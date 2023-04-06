الخميس, أبريل 6, 2023
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هل تتحقق نبوءة العالم الهولندي “المرعبة” مع اكتمال “قمر أبريل”؟

عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، كان قد أكد خلال الفترة الأخيرة من مارس الماضي، أن الأسبوع الأول من أبريل الجاري سيكون "أكثر حرجا" فيما يتعلق بالأنشطة الزلزالية حول العالم

كتب فهمي الورغمي
نبوءة العالم الهولندي watanserb.com
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
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وطن– فرانك هوغربيتس هو عالم زلازل هولندي أثار الكثير من الجدل في الفترة الأخيرة، بإدعاءه القدرة على توقع حدوث الزلازل بناء على حركة الكواكب وعلاقتها بالقمر، وأيضا حركة المد والجزر وعلاقتها بدورات القمر الشهرية.

ووفقا له، فإن اكتمال القمر هذه المرة، والذي يُوافق، اليوم الخميس 6 إبريل، سيؤدي إلى زيادة الضغط على الأرض ويسبب تحركات في الصفائح التكتونية.

وقد أطلق “هوغربيتس” تحذيرات عديدة، عن زلازل قوية ستضرب مناطق مختلفة من العالم، طيلة الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

فرانك هوغربيتس يُحذر من اكتمال القمر في شهر أبريل

وكانت آخر تلك التحذيرات، التي ساقها العالم الهولندي لمتابعيه، الثلاثاء، على تويتر وقال فيها: “ها نحن نقترب من اكتمال القمر مع اقتران كوكبيين، لذا يجب ان نحذر من احتمال وقوع نشاط زلزالي قوي”، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحديد المواقع بدقة.

وفي مقطع فيديو آخر، من النشرة الدورية للهيئة التي يتبعها SSGEOS، حذر فرانك هوغربيتس من أن الأسبوع الأول من أبريل والذي ينتهي باكتمال القمر في 6 من الشهر سيكون حرجا.

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وقال إنه خلال الأيام الأولى من الشهر، سيكون كوكب الزهرة مقترناً مع كوكبي المريخ وزحل، وسوف يتلاقى ذلك الاقتران بعدها بأيام مع هندسة كوكبية حرجة مع اكتمال القمر في 6 أبريل، وهي اقتران القمر مع كوكب المشترى، إضافة إلى اقتران كوكبي عطارد والزهرة مع الشمس، محذراً من أن ذلك ما يجب مراقبته والحذر منه.

وحدد الفترة ما بين 4 إلى 6 أبريل حيث يكتمل القمر بالتزامن مع تلك الاقترانات بأنها الفترة الأكثر حرجا.

وأضاف بالقول: “مع تلك الاقترانات ومع اكتمال القمر، نعرف ماذا يمكن أن يعني ذلك. هذا يعني أنشطة زلزالية قوية”.

هل هناك أي دليل علمي يدعم نظرية هوغربيتس؟

على الرغم من أن بعض الزلازل قد حدثت في المناطق التي حذر منها هوربيتس بالفعل، إلا أنها لم تكن بالقوة أو الزمان المتوقعين.

وقد انتقد عدد من العلماء وخبراء الزلازل نظرية “هوغربيتس”، واعتبروها غير مبنية على أسس علمية صحيحة.

وأشاروا إلى أن الزلازل تحدث بسبب التفاعلات المعقدة بين الصفائح التكتونية والبراكين والانهيارات الجليدية، وأنه لا يمكن التنبؤ بها بدقة بناء على حركة الأجرام السماوية فقط.

ولذلك، فإنه لا يمكن بأي حال الاعتماد بشكل كلي على تحذيرات العالم الهولندي أو الخوف منها، بل يجب اتباع التوصيات والإرشادات التي تصدرها الجهات المختصة في حالة حدوث زلازل أو كوارث طبيعية أخرى.

ويجب أيضا نشر التثقيف والتوعية حول طبيعة وأسباب وآثار الزلازل، وكيفية التصرف في حالة حدوثها، وأهمية اتخاذ التدابير الوقائية لحماية الأرواح والممتلكات.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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