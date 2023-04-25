علاء مبارك يثير الجدل بتلميحه حول ترشحه هو أو شقيقه “جمال” لانتخابات الرئاسة.. ماذا قال؟!

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وطن- فيما يبدو أنه تمهيدٌ لما هو قادم وإشارة لترشّحه هو أو شقيقه “جمال” لانتخابات الرئاسة في مصر، علّق جمال مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك على مطالبات المغردين حول هذا الأمر.

وكان الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي المثير للجدل ومؤسس “حركة أبناء مبارك”، سامح أبو عرايس، قد نشر تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” طالب فيها أحد نجلي الرئيس الأسبق “جمال وعلاء” بالترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال “أبو عرايس” في تغريدته التي رصدتها “وطن” مرفِقاً بها صورتين للشقيقين: “السيد علاء مبارك والسيد جمال مبارك المحترمان .. أتمنى أن يترشح أحدكما في الانتخابات الرئاسية القادمة.. الشعب يحبكم ويناديكم وعائلة الرئيس مبارك هي الأفضل لقيادة مصر ولو كان الأمر بيدي كنت سأعلن عائلة مبارك عائلة ملكية لمصر”.

السيد علاء مبارك والسيد جمال مبارك المحترمان .. أتمنى أن يترشح أحدكما في الانتخابات الرئاسية القادمة.. الشعب يحبكم ويناديكم وعائلة الرئيس مبارك هي الأفضل لقيادة مصر ولو كان الأمر بيدي كنت سأعلن عائلة مبارك عائلة ملكية لمصر 🙏@AlaaMubarak_#علاء_مبارك #جمال_مبارك pic.twitter.com/if7pq9lHS5 — Sameh Abou Arayes سامح أبوعرايس (@SamehArayes) April 24, 2023

علاء مبارك لم ينفِ عدم الترشّح

من جانبه، ردّ علاء مبارك على تغريدة وطلب “أبو عرايس” دون أن ينفيَ أنه هو أو شقيقه يرغبان بالترشّح قائلاً: “الله يخليك ولك كل الاحترام والتقدير أستاذ سامح بس في كلام مينفعش يتقال و بالاسلوب ده فلا داعى لهذا الكلام دلوقتى ، تحياتى لك”.

الله يخليك ولك كل الاحترام والتقدير أستاذ سامح بس في كلام مينفعش يتقال و بالاسلوب ده فلا داعى لهذا الكلام دلوقتى ، تحياتى لك — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) April 24, 2023

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أبو عرايس يرد

ليردّ عليه “أبو عرايس” بالقول: “شكرا جزيلا لحضرتك يا برنس علاء .. حاضر مش هتكلم عن الموضوع ده تاني لكن سيظل حلما في قلبي وعقلي يراودني منذ سنوات .. معلش كلامي من حبي وتقديري لكم وأنا اللي في قلبي على لساني وجايز قلت الكلام في وقت مش مناسب .. تحياتي وتقديري واحترامي لحضرتك ولكل عائلة الرئيس مبارك الكريمة”.

شكرا جزيلا لحضرتك يا برنس علاء .. حاضر مش هتكلم عن الموضوع ده تاني لكن سيظل حلما في قلبي وعقلي يراودني منذ سنوات .. معلش كلامي من حبي وتقديري لكم وأنا اللي في قلبي على لساني وجايز قلت الكلام في وقت مش مناسب .. تحياتي وتقديري واحترامي لحضرتك ولكل عائلة الرئيس مبارك الكريمة 🙏 — Sameh Abou Arayes سامح أبوعرايس (@SamehArayes) April 24, 2023

ومن المقرر أنّ الانتخابات الرئاسية المصرية خلال عام 2024، بعد موافقة مجلس النواب على تعديل تشريعي بمدّ بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في منصبه حتى العام المقبل، مع السماح بترشّحه لفترة جديدة مدتها 6 سنوات.

لا مانعَ قانونياً من ترشّح نجلي مبارك للانتخابات

يشار إلى أنه لم يعد هناك مانع قانوني يحرم نجلي مبارك “جمال وعلاء” من الانتخاب والترشّح بعد تبرئة القضاء المصري لهما ووالدهما وبقية أفراد عائلتهما من جميع القضايا المتبقية، والتي كان آخرها القضية المعروفة إعلامياً بـ”التلاعب في البورصة”، في شباط/فبراير 2020.

كما أنّ إدانة جمال وعائلته بالاستيلاء على المال العام بقضية “القصور الرئاسية”، عام 2015، ورغم أنها جريمة مخلّة بالشرف تحرم مرتكبها وفقاً لقانون مباشرة الحياة السياسية من الترشح لأيّ منصب سياسي مدة 6 سنوات، فإنّها تعتبر غير مؤثرة لمرور نحو 8 سنوات على الحكم.

لقاء سريّ جمع جمال مبارك والسفير الأمريكي

وكان موقع “أفريكا أنتلجنس” المقرّب من الاستخبارات الفرنسية، قد ألمح في فبراير/شباط الماضي، إلى مشاركة محتملة لجمال مبارك في الانتخابات المقررة في 2024.

وقال الموقع في تقرير له، إنّ الأزمة الاقتصادية بمصر تغذي طموح جمال مبارك لمنافسة السيسي على الرئاسة. وذلك بعد نحو 12 عاماً من الإطاحة بوالده عبر ثورة شعبية في كانون الثاني/يناير 2011.

و كشف أنّه تمّ ترتيب لقاء سري جمع جمال مبارك بالسفير الأمريكي حينها جوناثان كوهين، ونقله عن مصادر موعد اللقاء، ومكانه، والمدينة التي عقد فيها، والمشاركين فيه.

وأكد الموقع أنّ اللقاء السري عُقد في آذار/مارس 2022، في قصر تابع لعائلة مبارك بمدينة شرم الشيخ، وبحضور رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الذي أفرج عنه صحياً في حزيران/يونيو 2017، بعد سَجنه بقضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

جمال مبارك يريد ضمان دعم الجيش له

ورأى الموقع الاستخباري أنّ اللقاء جاء محاولةً من نجل مبارك للحصول على ضمان دعمه من قبل الجيش المصري، موضحاً أنّه أراد أن يطمئن على استمرار المعونات العسكرية الأمريكية لمصر، البالغة 1.17 مليار دولار سنوياً، إذا ترشّح للرئاسة.