الثلاثاء, مايو 23, 2023
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السعودية طوقت رونالدو “بمتاريس قانونية”.. يريد الرحيل ويخشى هذا الأمر

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أبدى رغبته الشديدة في مغاردة السعودية لأسباب كثيرة أولها "الاختلاف الشديد لنمط الحياة عن أوروبا"

كتب فهمي الورغمي
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو watanserb.com
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وطن- عادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية لتثير الجدل مجدداً، بتقرير صادم كشفت خلاله أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أبلغ المقربين منه عن رغبته في مغادرة نادي النصر السعودي، الذي انضم لصفوفه مطلع العام الجاري، لأسباب اجتماعية.

كريستيانو يريد مغادرة السعودية

وأوضحت “موندو ديبورتيفو- Mundo Deportivo” في تقرير وُصف بأنه “مفاجأة الموسم” بأن كريستيانو رونالدو يرغب في الرحيل عن نادي النصر السعودي.

لم يعد كريستيانو رونالدو قادراً على تحمل الحياة أكثر في السعودية، على الرغم من بقاء موسمين على انتهاء عقده مع النصر” يوضح التقرير.

ونقلاً عن مصادر مُقربة تحدثت للصحيفة الإسبانية، فإن رونالدو يرى البنى التحتية السعودية “بعيدة كل البعد عن تلك الخاصة بالمجتمع الحديث”. لذلك يخطط رونالدو والمقربين منه بتسريب هذا الموقف بهدف واضح وهو القدرة على المغادرة والعودة إلى أوروبا أو أي مكان آخر.

ومعلوم أن انتقال النجم البرتغالي إلى صفوف نادي النصر السعودي، تم رسمياً، مُستهل العام الجاري بعد التوصل لاتفاق تاريخي يتقاضى بموجبه “الدون” مايزيد عن 200 مليون دولار سنوياً حتى عام 2025.

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كريستيانو يريد مغادرة السعودية
كريستيانو يريد مغادرة السعودية

العوائق القانونية تُعرقل رغبة رونالدو في الرحيل

صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، تطرقت إلى العقبات القانونية التي تواجه كريستيانو في حال عزمه على فسخ عقده مع النصر السعودي والعودة إلى أوروبا دون رجعة.

وأوضحت أنه إذا قرر كريستيانو رونالدو المغادرة دون سبب وجيه، فسيتعين عليه تعويض النادي عن السنتين المتبقيتين من عقده، وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الخاصة بوضع انتقال اللاعبين.

وحسب تلك اللوائح، يتم احتساب التعويض مع مراعاة القانون الوطني وخصائص الرياضة والمعايير الموضوعية الأخرى.

وتشتمل هذه المعايير بشكل خاص على “المكافآت والمزايا الأخرى المستحقة للاعب بموجب العقد الحالي أو العقد الجديد، والمدة التعاقدية المتبقية، بحد أقصى 5 سنوات، والتكاليف والنفقات التي تكبدها النادي السابق (يتم إطفاءها أكثر من مدة العقد)، وكذلك ما إذا كان إنهاء العقد يتم خلال فترة محمية”.

وعلى غرار ما سبق، هناك واجب دفع التعويض. حيث تنص اللوائح المُشار إليها أعلاه على عقوبات رياضية ضد اللاعب الذي أنهى عقده خلال فترة عقده. ستتألف العقوبة من تقييد لمدة 4 أشهر لأهليته للمشاركة في أي مباراة رسمية.

يرى مراقبون، أن المسؤولين السعوديين أحاطوا صفقة انتقال كريستيانو بمتاريس قانونية من الصعب تجاوزها بالنسبة له، في حال قرّر المغادرة قبل انتهاء مدة عقدة.

وفي المُحصلة، يبدو أن الأرقام تلعب لصالح “صاروخ ماديرا” – رغم نيته مغادرة السعودية- فمن جملة 17 مباراة، خاضها كريستيانو منذ وصوله إلى السعودية، منها 14 في الدوري، 2 في كأس الملك، وأخرى في كأس السوبر، سجل خلالها البرتغالي 13 هدفا، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

المصدرتويتر، موندو ديبورتيفو- Mundo Deportivo، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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