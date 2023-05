خلال أيام.. عالم الزلازل الهولندي يرعب متابعيه بتوقعات جديدة

- Advertisement -

وطن- في أحدث منشورته التحذيرية لمتابعيه، نشر الباحث الهولندي في الأنشطة الزلازل “فرانك هوغربيتس” مقطع فيديو تفسيري حذر خلاله من أنشطة زلزالية قادمة في 13 و 14 مايو/أيار 2023.

وقال عالم الزلازل الهولندي في تغريدة مقتضبة عبر حسابه الرسمي على تويتر“سيكون هناك هندسة كوكبية حرجة للغاية هذا الأسبوع ، خاصة في 13-14 مايو. حدثت هذه الهندسة في آخر مرة (يناير وسبتمبر) ، تلاها نشاط زلزالي كبير حول 7.5 M”.

There will be very critical planetary geometry this week, especially on 13-14 May. Last two times this geometry occurred (January and September), were followed by major seismic activity around M 7.5. Details are in the video below. https://t.co/5JsB3woGT8 pic.twitter.com/uGjIN86iEa

ووفقا له، سيكون هناك توافق هندسي حرج بين الكواكب (في الفترة المذكورة) سيُولد شحنة كهربائية قوية تؤثر على الأرض وتزيد من احتمالية حدوث هزات أرضية قوية.

وقال العالم الهولندي إن المناطق التي تحتمل أن تشهد زلازل كبيرة هي آسيا وأمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ. وأضاف أنه يستخدم برنامجا خاصا اسمه SSGI لتتبع التغيرات في الجاذبية الشمسية والكوكبية وعلاقتها بالزلازل.

وأكد، في سياق حساباته الرياضية المثيرة للجدل، أن توقعاته لا تعتمد على الأبحاث العلمية فقط، بل على دراساته الخاصة والتجارب التي أجراها على مدى سنوات.

إلى ذلك فقد سبق أن حذر هوغربيتس من الأنشطة الزلزالية التي تحدث عنها، أمس الإثنين، في منشور أكد خلاله أن ” الأنشطة الزلازلية الحرجة تحدث بطريقة أقوى وتزداد احتمالية حدوثها باستمرار مع اقتراب مواقيت الهندسة الكوكبية والقمرية”.

Stronger earthquakes occur and cluster consistently near the time of critical planetary and lunar geometry. I demonstrated this again in yesterday's video (https://t.co/SF3jIulUBc).

Using available methods and models, it is easier to forecast time than it is to forecast place. https://t.co/zD6xcIfifl

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) May 8, 2023