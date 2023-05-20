السبت, مايو 20, 2023
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بصورة لوالده في البيت الأبيض.. هل تعمد علاء مبارك إهانة السيسي؟

تشهد مصر حاليا موجة استياء شعبي كبيرة وغضب ضد نظام السيسي، حتى أن البعض تمنوا لو لم تقم ثورة 25 يناير وباتوا يترحمون على أيام حسني مبارك

كتب باسل النجار
علاء مبارك والسيسي watanserb.com
علاء مبارك والسيسي
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وطن- نشر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، صورة قديمة لوالده داخل البيت الأبيض خلال إحدى زيارات الرئيس الراحل لأمريكا.

وعبر حسابه الرسمي بتويتر نشر علاء مبارك الصورة التي أظهرت، والده الراحل والذي أطيح به في ثورة شعبية عام 2011، داخل اجتماع رسمي في البيت الأبيض والكاميرات مسلطة عليه.

علاء مبارك ينشر صورة لوالده في البيت الأبيض

وعلق على الصورة بقوله:”مصر عندما تتحدث الجميع يستمع.. البيت الأبيض.. الله يرحمك يا ريس.”

وكانت الصورة تظهر مبارك وهو يتحدث ويشير بيديه بثقة كبيرة بدت عليه، فيما كان يجلس بجانبه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

وتسببت هذه الصورة في جدل واسع بين النشطاء المصريين على تويتر، حيث رأى البعض أن علاء مبارك تعمد من خلال هذه الصورة إهانة السيسي ونظامه، بوضعه في مقارنة مع الرئيس الراحل.

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خاصة وأن تعليق علاء مبارك على الصورة يوحي بشكل كبير إلى تعمده مقارنة وضع مصر الدولي حاليا، بوضعها أيام والده الرئيس محمد حسني مبارك.

وألمح البعض في تعليقاتهم إلى هذه المقارنة المتعمدة من علاء مبارك، عبر ردود ساخرة.

وكتب أحد المعلقين مشيدا بمبارك وساخرا من الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي:”كان بيكلم انجليزى صح.. مش اللي بيرفع المفعول وينصب الفاعل.. بلا خيبة.”

وغرد آخر:”هل ضاعت سمعة مصر الان يا استاذ علاء ؟ ولماذا وصل بينا الحال للدرجه دى ؟”

علاء مبارك ينشر صورة لوالده في البيت الأبيض
علاء مبارك ينشر صورة لوالده في البيت الأبيض

هل جمال مبارك ممنوع من الترشح لانتخابات الرئاسة؟

وفي سياق آخر رد علاء نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، أمس، على تغريدة زعمت منع شقيقه، جمال مبارك من الترشح بالانتخابات الرئاسية حتى العام 2030.

وجاء في التغريدة التي حذفت في وقت لاحق: “الناس الأغبياء الي بيطالبوا بترشيح جمال مبارك للرئاسة والناس الأغبى منهم الي بيعارضوا وبيهاجموا جمال مبارك.. انتوا الاتنين شوية بهايم بصوت توفيق عكاشة لأن جمال مبارك ممنوع من الترشح بقوة القانون حتى 2030.”

ليرد علاء على التغريدة قائلا: “نفسي أعرف مين البهيم الي قال لحضرتك المعلومة دي 2030.. معلومة غير صحيحة اسف”.

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية ستعُقد خلال عام 2024، بعد موافقة مجلس النواب على تعديل تشريعي بمد بقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في منصبه حتى العام المقبل، مع السماح بترشحه لفترة جديدة مدتها 6 سنوات.

وأطيح بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك من حكم مصر عام 2011، بعد ثورة شعبية أحدثت زلزالا في مصر والعالم، وأسفرت عن انتخابات ديمقراطية بعدها عامين لأول مرة في تاريخ البلاد، والتي جاءت بالرئيس الراحل محمد مرسي لسدة الحكم.

وهي التجربة الديمقراطية التي وأدها العسكر في بدايتها بانقلاب عبد الفتاح السيسي ـ وزي رالدفاع آنذاك ـ على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.

ومنذ صعود السيسي لسدة الحكم بدعم من دول الخليج وأمريكا وإسرائيل، وتشهد البلاد تدهورا غير مسبوق على كافة المستويات خاصة الوضع الاقتصادي المتأزم الذي بات ينذر بكارثة في مصر.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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