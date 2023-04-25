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علاء مبارك يثير الجدل بتلميحه حول ترشحه هو أو شقيقه “جمال” لانتخابات الرئاسة.. ماذا قال؟!

موقع استخباريّ كان قد كشف في فبراير الماضي عن لقاء سري جمع جمال مبارك مع السفير الأمريكي في شرم الشيخ لمناقشة الترشّح المحتمل له لانتخابات الرئاسة

كتب خالد الأحمد
علاء مبارك وجمال مبارك watanserb.com
علاء مبارك وجمال مبارك
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وطن- فيما يبدو أنه تمهيدٌ لما هو قادم وإشارة لترشّحه هو أو شقيقه “جمال” لانتخابات الرئاسة في مصر، علّق جمال مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك على مطالبات المغردين حول هذا الأمر.

وكان الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي المثير للجدل ومؤسس “حركة أبناء مبارك”، سامح أبو عرايس، قد نشر تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” طالب فيها أحد نجلي الرئيس الأسبق “جمال وعلاء” بالترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال “أبو عرايس” في تغريدته التي رصدتها “وطن” مرفِقاً بها صورتين للشقيقين: “السيد علاء مبارك والسيد جمال مبارك المحترمان .. أتمنى أن يترشح أحدكما في الانتخابات الرئاسية القادمة.. الشعب يحبكم ويناديكم وعائلة الرئيس مبارك هي الأفضل لقيادة مصر ولو كان الأمر بيدي كنت سأعلن عائلة مبارك عائلة ملكية لمصر”.

علاء مبارك لم ينفِ عدم الترشّح

من جانبه، ردّ علاء مبارك على تغريدة وطلب “أبو عرايس” دون أن ينفيَ أنه هو أو شقيقه يرغبان بالترشّح قائلاً: “الله يخليك ولك كل الاحترام والتقدير أستاذ سامح بس في كلام مينفعش يتقال و بالاسلوب ده فلا داعى لهذا الكلام دلوقتى ، تحياتى لك”.

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أبو عرايس يرد

ليردّ عليه “أبو عرايس” بالقول: “شكرا جزيلا لحضرتك يا برنس علاء .. حاضر مش هتكلم عن الموضوع ده تاني لكن سيظل حلما في قلبي وعقلي يراودني منذ سنوات .. معلش كلامي من حبي وتقديري لكم وأنا اللي في قلبي على لساني وجايز قلت الكلام في وقت مش مناسب .. تحياتي وتقديري واحترامي لحضرتك ولكل عائلة الرئيس مبارك الكريمة”.

ومن المقرر أنّ الانتخابات الرئاسية المصرية خلال عام 2024، بعد موافقة مجلس النواب على تعديل تشريعي بمدّ بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في منصبه حتى العام المقبل، مع السماح بترشّحه لفترة جديدة مدتها 6 سنوات.

لا مانعَ قانونياً من ترشّح نجلي مبارك للانتخابات

يشار إلى أنه لم يعد هناك مانع قانوني يحرم نجلي مبارك “جمال وعلاء” من الانتخاب والترشّح بعد تبرئة القضاء المصري لهما ووالدهما وبقية أفراد عائلتهما من جميع القضايا المتبقية، والتي كان آخرها القضية المعروفة إعلامياً بـ”التلاعب في البورصة”، في شباط/فبراير 2020.

كما أنّ إدانة جمال وعائلته بالاستيلاء على المال العام بقضية “القصور الرئاسية”، عام 2015، ورغم أنها جريمة مخلّة بالشرف تحرم مرتكبها وفقاً لقانون مباشرة الحياة السياسية من الترشح لأيّ منصب سياسي مدة 6 سنوات، فإنّها تعتبر غير مؤثرة لمرور نحو 8 سنوات على الحكم.

لقاء سريّ جمع جمال مبارك والسفير الأمريكي

وكان موقع “أفريكا أنتلجنس” المقرّب من الاستخبارات الفرنسية، قد ألمح في فبراير/شباط الماضي، إلى مشاركة محتملة لجمال مبارك في الانتخابات المقررة في 2024.

وقال الموقع في تقرير له، إنّ الأزمة الاقتصادية بمصر تغذي طموح جمال مبارك لمنافسة السيسي على الرئاسة. وذلك بعد نحو 12 عاماً من الإطاحة بوالده عبر ثورة شعبية في كانون الثاني/يناير 2011.

و كشف أنّه تمّ ترتيب لقاء سري جمع جمال مبارك بالسفير الأمريكي حينها جوناثان كوهين، ونقله عن مصادر موعد اللقاء، ومكانه، والمدينة التي عقد فيها، والمشاركين فيه.

وأكد الموقع أنّ اللقاء السري عُقد في آذار/مارس 2022، في قصر تابع لعائلة مبارك بمدينة شرم الشيخ، وبحضور رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الذي أفرج عنه صحياً في حزيران/يونيو 2017، بعد سَجنه بقضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

جمال مبارك يريد ضمان دعم الجيش له

ورأى الموقع الاستخباري أنّ اللقاء جاء محاولةً من نجل مبارك للحصول على ضمان دعمه من قبل الجيش المصري، موضحاً أنّه أراد أن يطمئن على استمرار المعونات العسكرية الأمريكية لمصر، البالغة 1.17 مليار دولار سنوياً، إذا ترشّح للرئاسة.

المصدرأفريكا أنتلجنس ،توتير، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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