موسم الهجرة بدأ من “واتساب” إلى “سيجنال”.. إليك كل ما تريد معرفته عن التطبيق الجديد!

أثار تطبيق “واتساب” جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية بعد تحديث سياسة الخصوصية به والتي فرضت مشاركة البيانات مع تطبيقات ومنتجات “فيسبوك”.

واتساب

وينص التحديث الجديد لـ “واتساب” على حذف حساب المُستخدمين الذين يرفضون شروط سياسة الخصوصية الجديدة اعتبارًا من 8 فبراير 2021.

موسم الهجرة من واتساب إلى سيجنال. ✌️ — أحمد البيقاوي (@Biqawi) January 9, 2021

وعلى إثر ذلك، بدأ المستخدمون بالبحث عن بدائل أفضل للمحافظة على خصوصيتهم، وتصدر تطبيق “سيجنال” Signal قائمة البدائل الأفضل، كونه الأشبه بتطبيق “واتساب”.

سيجنال

وما شجع المستخدمون على التوجه إلى تطبيق “سيجنال” Signal تغريدة (إيلون ماسك) الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، وأغني شخص على وجه الأرض حاليًا، والتي حث خلالها متابعيه على تويتر على استخدام تطبيق “سينجنال”.

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

ما هو تطبيق سيجنال Signal؟

وبحسب ما أوردت مواقع متخصصة في التقنية، فإن تطبيق “سيجنال” هو تطبيق مراسلة أو محادثات يُشبه “الواتساب”، لكنه مفتوح المصدر عكس الواتساب”، وهو ومدعوم من مؤسسة غير ربحية.

وبدأ يذيع صيت التطبيق حين أعلن إدوارد سنودن عميل وكالة الأمن القومي السابق منذ سنوات أنه يستخدم تطبيق “سيجنال” في المحادثات لأنه يشفر البينات ولا يخزنها ويتيح للمستخدم حذفها.

كما نصحت المفوضية الأوروبية موظفيها باستخدام التطبيق كأحد التطبيقات الآمنة للتواصل.

يدعم جميع الأنظمة

ويعمل تطبيق “سيجنال” على جميع أنظمة التشغيل تقريبًا، فهو متاح لأنظمة أندرويد، و iOS، و وويندوز، و macOS، و .linux.

كما يتميز “سيجنال” بأنه سهل الاستخدام بشكل كبير، ويوفر المكالمات الصوتية والمرئية، لذلك لن يفتقد المستخدم أي شيء يقدمه له “واتساب.”

مميزات سيجنال

يدعم تطبيق “سيجنال” ميزة التشفير من طرف إلى طرف لتأمين المحادثات، فلا يمكن لأي شخص وكذلك الشركة المطورة للتطبيق نفسه قراءة الرسائل أو الاستماع إلى المكالمات.

يتيح تطبيق “سيجنال” للمستخدم إنشاء مجموعات مشفرة، بحيث يمكنك إجراء محادثات خاصة آمنة.

من أهم ميزات تطبيق “سيجنال” أنه لن يتم إضافة المستخدم في مجموعات دون إذنه، بل سيتم إرسال دعوة إلى الأشخاص وعليهم قبول الدعوة أولًا للانضمام إلى المجموعة.

التطبيق هو الأفضل من حيث الحفاظ على الخصوصية، لأن كل البيانات الشخصية التي يصل إليها هي رقم الهاتف فقط، ولا يحاول ربطه بهوية المستخدم، في حين أن تطبيق واتساب يجمع الكثير من البيانات المتعلقة بالحساب.

يتيح لك التطبيق تخزين نسخة احتياطية من رسائل المستخدم والصور والملفات والمحتويات الأخرى محليًا في جهازه، في مجلد في تطبيق الملفات، وليس في خدمة للتخزين السحابي أو في خدمة جوجل درايف كما يعمل تطبيق واتساب.

عند تفعيل ميزة النسخ الاحتياطي في “سيجنال” يتم تشفير بيانات المستخدم برمز مرور مكون من 30 رقمًا، وسيحتاج إلى هذا الرمز لاستعادة النسخة الاحتياطية، لذلك يجب على المستخدم الاحتفاظ به في مكان آمن.

كيف تستخدم “سيجنال”

يمكن للمستخدم تنزيل تطبيق سيجنال من متجري آبل وجوجل، وبعد تنزيله وتثبيته، اضغط على فتح، ثم أدخل رقم هاتفك، وسيطلب منه إدخال رمز مكون من ستة أرقام سيرسله له التطبيق عبر الرسائل القصيرة.

وبمجرد التحقق من الرمز، ينقر المستخدم فوق إرسال، ثم سيطلب التطبيق إذنًا لإرسال إشعارات إليه، اضغط على السماح، بعد ذلك قم تعيين صورة ملفك الشخصي واسمك، وهو ما سيظهر لجهات الاتصال الخاصة بك على التطبيق.

ويمكن لمستخدمي أندرويد تعيين “سيجنال” كتطبيق افتراضي، بمعنى أنه سيتم الاحتفاظ برسائل التطبيق والرسائل القصيرة SMS الخاصة بهم في مكان واحد.

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