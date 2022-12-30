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رياضة

تفاصيل عقد رونالدو مع النصر السعودي وموعد وصوله إلى الرياض

رونالدو وقع مع النصر السعودي حتى 2025 بصفقة بلغت 200 مليون يورو

كتب فارس أبو شيحة
توقيع رونالدو مع النصر السعودي watanserb.com
توقيع رونالدو مع النصر السعودي
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وطن- أعلن نادي النصر السعودي، الجمعة، التعاقدَ مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عاماً)، بعد موافقة الأخير على كافة تفاصيل الانتقال إلى النادي السعودي في الميركاتو الشتوي.

وقالت صحيفة (الرياضية) السعودية، إن إدارة نادي النصر السعودي، وقّعت بشكل رسمي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تمهيداً لانتقاله إلى الفريق السعودي.

تفاصيل عقد رونالدو مع النصر السعودي

وأردفت الصحيفة السعودية، “نادي النصر السعودي وقع عقداً مع رونالدو لمدة موسمين ونصف، أس حتى صيف عام 2025″.

كما قال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر): “كريستيانو رونالدو وقع على الانتقال إلى النصر السعودي، حتى عام 2025”.

موعد وصول رونالدو إلى الرياض
موعد وصول رونالدو إلى الرياض

راتب رونالدو مع النصر السعودي

وأضاف الإيطالي رومانو، “تبلغ صفقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي 200 مليون يورو”. كما نشرت تقارير صحفية أخرى أنّ رونالدو سيتقاضى 175 مليون يورو في الموسم الواحد مع النادي السعودي.

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كما نشر نادي النصر السعودي، عدداً من صور التوقيع مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي

موعد وصول كريستيانو رونالدو إلى الرياض

وبحسب موقع (كوورة) الرياضي، فإن البرتغالي كريستيانو رونالدو، من المتوقّع وصوله إلى العاصمة السعودية (الرياض)، الأحد.

وكان البرتغالي رونالدو، قد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد، قبل التوقيع مع النصر السعودي، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب تصريحات هاجم فيها إدارة النادي واللاعبين السابقين ومدرب النادي الحالي إريك تين هاج.

ويحتلّ فريق النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطتين عن المتصدّر الشباب برصيد 25 نقطة حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر، أنّ تجرِبة الدون رونالدو، مع نادي النصر السعودي، هي الأولى له خارج القارة الأوروبية العجوز، بعد أن لعب مع أعرق الأندية فيها، من أبرزها ريال مدريد الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر يونايتد، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي.

تفاصيل عقد رونالدو مع النصر السعودي
تفاصيل عقد رونالدو مع النصر السعودي
المصدروطن + فابريزيو رومانو + كوورة + الصحيفة الرياضية + صفحة نادي النصر السعودي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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