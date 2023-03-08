الأربعاء, مارس 8, 2023
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حياتنا

أخيرًا..شركة ميتا تعيد ميسنجر إلى تطبيق فيسبوك

قررت الشركة إعادة لم الشمل بين التطبيقين مرة أخرى ليكونا تطبيقًا واحدًا

كتب ايمان الباجي
أخيرًا..شركة ميتا تعيد ميسنجر إلى تطبيق فيسبوك watanserb.com
تطبيق فيسبوك
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وطن– كشف موقع “androidauthority“، أن شركة ميتا، المالكة لمنصة فيسبوك الاجتماعية، ستعيد تطبيق ميسنجر داخل تطبيق فيسبوك كما كان قبل سنوات.

إعادة فيسبوك ماسنجر

يعتبر موقع فيسبوك من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي فى العالم. ففي عام 2014، قررت المنصة الفصل بين فيسبوك وماسنجر.

ولكن، مؤخراََ قررت الشركة إعادة لم الشمل بين التطبيقين مرة أخرى ليكونا تطبيقًا واحدًا.

في منشور، أكد المدير التنفيذي لفيسبوك توم أليسون: “نحن نختبر إمكانية وصول الأشخاص إلى صندوق الوارد الخاص بهم على ميسنجر داخل تطبيق فيسبوك وسترون أننا نوسع هذا الاختبار قريبًا.”

لكن الشركة لا تفعل هذا لأنها تستمع أخيرًا إلى المستخدمين. بدلاً من ذلك، يؤكد منشور أليسون إلى أن هذا جزء من الدفع للوصول إلى المحتوى ومشاركته.

يعتبر موقع فيسبوك من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي فى العالم

ومع ذلك، نأمل في أن تصبح هذه ميزة دائمة، حيث أن إعادة تطييق ميسنجر إلى فيسبوك بدأ وكأنه وسيلة فعالة لجذب الأشخاص إلى تنزيل تطبيق Facebook آخر.

كما قالت الشركة أيضاً إن فيسبوك “ليس ميتًا أو يحتضر” كما هو عليه الآن، مشيرة إلى وجود ملياري مستخدم نشط يوميًا.
المصدرموقع "androidauthority"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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