندي إن توقعاته هذه تأتي “بعد التزامن مع التقارب بين الأرض والمريخ ويورانوس الذي حصل في الرابع من أبريل نيسان الماضي، واكتمال القمر الأمر الذي من الممكن أن ينتج عنه نشاط زلزالي كبير جداً.”

وبحسبه، غالباً ما يلعب القمر الدور الأساسي في حركتي المد والجزر على الأرض، والتي تكون أقوى عندما يكون القمر والشمس مصطفَّين في خط مستقيم، أثناء اكتمال القمر أو بحلول القمر الجديد.

وفي تغريدة على حسابه في “تويتر” قال العالم الهولندي المثير للجدل: “تحذير من زلزال بقوة دفع هائلة للأسبوع الأول من شهر يونيو. كونوا في حالة تأهب إضافي”.

Mega-thrust earthquake warning for the first week of June. Be on extra alert. https://t.co/gUJibBgxM4

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) May 30, 2023