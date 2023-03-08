أخيرًا..شركة ميتا تعيد ميسنجر إلى تطبيق فيسبوك

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وطن– كشف موقع “androidauthority“، أن شركة ميتا، المالكة لمنصة فيسبوك الاجتماعية، ستعيد تطبيق ميسنجر داخل تطبيق فيسبوك كما كان قبل سنوات.

إعادة فيسبوك ماسنجر

يعتبر موقع فيسبوك من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي فى العالم. ففي عام 2014، قررت المنصة الفصل بين فيسبوك وماسنجر.

ولكن، مؤخراََ قررت الشركة إعادة لم الشمل بين التطبيقين مرة أخرى ليكونا تطبيقًا واحدًا.



في منشور، أكد المدير التنفيذي لفيسبوك توم أليسون: “نحن نختبر إمكانية وصول الأشخاص إلى صندوق الوارد الخاص بهم على ميسنجر داخل تطبيق فيسبوك وسترون أننا نوسع هذا الاختبار قريبًا.”

لكن الشركة لا تفعل هذا لأنها تستمع أخيرًا إلى المستخدمين. بدلاً من ذلك، يؤكد منشور أليسون إلى أن هذا جزء من الدفع للوصول إلى المحتوى ومشاركته.

ومع ذلك، نأمل في أن تصبح هذه ميزة دائمة، حيث أن إعادة تطييق ميسنجر إلى فيسبوك بدأ وكأنه وسيلة فعالة لجذب الأشخاص إلى تنزيل تطبيق Facebook آخر.