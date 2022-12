تفاصيل عقد رونالدو مع النصر السعودي وموعد وصوله إلى الرياض

- Advertisement -

وطن- أعلن نادي النصر السعودي، الجمعة، التعاقدَ مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عاماً)، بعد موافقة الأخير على كافة تفاصيل الانتقال إلى النادي السعودي في الميركاتو الشتوي.

وقالت صحيفة (الرياضية) السعودية، إن إدارة نادي النصر السعودي، وقّعت بشكل رسمي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تمهيداً لانتقاله إلى الفريق السعودي.

وأردفت الصحيفة السعودية، “نادي النصر السعودي وقع عقداً مع رونالدو لمدة موسمين ونصف، أس حتى صيف عام 2025″.

كما قال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر): “كريستيانو رونالدو وقع على الانتقال إلى النصر السعودي، حتى عام 2025”.

وأضاف الإيطالي رومانو، “تبلغ صفقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي 200 مليون يورو”. كما نشرت تقارير صحفية أخرى أنّ رونالدو سيتقاضى 175 مليون يورو في الموسم الواحد مع النادي السعودي.

كما نشر نادي النصر السعودي، عدداً من صور التوقيع مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وبحسب موقع (كوورة) الرياضي، فإن البرتغالي كريستيانو رونالدو، من المتوقّع وصوله إلى العاصمة السعودية (الرياض)، الأحد.

وكان البرتغالي رونالدو، قد فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد، قبل التوقيع مع النصر السعودي، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب تصريحات هاجم فيها إدارة النادي واللاعبين السابقين ومدرب النادي الحالي إريك تين هاج.

Cristiano Ronaldo on Al Nassr move: “I’m thrilled for a new experience in a different league and a different country, the vision that Al Nassr has is very inspiring”. 🚨🇵🇹🇸🇦 #Ronaldo

“I’m very excited to join my teammates, and to help the team to achieve more success”. pic.twitter.com/MYaeO6rr4Z

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2022