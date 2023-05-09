الثلاثاء, مايو 9, 2023
الرئيسيةالهدهدخلال أيام.. عالم الزلازل الهولندي يرعب متابعيه بتوقعات جديدة
الهدهد

خلال أيام.. عالم الزلازل الهولندي يرعب متابعيه بتوقعات جديدة

فرانك هوغربيتس يُواصل تحذيراته من أنشطة زلزالية "حرجة للغاية" يومي 13 و14 مايو/أيار المقبل

كتب فهمي الورغمي
فرانك هوغربيتس watanserb.com
فرانك هوغربيتس
- Advertisement -

وطن- في أحدث منشورته التحذيرية لمتابعيه، نشر الباحث الهولندي في الأنشطة الزلازل “فرانك هوغربيتس” مقطع فيديو تفسيري حذر خلاله من أنشطة زلزالية قادمة في 13 و 14 مايو/أيار 2023.

فرانك هوغربيتس يُحذر من أنشطة زلزالية قادمة

وقال عالم الزلازل الهولندي في تغريدة مقتضبة عبر حسابه الرسمي على تويتر“سيكون هناك هندسة كوكبية حرجة للغاية هذا الأسبوع ، خاصة في 13-14 مايو. حدثت هذه الهندسة في آخر مرة (يناير وسبتمبر) ، تلاها نشاط زلزالي كبير حول 7.5 M”.

فرانك هوغربيتس يُحذر من أنشطة زلزالية قادمة
فرانك هوغربيتس يُحذر من أنشطة زلزالية قادمة

ووفقا له، سيكون هناك توافق هندسي حرج بين الكواكب (في الفترة المذكورة) سيُولد شحنة كهربائية قوية تؤثر على الأرض وتزيد من احتمالية حدوث هزات أرضية قوية.

وقال العالم الهولندي إن المناطق التي تحتمل أن تشهد زلازل كبيرة هي آسيا وأمريكا الجنوبية والمحيط الهادئ. وأضاف أنه يستخدم برنامجا خاصا اسمه SSGI لتتبع التغيرات في الجاذبية الشمسية والكوكبية وعلاقتها بالزلازل.

- Advertisement -

وأكد، في سياق حساباته الرياضية المثيرة للجدل، أن توقعاته لا تعتمد على الأبحاث العلمية فقط، بل على دراساته الخاصة والتجارب التي أجراها على مدى سنوات.

إلى ذلك فقد سبق أن حذر هوغربيتس من الأنشطة الزلزالية التي تحدث عنها، أمس الإثنين، في منشور أكد خلاله أن ” الأنشطة الزلازلية الحرجة تحدث بطريقة أقوى وتزداد احتمالية حدوثها باستمرار مع اقتراب مواقيت الهندسة الكوكبية والقمرية”.

وفي الأثناء، تبقى المنشورات والتحذيرات التي ينشرها عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، في خانة التوقعات العلمية التي ليس من المؤكد حدوثها، وهو بالفعل ماينوه له في مناسبات عديدة.

إلا أنه رغم ذلك يبقى شخصية جدلية بالنسبة للكثيرين الذي يعتبرون توقعاته بعيدة عن الأساليب العلمية المتبعة في التحقق من الأنشطة الزلزالية.

فرانك هوغربيتس صاحب شخصية جدلية حول العالم

عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس هو شخصية مثيرة للجدل في مجتمع العلوم حول العالم، فهو يدّعي أنه قادر على توقّع الزلازل بناءً على حركة الكواكب والقمر وتأثيرها على الأرض.

وقد أثار “هوغربيتس” الذعر بين الناس بتحذيراته المتكررة من زلازل هائلة ومدمرة في مناطق مختلفة من العالم، خاصة في شهر مارس الماضي، والذي اعتبره شهرًا “حرجا” بسبب “هندسة الكواكب الحرجة” التي قد تؤدي إلى نشاط زلزالي أكبر.

وقد نجح “هوغربيتس” في توقّع بعض الزلازل التي حدثت في تركيا وسوريا وطاجيكستان والصين، لكنه فشل في تحديد المواقع والأوقات والقوة بدقة، كما أن معظم توقعاته لم تتحقق أو كانت مبالغ فيها.

هوغربيتس يستخدم نظاما خاصا به لحساب التأثيرات الجيولوجية لحركة الكواكب والقمر، ويربط ذلك بحالة قشرة الأرض في المنطقة المستهدفة. ويستند إلى مفهوم “الإجهاد التضاريسي”، وهو قوة تؤثر على قشرة الأرض بسبب جذب الأجسام السماوية، مثل الشمس والقمر.

ناهيك عن أنه يعتقد بأن هذه القوة قد تؤدي إلى حدوث انزلاقات على مستوى الصفائح التكتونية، التي تشكل سطح الأرض، وبالتالي إلى حدوث زلازل.

ولكن هذا المفهوم لا يحظى بقبول عام في علم الزلازل، فالخبراء يؤكدون أن “الإجهاد التضاريسي” لا يمكن أن يولّد زلازل كبيرة، إلا إذا كان هناك تشققات أو خطوط كسر مسبقة في قشرة الأرض.

كما أن حسابات “هوغربيتس” لا تستند إلى أسس علمية محكمة، بل إلى افتراضات وتخمينات غير دقيقة. حيث أنه على سبيل المثال، لا يستطيع تفسير سبب حدوث زلازل في مناطق حول العالم لا تتأثر بحركة الكواكب أو أي من الأجسام السماوية، مثل الشمس والقمر.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

الهدهد

ماذا يحدث في نزوى العمانية؟.. حديث عن انفجار وزلزال والغموض مستمر

الهدهد

قبل خسوف القمر في مايو.. العالم الهولندي يُحذر من “أنشطة زلزالية قوية”

الهدهد

العالم الهولندي يثير الذعر مجددا ويُحذر من ضربة ثانية.. حدد التاريخ

الهدهد

هل تتحقق نبوءة العالم الهولندي “المرعبة” مع اكتمال “قمر أبريل”؟

الهدهد

العالم الهولندي يثير الذعر بتوقعات جديدة: “ها نحن نقترب.. احترسوا”

الهدهد

العالم الهولندي متخوف جدا من أنشطة زلزالية “أكثر حرجا” خلال أيام وحدد الموعد بدقة

الهدهد

توقعات العالم الهولندي تصدق من جديد.. زلزال بقوة 6.1 ضرب هذه الدولة

الهدهد

العالم الهولندي يعود لإثارة الرعب من جديد ويتنبأ بزلزال قوي خلال أيام

الهدهد

زلزال باكستان يهز قناة فضائية.. وثبات المذيع على الهواء يلفت الأنظار (فيديو)

الهدهد

الأرض على موعد مع زلزال مدمر خلال يومين.. توقع مرعب لهيئة يتبعها العالم الهولندي

الهدهد

بعد 29 هزة في سوريا بـ 24 ساعة.. عالم الزلازل الهولندي يثير الفزع بتوقعاته

الهدهد

زلزال الإكوادور يهز قناة فضائية ولحظة هروب المذيعين والضيوف وانقطاع البث

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

وعكة صحية تداهم هيا الشعيبي ونُقلت للمستشفى الأميري (فيديو)

بتمرين فتح الحوض.. ياسمين صبري تتعمد الإثارة واستعراض أنوثتها (شاهد)

كان ينتظر خروج زوجته للعمل.. مغربي يغتصب ابنته لسنوات وحملت منه

منشور غامض لـ أحمد جلال عبد القوي قبل انهياره صحيا بجرعة مخدرات زائدة

اعتقال عمران خان يُشعل باكستان وحشود ضخمة تحاصر مقرات الجيش (فيديو)

أخيراً.. العلماء يكتشفون طريقة جديدة لاستعادة البصر!

هجوم بالطيران على القصر الجمهوري القديم وحميدتي يتوعد: لن يمر مرور الكرام

والد ميسي يحسم الجدل ويكذب أنباء “صفقة الهلال”: “إشاعة خبيثة”

ماذا يمكن أن يحصل إذا تركتَ معجون الأسنان معرّضاً للهواء؟

ميار الببلاوي تكذب وفاء مكي وتكشف مفاجأة عن الخادمتين المعذبتين! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC