موجودة في تلغرام..واتساب يفاجىء مستخدميه بميزة جديدة

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وطن–أضاف تطبيق واتساب، أحد خدمات المراسلة الفورية الأكثر شهرة على مستوى العالم، الكثير من الميزات إلى نظامه الأساسي على مدار العامين الماضيين.

ومع ذلك، فإن معظم الميزات الجديدة التي يقدمها التطبيق لمستخدميه مستوحاة في الغالب من تطبيقات التراسل الأخرى على رأسها تلغرام.

والآن، يبدو أن واتساب قد سرق ميزة أخرى من هذا التطبيق، حسب ما كشفه موقع “sammobile“.

ميزة الرموز التعبيرية

حسب تقرير جديد من موقع WABetaInfo الأشهر في رصد مميزات واتساب قبل توفرها رسميا أو في الإصدارات المقبلة، فإن تطبيق واتساب يختبر توفير ميزة الرموز التعبيرية أو الإيموجي المتحركة في الدردشات، وهي واحدة من أشهر المميزات التي يتفوق بها تليجرام على واتساب.

كما يتماشى هذا مع التقارير التي تفيد بأن منصة المراسلة الفورية ستجلب المزيد من الرموز التعبيرية والملصقات الممتعة إلى الخدمة.

ستظهر هذه الميزة عند إرسال رمز تعبيري واحد، وسيقوم واتساب تلقائيًا بتحويل رمز تعبيري عادي إلى رمز متحرك. سيزيد أيضًا من حجم الرموز التعبيرية لمنحه أهمية أكبر.

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وهذه الرموز التعبيرية المتحركة مصنوعة باستخدام Lottie، وهو تنسيق ملف للرسوم المتحركة فعال ومُحسّن للأجهزة المحمولة.

في الوقت الحالي، تم رصد رموز تعبيرية متحركة على إصدار تجريبي من WhatsApp For Desktop. ومع ذلك، يمكن أن تصل الميزة قريبًا إلى الإصدارات التجريبية من WhatsApp لنظام التشغيل Android و iOS و macOS.

هذا الإصدار التجريبي الجديد من WhatsApp يجلب أيضًا بعض التغييرات الطفيفة، بما في ذلك تغيير حجم النص لقسم حول تحت كل جهة اتصال. نظرًا لصغر حجم النص، يمكن رؤية المزيد من المعلومات في نفس طريقة العرض.