السيسي في عزاء مبارك
السيسي في عزاء مبارك
الهدهد

السيسي “يؤدب” نجلي مبارك بهذا القرار بعدما لمزه علاء أكثر من مرة بتغريداته ووضعه في مقارنة مع والده

كتب وطن
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فيما يبدو أنه إنذار من رئيس النظام في لنجلي الرئيس الراحل مبارك خاصة علاء الذي يغرد بأمور سياسية من حين لآخر، أرسلت جهات التحقيق في مصر خطابًا إلى البنك المركزي المصري، بشأن منع نجلي الرئيس الراحل “محمد ”، من التصرف في أموالهما، بشكل مؤقت على خلفية قضية الكسب غير المشروع.

 

وفي هذا السياق قال مصدر قضائي مطلع بوزارة العدل إن “قرار المنع الجديد الصادر عن إحدى جهات التحقيق مرتبط بقضية الكسب غير المشروع المتهم فيها علاء وجمال، وهي قيد التحقيق منذ ما يقرب من عشرة أعوام”، بعد أسابيع من اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

 

وبحسب المصدر الذي نقل عنه موقع “العربي الجديد” فإن القرار “مؤقت ومرتبط بهذه القضية فقط، ولا يشمل زوجتي علاء وجمال وأنجالهما ولا والدتهما سوزان ثابت”.

 

وتم فتح قضية الكسب غير المشروع عقب ثورة يناير 2011، لكن لم يتم البت فيها حتى اليوم. ويستخدمها نظام الرئيس “عبد الفتاح السيسي” في الضغط على “علاء وجمال” بين الحين والآخر. ومنعهما من العمل السياسي والظهور الإعلامي.

 

ورغم أن “علاء وجمال مبارك” ما زالا ممنوعين من المشاركة السياسية، شأن والدهما الراحل حتى وفاته. بسبب إدانتهم في قضية القصور الرئاسية، إلا أن هذا لم يمنع استمرار تخوف نظام “عبدالفتاح السيسي” من عودتهما. بالتوازي مع ما يشهده من تصدعات داخلية وضغوط خارجية وغضب شعبي مكتوم انفجر على المستوى الوطني في مظاهرات العشرين من سبتمبر 2019.

 

ويصدر “” تحديدا بين الحين والآخر إشارات نقدية للسلطة الحاكمة عبر حسابه على “تويتر”. خاصة بالتزامن مع بعض الأزمات التي يشهدها نظام “السيسي”.

 

كما يقارن علاء دائما بشكا غير مباشر بين السيسي ووالده، بنشره مواقف لمبارك متشابهة مع أحداث اليوم وكيف تصرف فيها. وكان آخرها خطاب قديم لوالده يدافع فيه عن الرسول ضد إساءة الدنمارك.

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