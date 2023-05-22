الإثنين, مايو 22, 2023
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أخيراً.. واتساب يتيح ميزة تعديل الرسائل في غضون 15 دقيقة من إرسالها

تطبيق واتساب أتاح أخيرا ميزة تعديل الرسائل وستحمل الرسالة صفة "مُعدلة" بجانب توقيت إرسالها

كتب فهمي الورغمي
واتساب يتيح تعديل الرسائل watanserb.com
واتساب يتيح تعديل الرسائل
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وطن- في خطوة مبتكرة ومنتظرة بشدة، أطلق تطبيق واتساب، المملوك لشركة ميتا، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تعديل الرسائل التي أرسلوها خلال 15 دقيقة من إرسالها. و تهدف هذه الميزة إلى إعطاء المستخدمين المزيد من السيطرة على محادثاتهم وتصحيح الأخطاء الإملائية أو التعبيرية.

واتساب يتيح تعديل الرسائل

أعلن تطبيق المحادثة الأمريكي واتساب، إتاحة واحدة من ميزاته المنتظرة بشدة وهي القدرة على تعديل الرسائل، وقال تطبيق المراسلة المملوك لشركة ميتا، في تدوينة، الإثنين 22 مايو/أيار 2023: “حين ترتكب خطأ أو تغير رأيك ببساطة، يمكنك الآن تعديل رسائلك المرسلة على واتساب”.

ومع نشر الخاصية عالمياً في الأسابيع المقبلة، سيتمكن المرسلون من تعديل رسائلهم في غضون 15 دقيقة من الضغط على “إرسال”.

كذلك يمكن التمتع بهذه الخاصية عن طريق الضغط لفترة طويلة على الرسالة واختيار “تعديل” في القائمة.

وستحمل الرسالة المعدلة وصف “معدلة”، بدون تحديد الجزء الذي خضع للتعديل.

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يجدر بالذكر أن واتساب ليس أول تطبيق مراسلة فورية يقدم هذه الميزة، التي كانت مطلوبة من قبل الكثير من المستخدمين منذ فترة. حيث تسمح التطبيقات المنافسة مثل تليغرام وسيغنال للمستخدمين بالفعل بتعديل الرسائل، كما أتاح موقع تويتر للتدوينات الصغيرة إمكان تعديل التغريدات لطائفة معينة من المستخدمين في العام الماضي.

واتساب يتيح تعديل الرسائل
واتساب يتيح تعديل الرسائل

واتساب يواجه منافسة وانتقادات متزايدة

يُواجه تطبيق المُراسلة الفورية “واتساب” انتقادات متزايدة من قبل المستخدمين في مختلف أنحاء العالم بسبب سياسته المتعلقة بالخصوصية والشفافية.

ففي أوروبا عام 2021، تم تغريم واتساب بمبلغ 225 مليون يورو بعد أن اكتشفت السلطات الأيرلندية انتهاكات في كيفية مشاركة بيانات المستخدمين مع شركة ميتا المملوك لها.

وفي الولايات المتحدة، يعاني واتساب من عوائق نمو بسبب تفضيل الأميركيين للرسائل النصية العادية على التطبيق الأخضر.

ومؤخرا، أثار واتساب جدلاً كبيراً عندما أعلن عن تغييرات في سياسة الخصوصية التي تتطلب موافقة المستخدمين على مشاركة بعض المعلومات مع شركة ميتا، مما دفع الكثير منهم إلى البحث عن بدائل أكثر أماناً وخصوصية.

ورغم أن واتساب حاولت تهدئة المخاوف، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة لإقناع المستخدمين بثقتها وجودتها في ظل المنافسة الشديدة التي يواجهها التطبيق خاصة من تطبيقي “تليغرام” و”سيغنال“.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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