السبت, يونيو 3, 2023
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عالم الزلازل الهولندي يثير الرعب بشأن شهر يونيو: “تأهبوا”

فرانك هوغربيتس حذر من زلزال بقوة دفع هائلة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري:"كونوا في حالة تأهب إضافي"

كتب خالد الأحمد
عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس watanserb.com
عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس
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وطن- حذر عالم الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوغربيتس، من هزة أرضية شديدة وصفها بـ”الهائلة” متوقع حدوثها خلال الأسبوع الأول من يونيو، مطالباً بأخذ الأهبة والاستعداد دون أن يذكر مكان الهزة المتوقع بدقة مما جعل المخاوف تشتد وتتسع بين متابعيه.

فرانك هوغربيتس يثير الرعب مجددا

وقال العالم الهولندي إن توقعاته هذه تأتي “بعد التزامن مع التقارب بين الأرض والمريخ ويورانوس الذي حصل في الرابع من أبريل نيسان الماضي، واكتمال القمر الأمر الذي من الممكن أن ينتج عنه نشاط زلزالي كبير جداً.”

وبحسبه، غالباً ما يلعب القمر الدور الأساسي في حركتي المد والجزر على الأرض، والتي تكون أقوى عندما يكون القمر والشمس مصطفَّين في خط مستقيم، أثناء اكتمال القمر أو بحلول القمر الجديد.

وفي تغريدة على حسابه في “تويتر” قال العالم الهولندي المثير للجدل: “تحذير من زلزال بقوة دفع هائلة للأسبوع الأول من شهر يونيو. كونوا في حالة تأهب إضافي”.

وقال في تغريدة لاحقة: “بدأت الزيادة الزلزالية بعد اقترانات الكواكب الثلاثة وقبل اكتمال القمر مباشرة”.

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وأرفق التغريدة بالنشرة الجيولوجية التابعة لهيئة SSGEOSK، حيث حذر خلالها من هندسة كوكبية حرجة، مؤكداً أن التقارب ما بين الأرض والمريخ ويورانوس في الرابع من أبريل الماضي، بالتزامن مع اكتمال القمر، يعد حرجاً للغاية وقد ينتج عنه نشاط زلزالي كبير جدا، بحسب تعبيره.

وأضاف أن ذلك يتوقف على مستويات الضغط على قشرة الأرض، إلا أنه كرر التحدث عن زلزال شديد القوة، كسيناريو أسوأ.

عالم الزلازل الهولندي
عالم الزلازل الهولندي يثير الرعب بشأن شهر يونيو

هندسة الكواكب الحرجة

وخلال الأشهر الماضية أثار العالم الهولندي “هوغربيتس” الذعر بين الناس بتحذيراته المتكررة من زلازل هائلة ومدمرة في مناطق مختلفة من العالم، خاصة في شهر مارس الماضي، والذي اعتبره شهرًا “حرجا” بسبب “هندسة الكواكب الحرجة” التي قد تؤدي إلى نشاط زلزالي أكبر.

ورغم ذلك لا تحظى طريقة العالم الهولندي في توقع الأنشطة الزلزالية حول العالم بقَبول واسع في المجتمع العلمي، فالزلازل تحدث نتيجة لحركة الصفائح التكتونية التي تشكّل قشرة الأرض، ولا يمكن التنبؤ بها بدقة عالية.

ويقول كثيرون، إن توقعات هوغربيتس لا تستند إلى أي أساس علمي، وأنه يستخدم الصدفة وتوقعاته الشخصية لإثبات صحة نظرياته.

ويضيفون أن العالم الهولندي يثير الذعر والخوف بين الناس، خاصة في المناطق التي تعاني من خطر الزلازل، مثل: تركيا وإسطنبول. ويطالبونه بوقف نشر تغريداته وفيديوهاته التي تحمل تحذيرات مبالَغاً فيها وغير مسؤولة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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