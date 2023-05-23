السعودية طوقت رونالدو “بمتاريس قانونية”.. يريد الرحيل ويخشى هذا الأمر

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وطن- عادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية لتثير الجدل مجدداً، بتقرير صادم كشفت خلاله أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أبلغ المقربين منه عن رغبته في مغادرة نادي النصر السعودي، الذي انضم لصفوفه مطلع العام الجاري، لأسباب اجتماعية.

كريستيانو يريد مغادرة السعودية

وأوضحت “موندو ديبورتيفو- Mundo Deportivo” في تقرير وُصف بأنه “مفاجأة الموسم” بأن كريستيانو رونالدو يرغب في الرحيل عن نادي النصر السعودي.

لم يعد كريستيانو رونالدو قادراً على تحمل الحياة أكثر في السعودية، على الرغم من بقاء موسمين على انتهاء عقده مع النصر” يوضح التقرير.

ونقلاً عن مصادر مُقربة تحدثت للصحيفة الإسبانية، فإن رونالدو يرى البنى التحتية السعودية “بعيدة كل البعد عن تلك الخاصة بالمجتمع الحديث”. لذلك يخطط رونالدو والمقربين منه بتسريب هذا الموقف بهدف واضح وهو القدرة على المغادرة والعودة إلى أوروبا أو أي مكان آخر.

😠 Cristiano Ronaldo está como loco por abandonar el Al Nassr al que llegó en el pasado mes de enero, aunque tiene contrato todavía para las dos próximas temporadas ✍ @ramonfuentes74https://t.co/qLrJzVwQ2l — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 23, 2023

ومعلوم أن انتقال النجم البرتغالي إلى صفوف نادي النصر السعودي، تم رسمياً، مُستهل العام الجاري بعد التوصل لاتفاق تاريخي يتقاضى بموجبه “الدون” مايزيد عن 200 مليون دولار سنوياً حتى عام 2025.

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العوائق القانونية تُعرقل رغبة رونالدو في الرحيل

صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، تطرقت إلى العقبات القانونية التي تواجه كريستيانو في حال عزمه على فسخ عقده مع النصر السعودي والعودة إلى أوروبا دون رجعة.

وأوضحت أنه إذا قرر كريستيانو رونالدو المغادرة دون سبب وجيه، فسيتعين عليه تعويض النادي عن السنتين المتبقيتين من عقده، وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الخاصة بوضع انتقال اللاعبين.

وحسب تلك اللوائح، يتم احتساب التعويض مع مراعاة القانون الوطني وخصائص الرياضة والمعايير الموضوعية الأخرى.

وتشتمل هذه المعايير بشكل خاص على “المكافآت والمزايا الأخرى المستحقة للاعب بموجب العقد الحالي أو العقد الجديد، والمدة التعاقدية المتبقية، بحد أقصى 5 سنوات، والتكاليف والنفقات التي تكبدها النادي السابق (يتم إطفاءها أكثر من مدة العقد)، وكذلك ما إذا كان إنهاء العقد يتم خلال فترة محمية”.

وعلى غرار ما سبق، هناك واجب دفع التعويض. حيث تنص اللوائح المُشار إليها أعلاه على عقوبات رياضية ضد اللاعب الذي أنهى عقده خلال فترة عقده. ستتألف العقوبة من تقييد لمدة 4 أشهر لأهليته للمشاركة في أي مباراة رسمية.

يرى مراقبون، أن المسؤولين السعوديين أحاطوا صفقة انتقال كريستيانو بمتاريس قانونية من الصعب تجاوزها بالنسبة له، في حال قرّر المغادرة قبل انتهاء مدة عقدة.

وفي المُحصلة، يبدو أن الأرقام تلعب لصالح “صاروخ ماديرا” – رغم نيته مغادرة السعودية- فمن جملة 17 مباراة، خاضها كريستيانو منذ وصوله إلى السعودية، منها 14 في الدوري، 2 في كأس الملك، وأخرى في كأس السوبر، سجل خلالها البرتغالي 13 هدفا، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين.