هل تتحقق نبوءة العالم الهولندي “المرعبة” مع اكتمال “قمر أبريل”؟

وطن– فرانك هوغربيتس هو عالم زلازل هولندي أثار الكثير من الجدل في الفترة الأخيرة، بإدعاءه القدرة على توقع حدوث الزلازل بناء على حركة الكواكب وعلاقتها بالقمر، وأيضا حركة المد والجزر وعلاقتها بدورات القمر الشهرية.

ووفقا له، فإن اكتمال القمر هذه المرة، والذي يُوافق، اليوم الخميس 6 إبريل، سيؤدي إلى زيادة الضغط على الأرض ويسبب تحركات في الصفائح التكتونية.

وقد أطلق “هوغربيتس” تحذيرات عديدة، عن زلازل قوية ستضرب مناطق مختلفة من العالم، طيلة الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وكانت آخر تلك التحذيرات، التي ساقها العالم الهولندي لمتابعيه، الثلاثاء، على تويتر وقال فيها: “ها نحن نقترب من اكتمال القمر مع اقتران كوكبيين، لذا يجب ان نحذر من احتمال وقوع نشاط زلزالي قوي”، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحديد المواقع بدقة.

We are approaching full moon converging with two planetary conjunctions. Be on watch for stronger seismic activity. Exact locations cannot be determined, but several potential regions are given in the latest two videos.

