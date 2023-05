أخيراً.. واتساب يتيح ميزة تعديل الرسائل في غضون 15 دقيقة من إرسالها

- Advertisement -

وطن- في خطوة مبتكرة ومنتظرة بشدة، أطلق تطبيق واتساب، المملوك لشركة ميتا، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعديل الرسائل التي أرسلوها خلال 15 دقيقة من إرسالها. و تهدف هذه الميزة إلى إعطاء المستخدمين المزيد من السيطرة على محادثاتهم وتصحيح الأخطاء الإملائية أو التعبيرية.

أعلن تطبيق المحادثة الأمريكي واتساب، إتاحة واحدة من ميزاته المنتظرة بشدة وهي القدرة على تعديل الرسائل، وقال تطبيق المراسلة المملوك لشركة ميتا، في تدوينة، الإثنين 22 مايو/أيار 2023: “حين ترتكب خطأ أو تغير رأيك ببساطة، يمكنك الآن تعديل رسائلك المرسلة على واتساب”.

IT’S HERE 📣 Message Editing is rolling out now.

You now get up to 15 minutes after sending a message to edit it. So you don’t have to worry if you duck it up 🦆 pic.twitter.com/JCWNzmXwVr

— WhatsApp (@WhatsApp) May 22, 2023